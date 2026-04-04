విద్యార్థులకు కెరీర్ గైడెన్స్, టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా స్కిల్స్ - 'అమరావతి ఏఐ సమ్మిట్'
కృత్రిమమేధపై అవగాహన పెంచేందుకు అమరావతి ఏఐ సమ్మిట్ - అమరావతి రీజియన్లో జరుగుతున్న అతిపెద్ద ఏఐ సమ్మిట్గా వెల్లడించిన నిర్వాహకులు - విద్యార్థులకు కెరీర్ పట్ల స్పష్టత, టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా స్కిల్స్ పెంచుకోవడంపై దిశానిర్దేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 8:17 PM IST|
Updated : April 4, 2026 at 8:57 PM IST
AI Fusion Amaravati Summit in Vijayawada: కృత్రిమ మేధపై విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు, వ్యాపారవేత్తల సందేహాలను తొలగించి వారికి దిశానిర్దేశం చేసేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం, ఎస్.టి.పి.ఐ. (సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీ పార్క్స్ ఆఫ్ ఇండియా)ల సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో విజయవాడ వేదికగా ఏఐ సమ్మిట్ను నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమానికి మంత్రి కొల్లు రవీంద్రతో పాటుగా 30 మంది ప్రముఖ గ్లోబల్ ఏఐ నిపుణులు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు.
ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రపంచంలో ఏ దేశానికి వెళ్లినా టెక్నాలజీలో మన తెలుగు వారు ఉంటారని తెలియజేశారు. ప్రభుత్వం ప్రొత్సాహంతో రాష్ట్రానికి టెక్నికల్ హబ్గా మార్చేందుకు ప్రణాళికలు రుపొందించడం జరిగిందని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర అన్నారు. టెక్నాలజీకి అమలుకు సీఎం చంద్రబాబు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తారని మంత్రి తెలిపారు. దాదాపు 25 యేళ్ల క్రితమే సీఎం చంద్రబాబు టెక్నాలజీ గురించి మట్లాడారని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర తెలిపారు.
ఏఐపై అవగాహన పెంచేందుకే: ఏఐ సహాయంతో పది మంది చేసే పనిని ఒక్కరే చేయగలరని ఏపీ డిజిటల్ టెక్నాలజీ ఇండస్ట్రీ ఛైర్మన్ శ్రీధర్ కొసరాజు అన్నారు. ఏఐ ద్వారా రాబోయే సవాళ్లను ఎదుర్కొవాడనికి ముందుగానే మనం సిద్ధంగా ఉండాలని ఆయన గుర్తు చేశారు. సీఎస్ఈ గ్రాడ్యుయ్యేట్లు కేవలం ప్రోగ్రామింగ్ స్టాప్వేర్ను నేర్చుకోవడం కాకుండా డిజైన్ సిస్టమ్తో పాటు డొమైన్ నైపుణ్యాలను మెరుగు పరచుకోవాలన్నారు. విద్యార్ధులు ఏఐలో మరింత పరిణితిని సాధించాల్సి ఉందన్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న పోటీ ప్రపంచంలో ఏఐతో పోటీ తప్పని పరిస్థితిగా మారిందని వివరించారు. విద్యార్దుల్లో ఏఐపై అవగాహన పెంచేందుకు ఈ సమ్మిట్ను నిర్వహించడం జరిగిందని ఈ సందర్భంగా ఏపీ డిజిటల్ టెక్నాలజీ ఇండస్ట్రీ ఛైర్మన్ శ్రీధర్ కొసరాజు వెల్లడించారు.
హాజరైన 30 మంది గ్లోబల్ ఏఐ నిపుణులు: ఈ సమ్మిట్లో సాంకేతిక రంగానికి సంబంధించి సంస్థలు నుంచి 30 మంది గ్లోబల్ ఏఐ నిపుణులు పాల్గొన్నారు. సాంకేతికతకు సంబంధించి పలు సెషన్స్ నిర్వహించి ఏఐపై విద్యార్ధులకు నిపుణుల సలహాలు, సూచనలు ఇచ్చారు. అలాగే ఏఐపై సమ్మిట్లో లేవనెత్తిన ప్రశ్నలకు నిపుణులు సమాధానాలను ఇచ్చారు. ఈ సదస్సుకు నగరంలోని పలు యూనివర్సిటీలు, కళాశాలలకు చెందిన విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. ఏఐతో భవిష్యత్తులో ఎలాంటి అవకాశాలు లభిస్తాయి, ఈ రంగం వైపు వెళితే కలిగే ప్రయోజనాల గురించి నిపుణులు విద్యార్ధులకు వివరించారు.
ఏఐ సమ్మిట్పై హర్షం వ్యక్తం చేసిన విద్యార్థులు: ప్రతి అయిదేళ్లకోసారి టెక్నాలజీ రంగంలో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు వస్తున్నాయని ఏఐ సమ్మిట్కు హాజరైన విద్యార్ధులు అన్నారు. ఇప్పటి వరకు సాఫ్ట్వేర్ రంగమే అనేక మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తుందని, ఏఐ వచ్చిన తర్వాత ఉద్యోగాలు కొల్పోతున్నారనే వార్తలు వింటున్నామని అన్నారు. అయితే ఏఐ ద్వారా ఉద్యోగాల కల్పన జరుగుతుందనే ఎవరూ చెప్పడం లేదన్నారు. ఈ సమ్మిట్లో ఏఐ ద్వారా వచ్చే నష్టాలతో పాటు, ఉద్యోగల కల్పన గురించి కూడా తెలుసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉందని విద్యార్థులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. టెక్నాలజీ రంగంలో ఏఐ విప్లవాత్మకమైందని విద్యార్థులంతా భావించారు. అంతేకాకుండా రానున్న రోజుల్లో ఏఐ వినియోగం పెరుగుతున్న తరుణంలో విద్యార్ధులు ఏఐపై అవగాహన కలిగి ఉండాలని పలువురు నిపుణులు ఈ సందర్భంగా సూచించారు. అదే విధంగా ఐటీ ఉద్యోగులు సైతం సాఫ్ట్వేర్ నుంచి ఏఐకి మార్పు చెందాలని సలహా ఇచ్చారు.
భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఏఐ సదస్సులు!: ఇటువంటి వినూత్నమైన ఏఐ సమ్మిట్లో ఐటీ రంగం, రిలయన్స్, జియో, టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్ వంటి ప్రముఖ సంస్థల నుంచి మొత్తం 20 మంది గ్లోబల్ ఏఐ రంగ నిపుణులు పాల్గొన్నారు. ఏఐ సమ్మిట్కు మఖ్య అతిధిగా హాజరైన మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ముందుగా ఇతర అతిధులతో కలిసి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ఏఐ సదస్సును ప్రారంభించారు. అనంతరం మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ గత అయిదేళ్లలో ఎంతో నష్టపోయామని, రాష్ట్రానికి వచ్చిన 600 పరిశ్రమలు, పెట్టుబడులు వెనక్కి వెళ్లిపోయాయిని మంత్రి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
కానీ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత దేశానికి వచ్చిన పెట్టుబడుల్లో 25 శాతం ఏపీకే వచ్చాయని తెలిపారు. రాష్టంలోని అన్ని ప్రాంతాలను ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చేస్తోందని చెప్పారు. అంతేకాకుండా తాజాగా పార్లమెంట్లో అమరావతి రాజధానికి చట్టబద్ధత బిల్లుకు అన్ని పార్టీలు మద్దతు తెలిపాయని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర గుర్తు చేశారు. ప్రస్తుతం ఏపీకి అనేక డేటా సెంటర్లు వస్తున్నాయని, అమరావతి క్వాంటమ్ సైతం ప్రారంభించుకోవడం జరిగిందని పేర్కొన్నారు. ఇక ఇటువంటి ఏఐ సదస్సులు భవిష్యత్తులో మరిన్ని జరగాలని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ఆకాంక్షించారు.
"కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత దేశానికి వచ్చిన పెట్టుబడుల్లో 25 శాతం ఏపీకే వచ్చాయి. రాష్టంలోని అన్ని ప్రాంతాలను ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చేస్తోంది. తాజాగా పార్లమెంట్లో అమరావతి రాజధానికి చట్టబద్ధత బిల్లుకు అన్ని పార్టీలు మద్దతు తెలపడం శుభపరిణామం. ఏపీలో భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఏఐ సదస్సులు జరగాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను". -కొల్లు రవీంద్ర,ఏపీ మంత్రి
"అమరావతి రీజియన్లో జరుగుతున్న అతిపెద్ద ఏఐ సమ్మిట్గా ఈ అమరావతి ఏఐ సమ్మిట్ జరుగుతుంది. గతంలో చిన్న చిన్న వర్క్షాప్లు జరిగాయి కానీ పూర్తిస్థాయిలో ఇదే తొలిసారి. నేడు ప్రపంచంలో ఏఐ ప్రభావం ఎలా ఉందో ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే దాని గురించి అందరికీ తెలుసు. అయితే దాన్ని సమర్ధవంతంగా వినియోగించుకుంటూ విద్యార్థులు తమ లక్ష్యాలను చేరుకునేందుకు ఈ అమరావతి ఏఐ సమ్మిట్ ఎంతగానో దోహదపడుతుంది". -శ్రీధర్ కొసరాజు,ఏపీ డిజిటల్ టెక్నాలజీ ఇండస్ట్రీ ఛైర్మన్
"ఇప్పటి వరకు సాఫ్ట్వేర్ రంగమే అనేక మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తుందని, ఏఐ వచ్చిన తర్వాత ఉద్యోగాలు కోల్పోతున్నారనే వార్తలు వింటున్నాం. అయితే ఏఐ ద్వారా ఉద్యోగాల కల్పన జరుగుతుందని ఎవరూ చెప్పడం లేదు. కానీ ఈ సమ్మిట్లో ఏఐ ద్వారా వచ్చే నష్టాలతో పాటు, ఉద్యోగల కల్పన గురించి కూడా తెలుసుకోవడం మా విద్యార్థులందరికీ ఎంతో సంతోషంగా ఉంది". -విద్యార్థులు
