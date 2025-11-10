ETV Bharat / state

మన మామిడికుదురు ఫేమస్​ స్నాక్​ - కమ్మటి రుచితో కరకరగా 'కాస్తా'

కాస్తా తింటే ఆ కమ్మదనమే వేరు అంటారు తీపి ప్రియులు - ఆగి మరీ తింటారు, ఇళ్లకు తీసుకువెళ్తుంటారు

Amalapuram of Mamidikuduru Special Sweet Kasta
Amalapuram of Mamidikuduru Special Sweet Kasta (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 3:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Amalapuram of Mamidikuduru Special Sweet Kasta : పొయ్యిలో బాగా వేగిన కాస్తాలను కరకర నములుతూ తింటుంటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. వేడి కుండలో వేయించిన రొట్టెలను ఆరగిస్తుంటే ఆ కమ్మదనమే వేరు అంటారు తీపి ప్రియులు. 216 జాతీయ రహదారి మీదుగా అమలాపురం నుంచి పాలకొల్లు, నర్సాపురం వైపు వెళ్లే వాహన చోదకులు, ప్రయాణికులు మామిడికుదురు మండలం నగరం గ్రామంలో రహదారి చెంత పలు దుకాణాల్లో విక్రయించే వీటి కోసం ఆగి మరీ రుచులు ఆస్వాదిస్తారు. వాటి మాధుర్యాన్ని తమ కుటుంబ సభ్యులకు రుచి చూపేందుకు ఇళ్లకు తీసుకువెళ్తుంటారు.

ఈ వంటకం ఎలా తయారు చేస్తారంటే : మైదా, పంచదార, కొద్దిగా సెనగపిండి, ఉప్పుతో ముద్దగా చేసిన మిశ్రమాన్ని కాస్తాలు, నాన్‌రోటీలుగా తయారు చేస్తారు. వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉండే వీటిని సరదాగా మాట్లాడుకుంటూ తినడానికి ఎక్కువ మంది ఇష్టపడుతుంటారు. ఇవి పలు రకాల ప్యాకింగ్‌ల్లో స్థానికంగా లభ్యమవుతున్నాయి. కాస్తాలు నాలుగైదు అంగుళాల వరకు పొడవుంటాయి. గుండ్రని నాన్‌రోటీలను మటన్‌ పాయాతో అల్పాహారంగా తినేందుకు మాంసాహార ప్రియులు ఎంతో ఇష్టపడతారు. తియ్యదనం కోరుకునే వారు పంచదారను మైదా మిశ్రమం మధ్యలో పెట్టి వేడి కుండలో వేయించిన రోటీలను చక్కగా లాగించేస్తారు.

వీటిని ఇతర ప్రాంతాలకు తీసుకువెళ్తూ : ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే రాజకీయ నాయకులు, సినీ ప్రముఖలకు ఇక్కడి నుంచి వీటిని తీసుకు వెళ్తుంటారు. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వెళ్లే వారు ఇక్కడ్నించి కాస్తాలు, నాన్‌రోటీలను తీసుకువెళ్తుంటారు. గల్ఫ్, ఇతర దేశాలకు ప్రత్యేకంగా ప్యాక్‌ చేసిన కాస్తాలను తీసుకు వెళ్తుంటారని స్థానికులు తెలుపుతున్నారు.

అనంతపురం స్పెషల్​ కోవా ఓళిగకు ఫుల్​ డిమాండ్​

ఆ జిల్లాలో ఓళిగ ఎంతో ప్రత్యేకం : తెలుగువారికి అత్యంత ప్రియమైన తీపి వంటకాల్లో ఓళిగ ప్రధానమైనది. ఏ ఇంట శుభకార్యమైనా, ఏ పండగ అయినా విస్తర్లో ఓళిగ కనిపిస్తుంది. అమెరికాలోని ఆత్మీయుల వద్దకు వెళ్లినా, పక్కఊర్లో బంధువుల స్నేహితుల ఇంటికి వెళ్లినా పలు రకాల ఓళిగలతో వెళుతుంటారు. ఇంతటి ప్రాధాన్యత ఉన్న ఓళిగ తయారీ అనంతపురం జిల్లాలో ఓ కుటీర పరిశ్రమగా విరాజిల్లుతోంది. సినిమా హీరోల పెళ్లిళ్లు మొదలు సామాన్యుల ఇంట్లో శుభకార్యాల వరకు ఓళిగ వడ్డనతోనే సందడి మొదలవుతుంది.

అనంతపురం జిల్లా తనకల్లు నుంచి విడపనకల్లు దాకా అగళి నుంచి తాడిపత్రి వరకు శుభకార్యమేదైనా, పండగలేవైనా ఇంట్లో వంట వండితే ఓళిగ ఉండాల్సిందే సాధారణ రోజుల్లో కంటే శ్రావణం, కార్తికం, మాఘమాసాల్లో మిఠాయి దుకాణాల్లో వీటి విక్రయాలు అమాంతం పెరుగుతుండటం గమనార్హం. విదేశాలకు సైతం ఓళిగ ప్రాచుర్యం విస్తరిస్తోందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఈ మధ్యకాలంలో కోవా ఓళిగ అంతే ప్రాచుర్యం పొందుతోంది. ఓళిగలు ఎన్ని రకాలున్నా కోవాతో చేస్తే దాని రుచే వేరు అన్నంత స్థాయికి అది చేరింది. సాధారణ ఓళిగ, కోవాతో చేసినదానికి రుచి, వాడే పదార్థాలలోనూ తేడా ఉంటుంది. చిక్కని పాలకు చక్కెర జోడించి బాగా మరిగించిన తర్వాత కోవాలో యాలకులు, గోడంబి పొడి, రవ్వ కలిపి తయారు చేయడమే కోవా ఓళిగ ప్రత్యేకత అని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.

ఆరోగ్యాన్ని పెంచే రాయలసీమ రాగిముద్ద - పిల్లల, పెద్దల ఆరోగ్యాన్ని పెంచే ఆహారం

TAGGED:

MAMIDIKUDURU SPECIAL SWEET
SPECILA FOODS MADE IN AP
KASTA SWEET
అమలాపురం కాస్తా
SPECIAL SWEET KASTA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

కెరీర్​లో ఉన్నతంగా రాణించాలంటే? - ఈ నిజాలు అంగీకరించాలట!

రూ.50వేల పెట్టుబడితో పుట్టగొడుగుల సాగు- ఏటా రూ.7 కోట్ల రాబడి- యువ రైతు సక్సెస్ స్టోరీ!

ప్రభాస్​తో స్పెషల్​ ప్రాజెక్ట్​లో పనిచేస్తాను : రష్మిక మంధాన

మజిల్​లాస్​ను 'రివర్స్' చేయవచ్చా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.