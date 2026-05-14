అమరావతిలో ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీల క్వార్టర్స్​ - 12 టవర్లలో సౌకర్యాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

​దశల వారీగా పూర్తవుతున్న భవనాలు - తుదిదశలో ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీ క్వార్టర్లు - గేటెడ్ కమ్యూనిటీ తరహాలో సకల సదుపాయాలు - ​మంత్రుల కోసం 35 అత్యాధునిక బంగ్లాలు

Published : May 14, 2026 at 3:49 PM IST

Amaravati Construction Works Idi Sangathi Story : కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి రోజూ అమరావతి అనే పేరు వినబడుతూనే ఉంది. అభివృద్ధి పనుల్లోనూ వేగం పెరిగింది. దశల వారీగా అక్కడి భవనాల నిర్మాణం పూర్తవుతోంది. అమరావతి కేంద్రంగా పరిపాలన సాగాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రజా ప్రతినిధులకు ఇక్కడే నివాసాలు ఏర్పాటు చేయాలని భావించింది ప్రభుత్వం. తగ్గట్టుగానే అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీ క్వార్టర్ల నిర్మాణం పూర్తైంది.

వర్షాకాల సమావేశాల నాటికి కేటాయింపులు జరిగేలా కసరత్తు ప్రారంభమైంది. ఇవి ఒక్కటే కాదు. ఐఏఎస్​ అధికారుల నివాస సముదాయాల నిర్మాణ పనులూ జోరుమీదున్నాయి. మంత్రుల నివాసాల నిర్మాణమూ జరుగుతున్నా ఇవి పూర్తి కావడానికి ఇంకాస్త సమయం పట్టేలా ఉంది. మొత్తంగా చూస్తే అమరావతి కొత్త కళ సంతరించుకుంటోంది. మరి ఈ నిర్మాణాలు ఎలా ఉన్నాయి? ఏ విధంగా ఇళ్లు నిర్మిస్తున్నారు? అనే విశేషాలు వివరంగా చూద్దాం.

12 టవర్లలో 288 క్వార్టర్స్ : కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరవాత నిర్ణీత గడువులోగా అమరావతిలో నిర్మాణాల పనులన్నీ పూర్తి చేయాలని లక్ష్యం పెట్టుకుంది. దానికి తగ్గట్టుగానే పనులు జరుగుతున్నాయి. అమరావతి కేంద్రంగా చట్టసభ సభ్యుల కోసం మొత్తం 12 టవర్లలో 288 క్వార్టర్స్ నిర్మాణం పూర్తై తుదిదశకు చేరుకుంది. వీటిని ఈ నెలలోనే సాధారణ పరిపాలన శాఖకు అప్పగించనున్నారు. స్విమ్మింగ్ పూల్, క్లబ్ హౌస్, ఆస్పత్రి సౌకర్యాలు, అత్యాధునిక భద్రతా వ్యవస్థలు వంటి అన్ని సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

ఈ భవనాలకు సంబంధించిన ఎక్స్‌టీరియర్ పనులు ఇప్పటికే పూర్తి కాగా, ఇంటీరియర్ పనులు తుది దశకు చేరుకున్నాయి. ఈ భవనాలు అప్పగించే ప్రక్రియ పూర్తయితే, రానున్న అసెంబ్లీ సమావేశాల నాటికి అన్ని పార్టీల నాయకులకు ఇక్కడే వసతి కల్పించనున్నారు. ఫలితంగా ప్రజా ప్రతినిధులు రాజధానిలో అందుబాటులో ఉండి కార్యకలాపాలను నిర్వహించుకోవడానికి వీలవుతుంది.

ఈ నివాస ప్రాంతాలను అత్యాధునిక గేటెడ్ కమ్యూనిటీ తరహాలో తీర్చిదిద్దారు. నివాసాలతో పాటు పిల్లల ఆడుకునే స్థలాలు, బాస్కెట్ బాల్ కోర్టులు, వినోద కేంద్రాల వంటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. భవనాల చుట్టూ ఉన్న రహదారులు, ఫుట్ పాత్‌లు, గ్రీన్ బెల్ట్, గార్డెన్ ఏరియాల అభివృద్ధి పనులు కూడా వేగంగా జరుగుతున్నాయి. వీటితో పాటు తాగునీరు, డ్రైనేజీ, విద్యుత్, గ్యాస్ సరఫరా వంటి కనీస మౌలిక వసతుల కల్పనపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంది.

"అధికారుల కోసం 4,026 భవనాలు నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. అందులో ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలకు 12 టవర్లు దాదాపు పూర్తయ్యాయి. ఎమ్మెల్యేలవి అయితే ఒక వారంలో హ్యండ్​ఓవర్​ చేస్తామన్నారు. ఎమ్మెల్సీలవి కూడా 15 నుంచి 20 రోజుల్లో హ్యండ్ఓవర్​ చేస్తారు. ఐఏఎస్​, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు, మంత్రుల బంగ్లాలు ఫైనల్ స్టేజ్​లో ఉన్నాయి" -నారాయణ, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి

వేగంగా మంత్రుల బంగ్లాల నిర్మాణ పనులు : ఇక అమరావతిలో మంత్రుల బంగ్లాల నిర్మాణ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. అమరావతి గవర్నమెంట్ కాంప్లెక్స్‌లో భాగంగా, మంత్రుల కోసం నిర్మితమవుతున్న 35 బంగ్లాలు ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాలతో సిద్ధమవుతున్నాయి. మొత్తం 26.09 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో, G+1 తరహాలో 35 అత్యాధునిక బంగ్లాలు నిర్మిస్తున్నారు. స్విమ్మింగ్ పూల్, ఆసుపత్రి, క్లబ్ హౌస్ వంటివి కూడా అందుబాటులోకి తెస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఓ బంగ్లా నిర్మాణం పూర్తైంది.

త్వరలోనే అధికారుల క్వార్టర్స్ సిద్ధం : రానున్న మూడేళ్లలో రాజధాని తొలిదశ పనులు పూర్తి చేసేలా ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది. మౌలిక సదుపాయాలతో పాటు అన్ని రకాల వసతులతో ఒక రూపు వస్తుందని అంచనా. తరgవాత ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలు మొదలవుతాయి. ఈ క్రమంలోనే ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారుల క్వార్టర్స్ కూడా అతి త్వరలోనే సిద్ధం కానున్నాయి. గ్రూప్-1 నుంచి గ్రూప్-4 వరకు ఉన్న ఉద్యోగుల కోసం నిర్మించిన టవర్లను ఈ ఏడాదిలోనే దశలవారీగా పూర్తి చేసి జీఏడీకి అప్పగించనున్నారు. ఈ భవనాల్లో చాలా వరకు 2018-19 కాలంలోనే అధిక శాతం పనులు పూర్తయ్యాయి. పెండింగ్‌లో ఉన్న మిగతా పనులన్నింటినీ ఇప్పుడు యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేస్తున్నారు. దీనివల్ల వివిధ స్థాయిల్లోని అధికారులు, సిబ్బంది అమరావతిలో బస చేయడానికి అవసరమైన వసతులు కలుగుతాయి.

