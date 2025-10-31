ETV Bharat / state

అమరావతిలో మెగా రైల్వే టెర్మినల్‌ - 8 ప్లాట్‌ఫామ్స్‌, 6 పిట్ లైన్లతో నిర్మాణం

అమరావతి, గన్నవరంలో మెగా రైల్వే టెర్మినళ్లు - భవిష్యత్ రవాణా కేంద్రాలుగా రూపుదిద్దుకోనున్న స్టేషన్లు

Amaravati and Gannavaram Mega Rail Terminals
Representational image (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 7:13 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Amaravati and Gannavaram Mega Rail Terminals: రైల్వే శాఖ అమరావతిలో మెగా కోచింగ్ టెర్మినల్ నిర్మాణానికి సన్నాహాలు ప్రారంభించింది. భవిష్యత్‌లో రాజధాని మీదుగా పెద్ద ఎత్తున రైళ్ల రాకపోకలు సాగనున్నందున, 8 ప్లాట్‌ఫాంలతో ఈ టెర్మినల్‌ను రూపుదిద్దుకోనుంది. రైళ్ల నిర్వహణకు అవసరమైన సదుపాయాలకోసం ప్రత్యేక పిట్ లైన్లను కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నారు. విజయవాడ స్టేషన్‌పై ఉన్న ఒత్తిడి తగ్గించేందుకు గన్నవరం టెర్మినల్ అభివృద్ధికి కూడా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అదే విధంగా విజయవాడ, గుంటూరు స్టేషన్ల విస్తరణకు ప్రణాళిక సిద్ధమైంది.

అమరావతిలో 120 రైళ్ల రాకపోకలకు సదుపాయం: రాజధాని మీదుగా ఎర్రుపాలెం-నంబూరు మధ్య 56 కి.మీ. పొడవున కొత్త రైల్వే లైన్ నిర్మాణం జరుగుతోంది. ఈ మార్గంలో అమరావతిని ప్రధాన స్టేషన్‌గా రూపొందించి, దానిని మెగా కోచింగ్ టెర్మినల్‌గా అభివృద్ధి చేస్తారు. ‘కోచింగ్ టెర్మినల్’ అంటే ఒక స్టేషన్ నుంచి ప్రయాణికుల కోచ్‌లతో రైళ్లు బయలుదేరి, అక్కడే వాటి ప్రయాణం ముగిసే స్టేషన్. అటువంటి రైళ్ల కోచ్‌ల నిర్వహణ పనులు కూడా అక్కడే జరుగుతాయి. అమరావతిలో కూడా ఇటువంటి టెర్మినల్‌ నిర్మించనున్నారు.

ఈ టెర్మినల్‌లో 8 రైల్వే లైన్లు, 8 ప్లాట్‌ఫాంలు నిర్మించనున్నారు. ఒక్కో ప్లాట్‌ఫాంపై 24 ఎల్‌హెచ్‌బీ కోచ్‌ల రైళ్లు నిలిపేలా సదుపాయాలు కల్పిస్తారు. ఈ స్టేషన్ 120 రైళ్ల రాకపోకలకు తగిన సామర్థ్యం కలిగి ఉంటుంది. రైళ్ల నిర్వహణ కోసం 6 పిట్ లైన్లు నిర్మించనున్నారు. వాటిలో ఒకటి ప్రత్యేకంగా వందే భారత్ రైలు కోసం ఉంటుంది. ఈ టెర్మినల్ కోసం మొత్తం 300 ఎకరాల భూమిని రైల్వే శాఖ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరింది.

గన్నవరం మెగా కోచింగ్ టెర్మినల్: గన్నవరం రైల్వే స్టేషన్‌ను విజయవాడకు ప్రత్యామ్నాయంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం మూడు ప్లాట్‌ఫాంలు ఉన్న ఈ స్టేషన్‌లో భవిష్యత్‌లో 10 ప్లాట్‌ఫాంలు, 10 రైల్వే లైన్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. సికింద్రాబాద్ స్టేషన్‌పై ఒత్తిడి తగ్గించేందుకు చర్లపల్లి వద్ద టెర్మినల్‌ను అభివృద్ధి చేసినట్టే, గన్నవరం టెర్మినల్‌ను కూడా మెగా స్థాయిలో నిర్మించనున్నారు. ఈ టెర్మినల్ నుంచి 205 రైళ్ల రాకపోకలు జరగనున్నాయి. రైళ్ల నిర్వహణకు వీలుగా 4 పిట్ లైన్లు నిర్మిస్తారు. ఈ మెగా టెర్మినల్‌కి 143 ఎకరాల భూమిని రైల్వే శాఖ కోరింది.

విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్‌ విస్తరణ: ప్రస్తుతం విజయవాడ స్టేషన్ ద్వారా రోజుకు సుమారు 200 రైళ్లు రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. దీన్ని 300 రైళ్ల సామర్థ్యానికి పెంచే ప్రణాళిక ఉంది. ఇప్పుడున్న 1, 2, 3 ప్లాట్‌ఫాంల లైన్లు చిన్నవిగా ఉండటంతో, పెద్ద రైళ్లు (28 ఎల్‌హెచ్‌బీ లేదా 24 ఐసీఎఫ్ కోచ్‌లు) ఆగడానికి ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ఈ కారణంగా ఆ లైన్లను విస్తరించనున్నారు. ఇక రిసెప్షన్ సిగ్నల్‌ నుంచి రైళ్లు ప్రస్తుతం గంటకు 15 కి.మీ వేగంతో మాత్రమే స్టేషన్‌లోకి వస్తున్నాయి. అభివృద్ధి అనంతరం 40-50 కి.మీ వేగంతో స్టేషన్‌లోకి వచ్చి ఆగేలా మార్పులు చేయనున్నారు.

గుంటూరులో అదనపు ప్లాట్‌ఫాం: గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్‌లో ప్రస్తుతం 7 ప్లాట్‌ఫాంలు ఉన్నాయి. అదనంగా మరో ప్లాట్‌ఫాంను నిర్మించనున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ స్టేషన్‌లో 120 రైళ్ల రాకపోకలు జరుగుతున్నాయి. విస్తరణ తర్వాత 170 రైళ్ల సామర్థ్యానికి చేరుకుంటుంది.

అమరావతికి బుల్లెట్‌ రైలు - విమానాశ్రయంతో అనుసంధానం

ఎయిర్‌పోర్ట్‌ తరహాలో విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్‌ - టెండర్‌ దాఖలకు డిసెంబర్‌ 2 చివరి తేదీ

TAGGED:

AMARAVATI MEGA RAIL TERMINAL
GANNAVARAM RAILWAY TERMINAL
GUNTUR RAILWAY STATION EXPANSION
VIJAYAWADA RAILWAY EXPANSION
AMARAVATI GANNAVARAM RAIL TERMINALS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇల్లు శుభ్రం చేస్తున్నారా? - ఈ రూల్ పాటిస్తే క్లీనింగ్ వెరీ ఈజీ!

మీరు ఎక్కే బస్సు భద్రమేనా - ఇవి ఉంటే ప్రమాదాలను నియంత్రిచొచ్చు!

గ్యాస్​ ప్రమాదాలు - రూపాయి కట్టకుండానే రూ.30 లక్షల బీమా పొందొచ్చు

మార్కెట్​లోకి మరో ప్రీమియం బైక్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.