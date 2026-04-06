మరో అడుగు - రాష్ట్రపతి భవన్కు చేరిన అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లు
ఇవాళ రాష్ట్రపతి ఆమోదముద్ర వేసే అవకాశం ఉందన్న ప్రభుత్వ వర్గాలు - పరిశీలన, న్యాయ నిపుణులతో సంప్రదింపుల అనంతరం ఆమోదం తెలపనున్న రాష్ట్రపతి - ఆమోదం అనంతరం చట్టరూపం దాల్చనున్న బిల్లు
Published : April 6, 2026 at 4:00 PM IST
Amaravati Legality Bill Reaches Rashtrapati Bhavan: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లు రాష్ట్రపతి భవన్కు చేరుకుంది. పరిశీలన, న్యాయ నిపుణులతో సంప్రదింపుల అనంతరం రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆమోదం తెలపనున్నారు. రాష్ట్రపతి ఆమోదం అనంతరం ఇది చట్టరూపం దాల్చనుంది. ఏపీ పునర్విభజన చట్ట సవరణ 2026 బిల్లుకు పార్లమెంట్ ఇటీవల ఆమోదం తెలిపిన విషయం తెలిసిందే.
పార్లమెంట్ తీర్మానంతో చట్టబద్ధంగా, రాజ్యాంగబద్ధంగా అమరావతికి శాశ్వతంగా దృఢత్వం వచ్చింది. సుమారు 5 గంటల పాటు లోక్సభ, రాజ్యసభల్లో బిల్లుపై చర్చలు జరిగాయి. ఎలాంటి సవరణలు లేకుండానే బిల్లుకు ఉభయ సభలు ఆమోదం తెలిపాయి. ఉభయ సభల ఆమోదం తర్వాత లోక్సభ సచివాలయం ఈ బిల్లును రాష్ట్రపతి వద్దకు పంపింది. నేడు రాష్ట్రపతి ఆమోద ముద్ర వేసే అవకాశం ఉందని ప్రభుత్వ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
విజయోత్సవం: అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లు పార్లమెంటులో ఆమోదం పొందిన నేపథ్యంలో అమరావతి ప్రాంత ప్రజలు బాణసంచా కాల్చి సంబరాలు జరుపుకున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజలంతా సంబరాలు జరపాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. అలాగే మంత్రి లోకేశ్ అమరావతికి పట్టిన గ్రహణం వీడిందని ప్రజా రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్ధత వచ్చినరోజు సాయంత్రం 7 గంటలకు ప్రతి ఇంటి ముందు దీపాలు వెలిగించి ఈ చారిత్రాత్మక విజయాన్ని జరుపుదామని పిలుపునిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలంతా ఇళ్ల ముందు దీపాలు వెలిగించి ర్యాలీలు నిర్వహించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజల సంబరాల్లో భాగంగా ఒకే రాష్ట్రం ఒకే రాజధాని అని నినదించారు. కేక్ కట్ చేసి టపాసులు పేల్చారు. విజయోత్సవ సంబరాల్లో కూటమి నేతలు కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.
ప్రవాసాంధ్రుల సంబరాలు: కలల రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్ధతపై దేశ విదేశాల్లోనూ ఆంధ్రులు వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్ధమైన గుర్తింపునిచ్చే బిల్లు పార్లమెంటులో ఆమోదం పొందడంపై పలుదేశాల్లో ఉన్న ప్రవాసాంధ్రులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. ఇందులో భాగంగా అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియా బే ఏరియాలో ఉన్న డబ్లిన్, ప్లజెంటన్ నగరాల్లో ఎన్నారై తెలుగుదేశం పార్టీ నేత శ్రీకాంత్ దొడ్డపనేని ఆధ్వర్యంలో సంబరాలను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్కు చరిత్రాత్మక ఘట్టమని, ప్రతి ఆంధ్రుడికీ గర్వకారణమని పలువురు అన్నారు. ఇది తెలుగు ప్రజల విజయమని, దేవతల రాజధాని అమరావతికి భగవంతుడి ఆశీర్వాదం ఉన్నందున దీని ఎదుగుదలను ఎవరూ ఆపలేరని తెలిపారు.
జగన్ కొత్త పాట: ఇదిలావుంటే వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్ మాత్రం కొత్త రాగం అందుకున్నారు. మచిలీపట్నం-విజయవాడ-గుంటూరు ప్రాంతంలో 'మావిగన్' పేరుతో రాజధాని ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. అయితే దీనిపై కూటమి నేతలు, ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అమరావతికి రాజధానిగా చట్టబద్ధత వస్తున్న నేపథ్యంలో మళ్లీ ప్రాంతాలు, మతాల మధ్య విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు.
