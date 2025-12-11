అదరహో 'అమరావతి బాలోత్సవం' - ఆట, పాటలతో అక్షర విజ్ఞానం
అమరావతి బాలోత్సవంలో ఆకట్టుకున్న విద్యార్థుల సంప్రదాయ నృత్య ప్రదర్శనలు - విజయవాడలో వైభవంగా ముగిసిన పిల్లల పండుగ
Amaravati Balotsavam Final Day Celebrations : అమరావతి బాలోత్సవంలో చివరి రోజైన నేడు పిల్లల కేరింతలు, వివిధ సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలతో సందడి చేశారు. చదువే కాదు, కళల్లోనూ రాణిస్తామని విద్యార్థులు వివిధ ప్రదర్శనలు నిర్వహించి తమ సత్తా నిరూపించుకున్నారు. శాస్త్రీయ, సంప్రదాయ నృత్యాలు చేసి ఆకట్టుకున్నారు. అమ్మవారి వేషధారణలను ధరించి భక్తిభావాన్ని చాటుకున్నారు. గ్రామీణ వాతావరణం ఉట్టిపడేలా సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి విద్యార్థులు జానపద నృత్యాలు చేసి అలరించారు.
విజయవాడలోని సిద్ధార్ధ కళాశాల ఆడిటోరియంలో పిల్లల పండుగ వైభవంగా ముగిసింది. స్పెల్ బి, మెమెరి టెస్ట్, క్విజ్, సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్, జానపద నృత్యాలు, ఏకపాత్రాభినయం, నాకీకరణ, తెలుగులో మాట్లాడటం, ఒక అంశంపై కథ చెప్పటం ఇలా వివధ అంశాల్లో మూడో రోజు బాలోత్సవం అదిరిపోయే విధంగా జరిగింది. ముఖాభినయాన్ని ప్రదర్శించన పిల్లలు, సమాజానికి మంచి సందేశాన్ని ఇచ్చారు. ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, గుంటూరు, పల్నాడు, ఏలూరు జిల్లాలకు చెందిన విద్యార్థులు వివిధ పోటీల్లో పాల్గొని తమలో దాగియున్న సృజన, నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించి అందరిని ఆకట్టుకున్నారు.
కళాశాల యువతకు ఏమాత్రం తీసిపోకుండా తమ ఆలోచనల్ని వేదికలపైన ప్రదర్శించారు. నూజివీడు చెందిన సారిక సోషల్ మీడియా, లోన్ల యాప్లను చెడు మార్గంలో ఉపయోగిస్తే మనిషి జీవితంలో ఎంత ప్రమాదమనే విషయాన్ని వేషం వేసి చెప్పింది. మరో విద్యార్థినుల బృందం దిల్లీ లాంటి ప్రాంతాల్లో కాలుష్య నియంత్రణకు ప్రాజెక్ట్ తయారు చేశారు.
ఫ్యాన్కు ఉరేసుకుంటే పసిగడుతుంది : మానసిక ఒత్తిడి, ఇతర కారణాల వల్ల విద్యార్థులు, మహిళలు ఎక్కువ మంది ఫ్యాన్కు ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఇలాంటివి జరగకుండా యాంటి సూసైడ్ ఫ్యాన్ను రూపొందించారు 9వ తరగతికి చెందిన వెంకట సందీప్, కార్తికేయ. అయితే వీరు ఆర్డీనో నానో సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఈఎస్పీ-32 సెన్సార్, డీసీ సీజర్ జాక్, గేర్మీటర్, ఎల్ఈడీ లైట్ను ఒక ఫ్యాన్కు అనుసంధానం చేశారు. ప్యాన్కు ఐదు కిలోల బరువు పడితే చాలు డీసీ సీజర్ జాక్ వల్ల ఫ్యాన్ కిందకు దిగిపోతోంది. సెన్సార్ వెంటనే నమోదు చేసిన ఫోన్ నంబర్లుకు సంక్షిప్త సమాచారాన్ని పంపిస్తోంది. వెంటనే కుటుంబ సభ్యులు, ఇల్లు, వసతి గృహాలకు ఉండే కాపలదారులు అప్రమత్తమయ్యి అక్కడకు వెళ్లే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
మద్యం సేవిస్తే కారు ముందుకు వెళ్లాదు : ఇటీవల కాలంలో మద్యం సేవించడం వల్ల అనేక రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగాయి. ఇలాంటివి జరగకుండా ఉండేందుకు పదో తరగతి చదువుతున్న సందీప్, ఆకాంక్ష్ అల్కహల్ డిటెక్షన్ అండ్ ఇగ్నేషన్ కంట్రోల్ పేరుతో ఓ ప్రాజెక్టును రూపొందించారు. ఆర్డీనో నానో, ఎల్సీడీ డిస్ప్లే, గ్యాస్ సెన్సార్, రిలే స్విచ్ ఏర్పాటు చేశారు. అయితే కారు నడిపే వ్యక్తి ముందుగా గ్యాస్ సెన్సార్ పై ఉదాలి. మద్యం సేవించినట్లు ఉంటే వెంటనే ఆర్డిన్ నానో గుర్తిసోంది. కరెంట్ సరఫరా కాకుండా నిలిపివేస్తోంది. దీని వల్ల వాహనం స్టార్ట్ అవ్వకుండా నిలిపివేస్తోంది. ఈ విధానాన్ని వినియోగిస్తే రోడ్డు ప్రమాదాలు తగ్గుతాయని సూచిస్తున్నారు.
విద్యార్థుల నాటికలు, ప్రదర్శనలు : ముఖ్యంగా నేటి రోజుల్లో పెరిగిపోతున్న డ్రగ్స్ వినియోగంపై నాటికలు, ప్రదర్శనల రూపంలో విద్యార్థులు వివరించారు. వాటి వినియోగం వల్ల మనిషికి తీవ్ర అనారోగ్యమే కాకుండా కుటుంబం ఎలా రోడ్డున పడుతుందనే అంశాలను తెలియపరిచారు. తమకు ఇలాంటి ఉత్సవాలు నిర్వహించటం వల్ల వివిధ అంశాలపై పట్టు రావటమే కాకుండా బిడయం పోతోందని పిల్లలు అంటున్నారు.
