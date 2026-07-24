'క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ'కి అమరావతి కొత్త చిరునామా - రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, పీఎన్బీ మధ్య ఒప్పందం
అమరావతిని క్వాంటమ్ సహా డీప్ టెక్నాలజీలకు కేంద్రంగా మార్చాలని లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకున్నట్లు పేర్కొన్న సీఎం - ప్రజలకు డిజిటల్ లిటరసీ పెంచేలా ప్రభుత్వం, బ్యాంకులు పనిచేయాలన్న సీఎం - డిజిటల్ బ్యాంకింగ్లో నూతన అధ్యాయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 10:53 AM IST
PNB Quantum Finance Innovation Hub In Amaravati : అమరావతిని క్వాంటమ్ టెక్నాలజీతో పాటు డీప్ టెక్నాలజీలకు జాతీయ స్థాయి కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దడమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. ఈ దిశగా అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీలో పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (పీఎన్బీ) ఆధ్వర్యంలో క్వాంటమ్ ఫైనాన్స్ ఇన్నోవేషన్ హబ్ ఏర్పాటు కావడం కీలక మైలురాయిగా అభివర్ణించారు. ఈ హబ్ ఏర్పాటుకు సంబంధించి అమరావతి క్వాంటమ్ మిషన్, పీఎన్బీ మధ్య అవగాహన ఒప్పందం (ఎంఓయూ) కుదిరింది. సీఎం చంద్రబాబు, పీఎన్బీ సీఈవో, ఎండీ అశోక్ చంద్ర సమక్షంలో అధికారులు ఒప్పంద పత్రాలపై సంతకాలు చేశారు.
డిజిటల్ భద్రతకు క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ : ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ, దేశంలో వేగంగా విస్తరిస్తున్న డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు అత్యాధునిక భద్రతా వ్యవస్థలు అవసరమని పేర్కొన్నారు. క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ ద్వారా బ్యాంకింగ్ లావాదేవీల భద్రతను అత్యున్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లవచ్చని చెప్పారు. డిజిటల్ అరెస్టులు, సైబర్ మోసాలు, ఆన్లైన్ నేరాలను సమర్థంగా అడ్డుకోవడానికి ప్రభుత్వం, బ్యాంకులు, సాంకేతిక సంస్థలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు. ప్రజల్లో డిజిటల్ లిటరసీ పెంపొందించడంతో పాటు సురక్షితమైన డిజిటల్ లావాదేవీలపై అవగాహన కల్పించడం కూడా అత్యంత అవసరమని అన్నారు. భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఆవిష్కరణలు, పరిశోధనలు, నైపుణ్యాభివృద్ధికి అమరావతి కేంద్రంగా మారుతుందని ఆయన అన్నారు.
దేశంలోనే తొలి బ్యాంక్గా పీఎన్బీ : పీఎన్బీ సీఈవో, ఎండీ అశోక్ చంద్ర మాట్లాడుతూ డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ను మరింత పటిష్ఠంగా, వేగవంతంగా, సురక్షితంగా మార్చేందుకు అమరావతిలో క్వాంటమ్ ఫైనాన్స్ ఇన్నోవేషన్ హబ్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. బ్యాంకింగ్ రంగానికి ప్రత్యేకంగా క్వాంటమ్ ఫైనాన్స్ ఇన్నోవేషన్ హబ్ ఏర్పాటుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న తొలి బ్యాంక్గా పీఎన్బీ నిలవడం గర్వకారణమని చెప్పారు. ఈ హబ్ ద్వారా క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, డిజిటల్ చెల్లింపులు, ఆధునిక ఆర్థిక సేవలపై పరిశోధనలు, ఆవిష్కరణలకు ఊతమిస్తామని వెల్లడించారు. దీంతో అమరావతి దేశంలోనే అత్యాధునిక ఫైనాన్షియల్ టెక్నాలజీ, క్వాంటమ్ ఇన్నోవేషన్కు కీలక కేంద్రంగా ఎదిగే అవకాశాలు మరింత బలపడనున్నాయి.
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