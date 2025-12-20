ETV Bharat / state

అమరావతి రైల్వేలైన్​కు 'భూ' చిక్కులు - రైతుల పట్టు, సర్కార్ నిర్ణయంపై ఉత్కంఠ!

ఎర్రుపాలెం-నంబూరు లైన్‌కు భూసేకరణ కష్టాలు - 'సమీకరణ' అయితేనే ఇస్తామంటున్న రైతులు - క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనకు నో - కృష్ణా నదిపై వంతెనకు టెండర్లు

AMARAVATHI RAILWAY LINE PROJECT
అమరావతి రైల్వేేలైన్​కు 'భూ' చిక్కులు (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 12:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Amaravathi Railway Line Land Issues: రాజధాని అమరావతికి రైలు కూత వినిపించేందుకు వడివడిగా అడుగులు పడుతున్నాయి. అయితే, ఈ ప్రాజెక్టుకు ఇప్పుడు 'భూ' కష్టాలు ఎదురయ్యాయి. రైలు మార్గం కోసం తమ భూములు ఇచ్చేది లేదని రైతులు చెబుతున్నారు. భూసేకరణ విధానం తమకు వద్దని, రాజధాని అమరావతికి ఇచ్చినట్లుగానే భూసమీకరణ విధానంలోనే తమ భూములు తీసుకోవాలని పట్టుబడుతున్నారు. దీంతో ప్రాజెక్టు భవితవ్యం ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేతిలోకి వచ్చింది. పల్నాడు, గుంటూరు జిల్లాల రైతుల డిమాండ్‌పై ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.

రైతుల పట్టు, అధికారులకు నో ఎంట్రీ: ఎర్రుపాలెం నుంచి నంబూరు వరకు 56.53 కిలోమీటర్ల మేర కొత్త రైల్వే లైన్ నిర్మించాల్సి ఉంది. ఈ మార్గం రాజధాని అమరావతి మీదుగా వెళ్తుంది. ఇందుకోసం భూసేకరణ చేసేందుకు రైల్వే అధికారులు రంగంలోకి దిగారు. అయితే, పల్నాడు, గుంటూరు జిల్లాల రైతులు అధికారులను అడ్డుకున్నారు. కనీసం భూములను కొలిచేందుకు, 'పెగ్ మార్కింగ్' (హద్దులు నిర్ణయించడం) చేసేందుకు కూడా అనుమతించలేదు. తమకు డబ్బులు వద్దని, సమీకరణ విధానంలో అభివృద్ధి చేసిన ప్లాట్లు కావాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. దీంతో చేసేది లేక రైల్వే శాఖ, ఈ వ్యవహారంపై తగిన నిర్ణయం తీసుకోవాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరింది.

ఎక్కడెక్కడ అభ్యంతరాలు?: ఈ రైల్వే లైన్ మూడు జిల్లాలు, పలు మండలాల మీదుగా సాగుతుంది. ఖమ్మం జిల్లాలోని ఎర్రుపాలెం మండలంలోని 2 గ్రామాలు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా వీరులపాడు మండలంలోని 6 గ్రామాలు, కంచికచర్ల, ఇబ్రహీంపట్నం మండలాల్లో రెండేసి గ్రామాలు ఉన్నాయి. అలాగే పల్నాడు జిల్లా అమరావతి మండలంలోని 3 గ్రామాలు. గుంటూరు జిల్లా తుళ్లూరు మండలంలో 2, తాడికొండ మండలంలో 3, పెదకాకాని మండలంలో 2 గ్రామాలు ఉన్నాయి. ఇందులో ప్రధానంగా పల్నాడు జిల్లాలోని మూడు గ్రామాలు, గుంటూరు జిల్లాలోని ఏడు గ్రామాల రైతులు భూసేకరణను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు.

సమీకరణ దిశగా సర్కార్ చూపు?: రాజధాని కోసం గతంలో భూసమీకరణ చేశారు. ఇప్పుడు మిగిలిన గ్రామాల్లో రెండో విడత సమీకరణకు ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. ఇదే సమయంలో రైల్వే లైన్ కోసం కూడా అదే విధానాన్ని పాటించే అవకాశం ఉంది. పల్నాడు జిల్లాలోని వైకుంఠపురం, ఎండ్రాయి, కర్లపూడి గ్రామాల్లో సమీకరణ చేసే అవకాశం ఉంది. గుంటూరు జిల్లాలోని వడ్డమాను, పెదపరిమి గ్రామాల్లోనూ ఇదే విధానం అమలయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అయితే మోతడక, తాడికొండ, కంతేరు, కొప్పురావూరు, పెదకాకాని గ్రామాల్లో పరిస్థితి ఇంకా సందిగ్ధంగానే ఉంది. ఇక్కడ భూమిని సమీకరిస్తారా? లేక పాత పద్ధతిలో సేకరణ చేపడతారా? అన్నది ప్రభుత్వం తేల్చాల్సి ఉంది.

పనులు ఆగకూడదని, ప్యాకేజీల ప్లాన్!: భూ సమస్య ఉన్న చోట పనులు ఆగిపోయినా, మిగిలిన చోట్ల పనులు మొదలుపెట్టాలని రైల్వే శాఖ నిర్ణయించింది. అందుకే ప్రాజెక్టును ప్యాకేజీలుగా విభజించింది. మొదటి ప్యాకేజీ కింద ఎర్రుపాలెం నుంచి వైకుంఠపురం సమీపం వరకు 27 కిలోమీటర్ల మేర రైల్వే లైన్ నిర్మిస్తారు. ఇక్కడ భూ సమస్య పెద్దగా లేదు. రెండో ప్యాకేజీ కింద కృష్ణా నదిపై 3.2 కిలోమీటర్ల మేర భారీ వంతెన నిర్మిస్తారు. ఇది అత్యంత కీలకమైన ఘట్టం.

టెండర్లు పూర్తి, రెండేళ్లలో కూత: ఈ రెండు ప్యాకేజీలకు సంబంధించిన టెండర్ల ప్రక్రియ ఈ నెలాఖరులోపు పూర్తి కానుంది. టెండర్లు ఖరారైన వెంటనే పనులు మొదలవుతాయి. గుత్తేదారు సంస్థకు పనులు అప్పగించిన నాటి నుంచి రెండేళ్లలో రైల్వే లైన్ నిర్మాణం పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. కృష్ణా నదిపై వంతెన నిర్మాణం మాత్రం మూడేళ్లలో పూర్తయ్యే అవకాశం ఉందని రైల్వే వర్గాలు చెబుతున్నాయి. భూ సమస్య ఉన్న మిగిలిన గ్రామాల పరిధిలోని పనులను 'మూడో ప్యాకేజీ' కింద చేపడతారు. ప్రభుత్వం త్వరగా నిర్ణయం తీసుకుంటే, అమరావతి రైలు కల త్వరగా సాకారం అవుతుంది.

అమరావతి ఓఆర్‌ఆర్‌ నిర్మాణంలో కీలక అడుగు - భూసేకరణ ప్రక్రియకు శ్రీకారం!

అమరావతిలో అభివృద్ధి పనులు పరుగు - వివిధ సంస్థలకు భూ కేటాయింపులు పూర్తి

TAGGED:

AMARAVATHI NEW LINE
AMARAVATHI RAILWAY LINE
LAND POOLING IN AMARAVATHI
AMARAVATHI LAND POOLING
AMARAVATHI RAILWAY LINE PROJECT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.