'PQC'తో భద్రతకు భరోసా - అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీ వైపు అందరి చూపు
పోస్ట్ క్వాంటమ్ క్రిప్టోగ్రఫీ హబ్గా అమరావతి - ఆధునిక క్వాంటమ్ కంప్యూటర్లతో సమాచార గోప్యతకు ముప్పు - అధిగమించేందుకు కొత్త అల్గారిథమ్స్కు వెళ్లాల్సిందే - అప్పుడు క్వాంటమ్ వ్యాలీ వైపు అందరి చూపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 5:19 PM IST|
Updated : July 13, 2026 at 5:42 PM IST
Amaravati Post Quantum Cryptography : అన్ని సాంకేతికతల్లాగే క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ కూడా రెండు వైపులా పదనున్న కత్తి లాంటిదే. సరిగ్గా వాడితే అద్భుతాలు సృష్టించొచ్చు. అదే విద్రోహ శక్తుల చేతుల్లోకి వెళ్తే భారీ విధ్వంసానికి దారి తీయొచ్చు. ప్రస్తుతం ఇలాంటి ముప్పును ఎదుర్కొనేందుకు మన దేశం అడుగులు వేస్తోంది. ఈ కీలక ప్రక్రియలో అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీ (ఏక్యూవీ) అత్యంత ప్రధాన భూమిక పోషించనుంది.
ప్రస్తుతం మనం వాట్సప్లో పంపే సందేశాలు ఆర్ఎస్ఏ 2048, ఏఈఎస్ వంటి బలమైన మేథమెటికల్ మోడల్స్ ఎన్క్రిప్ట్ అవడం వల్ల సురక్షితంగా ఉన్నాయి. వీటిని సంప్రదాయ కంప్యూటర్లతో బ్రేక్ చేయాలంటే కనీసం పది వేల ఏళ్లు పడుతుంది. కానీ శక్తిమంతమైన క్వాంటమ్ కంప్యూటర్లు అందుబాటులోకి వస్తే ఈ అల్గారిథమ్స్ను క్షణాల మీద బ్రేక్ చేసి సమాచారాన్ని డీకోడ్ చెయొచ్చు. వ్యక్తిగత వివరాల నుంచి జాతీయ భద్రత, బ్యాంకింగ్, రైల్వేలు, పోర్టులు, టెలికాం లాంటి అత్యంత కీలకమైన రంగాలు ప్రమాదంలో పడే అవకాశం ఉంది. హ్యాకర్లు, శత్రుదేశాలు ఇప్పుడే డేటాను దొంగిలించి దాస్తూ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ రాగానే డీకోడ్ చేయాలనే ‘హార్వెస్ట్ నౌ, డిక్రిప్ట్ లేటర్ వ్యూహంతో ముందుకు వెళ్తుండటం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
Amaravati Quantum Valley : క్వాంటమ్ కంప్యూటర్లు సైతం బ్రేక్ చేయలేని సరికొత్త అల్గారిథిమ్స్ను రూపొందించి సమాచారాన్ని ఎన్క్రిప్ట్ చేయడమే దీనికి ఏకైక పరిష్కారం. దాన్నే పోస్ట్ క్వాంటమ్ క్రిప్టోగ్రఫీ (పీక్యూసీ) అంటారు. అయితే కొత్త అల్గారిథిమ్స్ తయారు చేయడం, వాటికి మైగ్రేట్ అవ్వడం అత్యంత సంక్లిష్టమైన ప్రక్రియ. దీనికోసం క్వాంటమ్ రంగంలో అపార నైపుణ్యమున్న మానవ వనరులు అవసరం. మన దేశంలో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఆర్బీఐ వంటి సంస్థలు నిపుణుల కమిటీలను వేసి మార్గదర్శకాలను సిద్ధం చేస్తున్నాయి. త్వరలోనే మైగ్రేషన్ గడువుపై స్పష్టత రానుంది.
రాబోయే సంక్షోభాన్ని ఒక అవకాశంగా మార్చుకుంటూ క్వాంటమ్ వ్యాలీని గ్లోబల్ పీక్యూసీ హబ్గా తీర్చిదిద్దేందుకు వేగంగా అడుగులు పడుతున్నాయి. ఈ నెల 24న ప్రతిష్టాత్మక బొంబాయి స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్తో పాటు మరో మూడు ప్రముఖ బ్యాంకులు అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీ (ఏక్యూవీ)తో చారిత్రాత్మక ఎంఓయూలు కుదుర్చుకోబోతున్నాయి. ఈ బ్యాంకులు తమ వందలాది సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్లను సరికొత్త ఎన్క్రిప్షన్ ప్రొటోకాల్స్లోకి మార్చేందుకు వీలుగా అమరావతిలో తమ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్స్లను ఏర్పాటు చేయనున్నాయి. ఇక్కడి స్టార్టప్లతో కలిసి అవి పని చేస్తాయి.
కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలైన సి-డాక్, సి-డాట్ వంటి వాటితో పాటు ప్రతిభావంతమైన స్టార్టప్లను ఇక్కడికి రప్పించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్స్ రంగాలకు అమరావతిని పీక్యూసీ క్యాపిటల్గా మార్చడమే లక్ష్యంగా త్వరలోనే దేశంలోని ప్రముఖ బ్యాంకర్లతో ఇక్కడ ఒక భారీ సదస్సు నిర్వహించనున్నారు.
"క్వాంటమ్ కంప్యూటర్లు చాలా చాలా పవర్ఫుల్గా మారుతున్నాయి. కచ్చితంగా ప్రమాదం ఉంది. అంటే మన బ్యాంకు లావాదేవీలు, పవర్ గ్రిడ్, టెలికాం నెట్వర్క్, డిఫెన్స్పై సులువుగా దాడి చేయొచ్చు. డేటా సురక్షితం కాదు. బ్యాంకులు, డిఫెన్స్ సంస్థలు, టెలికాం లాంటి సంస్థలను క్వాంటం సురక్షిత ఎన్క్రిప్షన్తో కాపాడుకునేలా మనం ఒక ఎకోసిస్టమ్ను నిర్మించాలి." - వెంకట సుబ్రమణ్యం, క్యుబిక్ ఫోర్ సీఈవో
పోస్ట్ క్వాంటమ్ క్రిప్టోగ్రఫీ (పీక్యూసీ) మైగ్రేషన్పై ఆర్బీఐ నియమించిన నిపుణుల కమిటీ మరో ఆరు నెలల్లో నివేదిక ఇవ్వనుంది. ఆ తర్వాత ఆర్బీఐ ఆదేశాల మేరకు దేశంలోని బ్యాంకులన్నీ కొత్త ప్రొటోకాల్స్లోకి మారాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పటికే సి-డాట్ సంస్థ అమరావతిలోని ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీతో కలిసి ‘సెక్యూరిటీ టెస్ట్బెడ్’ను ఏర్పాటు చేస్తోంది. స్టార్టప్లు రూపొందించే అల్గారిథిమ్స్ను పరీక్షించేందుకు ‘సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ అండ్ కేరక్టరైజేషన్ ఫెసిలిటీ’ని నెలకొల్పాల్సిందిగా డీఆర్డీఓకు చెందిన ‘శాగ్’ విభాగాన్ని ఏక్యూవీ కోరింది.
అలాగే పీక్యూసీ ఎకోసిస్టమ్ ఏర్పాటును పరిశీలించేందుకు నేషనల్ టెక్నాలజీ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రతినిధులు వచ్చే వారమే అమరావతికి వస్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజలకు సేవలందించేందుకు రూపొందించిన ‘అవేర్’యాప్తో పాటు ‘లేపాక్షి’ యాప్ను ప్రయోగాత్మకంగా పీక్యూసీ మెథడాలజీలోకి మార్చి, ఏక్యూవీ పైలట్ ప్రాజెక్టులను విజయవంతంగా ప్రదర్శించింది.
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