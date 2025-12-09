ETV Bharat / state

'చదువులోనే కాదు-ఏ రంగంలోనైనా తగ్గేదేలే' - బాలోత్సవంలో అదరగొట్టిన పిల్లలు

విద్యార్థుల కేరింతలతో దద్దరిల్లిన సిద్ధార్థ ప్రాంగణం - పర్యావరణ పరిరక్షణే ఇతివృత్తం - ముఖ్య అతిథిగా మంత్రి కందుల దుర్గేష్

Amaravathi Balotsavam Begins (ETV Bharat)
Published : December 9, 2025 at 8:26 PM IST

Amaravathi Balotsavam Begins: విజయవాడలో ‘అమరావతి బాలోత్సవం’ అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమైంది. చదువుల ఒత్తిడిని పక్కనపెట్టి చిన్నారులు పండగ చేసుకున్నారు. సిద్ధార్థ కళాశాల ప్రాంగణం వేలాది మంది విద్యార్థుల కేరింతలతో కిక్కిరిసిపోయింది. 'మేము కేవలం చదువులకే పరిమితం కాదు, ఏ రంగంలోనైనా తగ్గేదే లేదు' అంటూ విద్యార్థులు తమ ప్రతిభను చాటిచెప్పారు. మొదటి రోజు పదుల సంఖ్యలో ప్రదర్శనలు జరిగాయి. ఈ ఏడాది 'పర్యావరణాన్ని కాపాడుకుందాం' అనే ప్రత్యేక థీమ్‌తో ఈ వేడుకలను నిర్వహిస్తున్నారు.

సృజనకు వేదిక: ఈ వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా రాష్ట్ర పర్యాటక, సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ హాజరయ్యారు. చిన్నారుల ఉత్సాహాన్ని చూసి ఆయన మురిసిపోయారు. పిల్లల్లో దాగి ఉన్న సృజనాత్మకతను వెలికితీసేందుకు బాలోత్సవం ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని మంత్రి కొనియాడారు. విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ విద్యా విధానంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తెస్తున్నారని ప్రశంసించారు. విద్యార్థుల్లో నాయకత్వ లక్షణాలు పెంచేందుకు త్వరలోనే చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. ప్రతి జిల్లాలో పిల్లలతో ‘మాక్ అసెంబ్లీ’ నిర్వహించేలా కృషి చేస్తామని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు.

'చదువులోనే కాదు-ఏ రంగంలోనైనా తగ్గేదేలే' - బాలోత్సవంలో అదరగొట్టిన పిల్లలు (ETV)

ఆకట్టుకున్న వేషధారణలు: రంగస్థలంపై అడుగుపెట్టిన చిన్నారులు తమ వేషధారణలతో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. 'కాంతార' వేషధారణతో ఒకరు, రైతు గెటప్‌లో మరొకరు అలరించారు. వెంకటేశ్వర స్వామి రూపంలో వచ్చిన చిన్నారి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. పర్యావరణం థీమ్‌కు తగ్గట్టుగా ఓ విద్యార్థి 'కొబ్బరికాయ' వేషధారణలో వచ్చి సందడి చేశారు. వారి ప్రదర్శనలు చూసి ఆడిటోరియం మొత్తం చప్పట్లతో మారుమోగింది.

వనజీవి రామయ్య స్ఫూర్తితో: ప్రతి ఏటా ఒక ప్రముఖుడిని స్మరించుకోవడం బాలోత్సవం ఆనవాయితీ. ఈసారి ప్రముఖ పర్యావరణవేత్త 'వనజీవి రామయ్య' పేరిట ప్రధాన వేదికకు నామకరణం చేశారు. పర్యావరణ పరిరక్షణ ఆవశ్యకతను చాటిచెప్పేలా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. విద్యార్థులు కూడా ఇదే అంశంపై అనేక ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు.

సామాజిక స్పృహతో నాటికలు: కేవలం వినోదమే కాదు, విజ్ఞానాన్ని కూడా పిల్లలు పంచుకున్నారు. సామాజిక సమస్యలపై వారు చేసిన ప్రదర్శనలు ఆలోచింపజేశాయి. మొబైల్ ఫోన్ల అధిక వినియోగం వల్ల కలిగే అనర్థాలను కళ్లకు కట్టారు. చిన్నపిల్లలు ఫోన్లకు బానిసలైతే జరిగే నష్టాలపై లఘు నాటికలు ప్రదర్శించారు. పరిశ్రమల కాలుష్యం వల్ల ప్రకృతికి జరుగుతున్న నష్టంపై విద్యార్థులు అర్థవంతంగా వివరించారు.

పోటీల్లో హోరాహోరీ: సాంస్కృతిక, అకడమిక్ విభాగాలుగా వేరువేరుగా పోటీలు నిర్వహించారు. ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, గుంటూరు, పల్నాడు, ఏలూరు జిల్లాల నుంచి విద్యార్థులు భారీగా తరలివచ్చారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలల నుంచి వేలాది మంది హాజరయ్యారు. జానపద పాటలకు విద్యార్థులు చేసిన నృత్యాలు ఆకట్టుకున్నాయి. కూచిపూడి, భరతనాట్యం వంటి శాస్త్రీయ నృత్యాలతో పాటు సినిమా పాటలకు కూడా చిన్నారులు ఉత్సాహంగా స్టెప్పులేశారు.

బహుముఖ ప్రజ్ఞ: విద్యార్థుల్లోని అన్ని రకాల నైపుణ్యాలకు ఇక్కడ వేదిక దొరికింది. మట్టితో బొమ్మలు చేసే పోటీల్లో చిన్నారులు తమ ప్రతిభను చూపించారు. వ్యాసరచన, చిత్రలేఖనం పోటీల్లో తమ ఆలోచనలకు రంగులు అద్దారు. మెమరీ టెస్ట్, దేశభక్తి గీతాలాపన పోటీల్లో విద్యార్థులు ఆసక్తిగా పాల్గొన్నారు.

ఆత్మవిశ్వాసమే లక్ష్యం: విద్యార్థుల్లో ఆత్మవిశ్వాసం నింపడమే ఈ ఉత్సవాల ప్రధాన ఉద్దేశం అని నిర్వాహకులు తెలిపారు. అన్ని రంగాల్లో రాణించడం ద్వారా వారికి ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. తమకు నచ్చిన రంగంలో పోటీపడే అవకాశం దక్కడంపై విద్యార్థులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. పిల్లల సందడి, తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతో సిద్ధార్థ కళాశాల ప్రాంగణం ఒక పర్యాటక కేంద్రంలా మారింది. మూడు రోజుల పాటు ఈ సందడి కొనసాగనుంది.

