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గుంటూరులో "అమరావతి చిత్రకళా వీధి" - పాల్గొననున్న 10 రాష్ట్రాల చిత్రకారులు

"అమరావతి చిత్రకళా వీధి" పేరుతో వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టిన ప్రభుత్వం - 8, 9 తేదీల్లో గుంటూరులో ‘అమరావతి చిత్రకళా వీధి’ - కళారూపాల ప్రదర్శనతో పాటు అమ్మకాలు

Amaravati Chitrakala veedhi Programme in Guntur
Amaravati Chitrakala veedhi Programme in Guntur (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 12:50 PM IST

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Amaravati Chitrakala veedhi : కళలకు కాణాచీ అయిన ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో చిత్రకళా రంగానికి పూర్వవైభవం తెచ్చేందుకు ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. దామెర్ల రామారావు, వడ్డాది పాపయ్య, బాపు, అడవి బాపిరాజు, ఎస్‌వీ రామారావు లాంటి ఎందరో మహానుభావులు వన్నెలద్దారు. ఈ గడ్డపై నేటికీ ఈ కళలో చేయి తిరిగిన ఎందరో కళాకారులున్నారు. కానీ వారి సృజనాత్మకతను ప్రదర్శించేందుకు తగిన వేదిక లేకపోడవం వల్ల ఎందరో ప్రతిభావంతులు తెర మరుగవుతున్నారు.

దీనికి శాశ్వత పరిష్కారం చూపుతూ స్థానిక చిత్రకారుల నైపుణ్యాన్ని వెలుగులోకి తెచ్చేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సరికొత్త ప్రణాళికతో ముందుకు వచ్చింది. ఇందులో భాగంగా ‘అమరావతి చిత్రకళా వీధి’ పేరుతో ఒక వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. రాష్ట్రానికి చెందిన కళాకారులతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల చిత్రకారులనూ ఒకే వేదిక పైకి తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా ఈ ప్రదర్శనను సిద్ధం చేశారు.

ఏపీ సాంస్కృతిక, సృజనాత్మక సమితి ఆధ్వర్యంలో గుంటూరు నగరంలో శని, ఆదివారాల్లో (8, 9వ తేదీ) ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక ‘అమరావతి చిత్రకళా వీధి’ ప్రదర్శన ఘనంగా జరగనుంది. ఈ ఉత్సవం ద్వారా ఔత్సాహిక చిత్రకారులకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు లభించడమే కాకుండా, వారి కళారూపాలను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే అద్భుత అవకాశం దక్కనుంది.

బెంగళూరు ‘చిత్ర సంతే’ స్ఫూర్తి: బెంగళూరులో ప్రతి ఏటా నిర్వహించే ప్రసిద్ధ ‘చిత్ర సంతే’ స్ఫూర్తితో ఈ వినూత్న ప్రదర్శనను రూపొందించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌తో పాటు దేశంలోని మరో 10 రాష్ట్రాలకు చెందిన చిత్రకారులు ఈ ఉత్సవానికి హాజరుకానున్నారు. ఇందుకోసం ఇప్పటికే దాదాపు 700 మంది కళాకారులు తమ పేర్లను నమోదు చేసుకున్నారు. రెండు రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవంలో 700 ప్రత్యేక స్టాళ్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. వీటిలో రూ.500 మొదలుకొని లక్షల రూపాయల విలువచేసే అపురూప చిత్రకళా రూపాలను ప్రదర్శించడంతో పాటు విక్రయాలు కూడా జరుపుతారు.

లైవ్ పెయింటింగ్స్ - ఉచిత ప్రవేశం: చిత్రాల ప్రదర్శనతో పాటు సందర్శకులను అలరించేందుకు లైవ్‌ పెయింటింగ్‌ ప్రదర్శనలు, సంగీత, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ప్రదర్శనకు వచ్చే సందర్శకులకు ప్రవేశం పూర్తిగా ఉచితం. సామాజిక బాధ్యతలో భాగంగా ఈ వేదిక నుంచే ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకు ఉచితంగా పెయింటింగ్‌ కిట్లను అందజేయనున్నారు. ఔత్సాహిక కళాకారులు https://www.amaravathiartfestival.com/ వెబ్‌సైట్‌లో తమ వివరాలను నమోదు చేసుకోవచ్చు.

‘అమరావతి చిత్రకళా వీధి’ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని ఏపీ సృజనాత్మక, సాంస్కృతిక సమితి ఛైర్‌పర్సన్‌ తేజస్వి పొడపాటి కోరారు. ఈ మేరకు ఆమె గుంటూరులో గురువారం విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు. శనివారం జరగనున్న ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో కేంద్ర సహాయమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, నటుడు సోనూసూద్‌ తదితరులు పాల్గొంటారని ఆమె తెలిపారు.

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AMARAVATI ART STREET
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AMARAVATI CHITRAKALA VEEDHI IN AP
అమరావతి చిత్రకళా వీధి
AMARAVATI CHITRAKALA VEEDHI 2026

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