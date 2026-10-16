బ్రిటీష్ కాలం నాటి యుద్ధ విద్య - అమలాపురంలో ఒళ్లు గగుర్పొడిచే 'చెడీ తాలింఖానా'
Dasara Special : కోనసీమ ప్రాంతంలో జరిగే దసరా ఉత్సవాలకు రాష్ట్రంలోనే ప్రత్యేకత ఉంది. మరోసారి రహదారులను రణవేదికలుగా మారుస్తూ రాచరిక కాలపు యుద్ధాన్ని తలపించేలా విన్యాసాలు చేసేందుకు అమలాపురం సిద్ధమవుతోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 11:56 AM IST
Amalapuram Dasara Special Chedi Talimkhana Training : దేశంలో మైసూర్, కోల్కతా వంటి ప్రాంతాల్లో జరిగే దసరా ఉత్సవాలకు ఎంత పేరు ప్రఖ్యాతలున్నాయో అంతే ప్రత్యేకతను సొంతం చేసుకుంది రాష్ట్రంలోని 'చెడీ తాలింఖనా'. దసరా పండుగ సందర్భంగా ప్రదర్శించే ఈ 'చెడీ తాలింఖానా' అనేది ప్రాచీన యుద్ధవిద్యకళలో ఒకటిగా చెబుతుంటారు. శారీరక దృడత్వంతోపాటు ఆత్మరక్షణ, కర్రసాము, కత్తులతో ఒళ్లు గగుర్పాటు అయ్యేలా యుద్ధ విన్యాసాలు ఈ సాంప్రదాయిక కళలో భాగంగా ఉంటాయి. ఈ విద్య దేశవ్యాప్తంగా దసరా ఉత్సవాల్లో ప్రదర్శించబడినా, అమలాపురంలో దీనికి ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది.
దసరా పేరు చెప్పగానే తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో గుర్తుకు వచ్చేది అమలాపురం చెడీ తాలింఖానా, వాహన ఊరేగింపునే. అధిక ప్రపంచంలో ప్రాచీన కళలు నానాటికి దిగజారిపోతున్నా ఇప్పటికీ వన్నే తరగని రీతిలో ఈ తాలింఖానాకు ఏడాది ఏడాదికి ప్రాధాన్యతను పెంచుకుంటుంది. చెడుపై మంచి విజయమే దసరా పండుగగా చెబుతారు. దేశ సంపదను గుప్పెట్లో పెట్టుకుని భారతీయులను కట్టు బానిసలుగా మార్చిన బ్రిటీష్ పరిపాలకుల దాష్టికాలకు తిరుగుబాటు ద్వారా తగిన బుద్ధిచెప్పేందుకు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు సహితం ఏదోక యుద్ధ నైపుణ్యాలను నేర్చుకుని సన్నద్ధంగా ఉండేందుకు తాపత్రయ పడేవారు. సరిగ్గా ఇటువంటి ఆలోచన లోనుంచ బ్రిటీష్ కాలం నుంచి నేటి వరకు సంప్రదాయంగా కొనసాగుతూ వచ్చింది చెడీ తాలింఖానా అనే యుద్ధ విద్య. 1856 నుంచి దసరా పండుగను పురస్కరించుకుని అమలాపురంలో ఇది కొనసాగుతూ వస్తోంది.
యుద్ధాన్ని తలపించేలా విన్యాసాలు : తాజాగా దసరా పండగా దగ్గర పడటంతో రహదారులను రణవేదికలుగా మారుస్తూ రాచరిక కాలపు యుద్ధాన్ని తలపించేలా విన్యాసాలు చేసేందుకు అమలాపురం సిద్ధమవుతోంది. ఏటా మాదిరిగా దసరా ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని ఏడు వీధులకు చెందిన వారు ఇంట్లో భద్రపరిచిన బాణాకర్రలు, కత్తులు, యుద్ధసామగ్రికి ఆయుధ పూజలు చేసి, సాధన చేస్తున్నారు.
- పట్టణంలోని కొంకాపల్లి ఏనుగు అంబారి, ఆంజనేయస్వామి వాహనం, మహిపాల వీధి రాజహంస, గండువీధి శేషశయన, రవణంవీధి మహిషాసురమర్దిని అమ్మవారు, నల్లావీధి శ్రీవిజయదుర్గ వాహనం, శ్రీరామపురం హంస, శ్రీకృష్ణుడు, వినాయక వాహనాలు, రవణంమల్లయ్య వీధి గరుడ వాహనం, ఉత్సవ కమిటీల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే ఊరేగింపులు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.
- ఊరేగింపులో కత్తిసాము, కర్రసాము, అగ్గిబరాటా, మేతబాణ, పటాకత్తులు, లేడికొమ్ములు, మార్వాడీ కొమ్ములు, బళ్లెం, డాలు, రింగుల తాళ్లు, బంతు తాళ్లుతో చేసే చెడీతాలింఖానా ప్రదర్శనలు ఉత్కంఠగా సాగుతాయి. నేటికీ ఈ విద్యలను వృద్ధుల నుంచి చిన్నారుల వరకు ఉత్సవాల్లో ప్రదర్శించడం గమనార్హం. ఈ ప్రదర్శనలు తిలకించేందుకు అధిక సంఖ్యలో జనం తరలివస్తారు.
ఒళ్లు గగుర్పొడిచే విన్యాసాలు : అమలాపురం పట్టణ పరిధిలోని రవణంవీధి, గండువీడి, నల్లావీధి, రవణంమల్లయ్య, మైపాలవీధి, కొంకాపల్లి, శ్రీరామపురం ప్రాంతాల్లో యువత, పెద్దలు ఒళ్లు గగుర్పొడిచే విన్యాసాలు నిర్వహిస్తుంటారు. కత్తులు, అగ్గి బరాటాలు, కర్రలతో చెడీ తాలింఖానా అనే విద్యను పండగ రోజు ప్రదర్శిస్తారు. సుమారు 200 సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభమైన ఈ సంప్రదాయం తరాలు మారినా పట్టణ యువత నేటీకీ ఎంతో శ్రద్ధగా కొనసాగిస్తున్నారు. దసరా రోజున నిర్వహించే ఈ కళలను తిలకించేందుకు వేలమంది తరలివస్తారు. దీంతో పట్టణం కొంగొత్త శోభను సంతరించుకుంటుంది.
బాణసంచా కాల్పులకు పేరూరు : అమలాపురం మండలం పేరూరులో నిర్వహించే బాణసంచా కాల్పులకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. గ్రామంలో ఉన్న బేతాళస్వామి ఆలయం వద్ద పెద్దఎత్తున నిర్వహిస్తారు. కాపు, శెట్టిబలిజ సామాజికవర్గాల ఆధ్వర్యంలో కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేస్తారు. గత 150 ఏళ్లుగా ఈ ఆచారం కొనసాగిస్తున్నారు.
భారీ తీర్థం : అల్లవరం మండలం బోడసకుర్రు పంచాయతీ పరిధిలో ఉన్న 8 వీధుల ప్రజలు సామాజికవర్గాల వారీగా 21 వాహనాలను ఏర్పాటు చేసి ఉత్సవ విగ్రహాలను గ్రామంలో ఊరేగిస్తారు. దసరా రోజు సాయంత్రం 4 గంటల సమయంలో ప్రారంభించి రాత్రి 11 గంటల సమయంలో పైళ్లమ్మ ఆలయం వద్ద నిలిపి ఉత్సవం, పెద్దఎత్తున తీర్థం నిర్వహిస్తారు. గత 140 సంవత్సరాలు ఆనవాయితీ కొనసాగిస్తుండటం విశేషం.
అంబాజీ పేటలో ఉత్సవాలు : అంబాజీపేట గ్రామంలో శెట్టిబలిజ సామాజిక వర్గానికి చెందిన 13 ప్రాంతాలు కలిసి దసరా వెళ్లిన 5 రోజుల తరువాత బేతాళస్వామి ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తారు. దీనిలో పెద్దఎత్తున బాణసంచా కాల్పులు, పలు రకాల వాహనాలపై ఉత్సవ విగ్రహాల ఊరేగింపు నిర్వహిస్తారు. గత 150 ఏళ్లుగా ఈ వేడుకలను సంప్రదాయబద్దంగా నిర్వహిస్తున్నారు.
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