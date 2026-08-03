ఆలూరు ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షి అరెస్ట్ - అధికారిక బులెటిన్ విడుదల చేసిన ఏపీ అసెంబ్లీ
ఎమ్మెల్యే అరెస్ట్ను అధికారికంగా ధ్రువీకరిస్తూ బులెటిన్ విడుదల చేసిన ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ - చిప్పగిరి పోలీస్ స్టేషన్లో ప్రధాన నిందితుడిగా విరూపాక్షి - ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టం కింద కేసుల నమోదు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 10:40 PM IST|
Updated : August 3, 2026 at 10:56 PM IST
Aluru MLA Virupakshi Arrest : ఆలూరు నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే బుసినె విరూపాక్షిని పోలీసులు అరెస్టు చేసినట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ అధికారిక బులెటిన్ విడుదల చేసింది. ఆగస్టు 2న తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు కర్నూలు జిల్లా చిప్పగిరి గ్రామంలోని ఆయన నివాసంలో ఆలూరు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ అరెస్టు చేసినట్లు వెల్లడించింది. చిప్పగిరి పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదైన క్రైమ్ నంబర్ 37/2026 కేసులో ఎమ్మెల్యే బుసినె విరూపాక్షిని ఏ-1గా చేర్చినట్లు బులెటిన్లో వెల్లడించింది.
క్రైమ్ నంబర్ 38/2026 కేసులో కూడా ఆయన ఏ-1 నిందితుడిగా ఉన్నట్లు తెలిపింది. ఈ కేసులో భారతీయ న్యాయ సంహితలోని పలు సెక్షన్లతో పాటు ఎస్సీ, ఎస్టీ అఘాయిత్యాల నిరోధక చట్టంలోని సెక్షన్లు కూడా నమోదు చేసినట్లు శాసనసభ సభ్యులకు అధికారికంగా తెలిపింది. ఈ మేర అసెంబ్లీ సెక్రటరీ జనరల్ సూర్యదేవర ప్రసన్న కుమార్ ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు.
అసలేం జరిగింది? : కర్నూలు జిల్లా చిప్పగిరి మండలం సంగాల గ్రామానికి చెందిన టీడీపీ కార్యకర్త గురునాథ్, వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్త గిరి శనివారం ఏదో విషయమై ఫోన్లో మాట్లాడుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా వారిద్దరి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. దీంతో గిరి ఇంటికి గురునాథ్తో పాటు టీడీపీకే చెందిన సుధాకర్, చంద్రశేఖర్, నేమకల్లు గ్రామానికి నాగరాజు, శివ వెళ్లారు. వారి మధ్య తోపులాట జరగడంతో గ్రామస్థులు నచ్చజెప్పి పంపేశారు. తనను టీడీపీ కార్యకర్త దూషించాడని ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షికి గిరి ఫిర్యాదు చేశాడు.
50 మంది వాహనాల్లో : దీంతో చిప్పగిరి నుంచి విరూపాక్షి తన కుమారుడు చంద్రశేఖర్, ఎమ్మెల్యే సోదరుడు శ్రీరాములు ఆయన కుమారుడు మధు తదితరులు సుమారు 50 మంది వాహనాల్లో కర్రలు, రాళ్లు, రాడ్లతో తొలుత సంగాల వెళ్లారు. అక్కడ టీడీపీ కార్యకర్త చంద్రశేఖర్పై దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరిచారు. ఆ తర్వాత వారంతా నేమకల్లు వెళ్లారు. అక్కడ రాళ్లు రువ్వుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే సోదరుడు శ్రీరాములు కింది పడిపోవడంతో అతని చేయి విరిగింది. దీనికి టీడీపీకు చెందిన నాగరాజు కారణమని భావించిన ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షి, అనుచరులు అతని ఇంటికి వెళ్లారు.
అక్కడ ఆయన భార్య సుచిత్రతో అభ్యంతరకరంగా ప్రవర్తించారు. ఆమె దుస్తులను చించివేశారు. ఇంట్లోకి దూసుకెళ్లి టీవీ, ఇతర సామగ్రిని ధ్వంసం చేశారు. నాగరాజును చంపేస్తామని తీవ్రంగా హెచ్చరించారు. దీంతో నాగరాజు బయటకు వచ్చి వారిని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేయగా ఆయనపైనా దాడికి దిగారు. కుటుంబసభ్యులు ప్రతిఘటించడంతో వారు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షి దాడికి వెళ్లబోతున్నారని సంకేతాలు రావడంతో ఆలూరు సీఐ రవిశంకర్రెడ్డి ముందే వారించారు. అయినా, వినిపించుకోలేదని తెలిసింది.
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