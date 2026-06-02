రుచి కోసం అధిక ఉప్పు వాడుతున్నారా? - వంట చేసేటప్పుడు ఇలా చేస్తే మరింత టెస్టీగా!
అధిక ఉప్పునకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు సూచించిన జాతీయ పోషకాహార సంస్థ - ప్రతి నలుగురిలో ఒకరు రక్తపోటు సమస్య - సోడియం క్లోరైడ్కు బదులుగా పొటాషియం క్లోరైడ్తో ఉపయోగాలు
Published : June 2, 2026 at 1:50 PM IST
Alternatives to High Salt Intake : ఏ వంట తీసుకున్న అందులో ఉప్పు, కారం సరిగ్గా ఉంటేనే దాని రుచి పెరుగుతోంది. కానీ కొందరు రుచి కోసం కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ మోతాదు ఉప్పును వాడుతున్నారు. ఇలా అధికంగా సోడియం వినియోగాన్ని వాడకం వల్ల ఆరోగ్యాన్ని పాడుచేస్తుందని వైద్యనిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అంతేకాదు సాల్ట్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల అధిక రక్తపోటు, గుండె జబ్బులు, పక్షవాతం, మూత్రపిండాల సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. ఈ వ్యాధుల ముప్పు తగ్గించుకోవాలంటే తక్కువ సోడియం కలిగిన ప్రత్యామ్నాయాలు ఒక ప్రభావవంతమైన పరిష్కారమని జాతీయ పోషకాహార సంస్థ శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు.
తాజాగా వెల్లడైన విషయాలు ఏంటంటే రాష్ట్రంలో మగవారిలో 28.2 శాతం, మహిళల్లో 24.2 శాతం మంది అధిక రక్తపోటుతో బాధపడుతూ మందులు వాడుతున్నారు. అంటే ప్రతి నలుగురిలో ఒకరు ఈ సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు.
రోజుకు ఎంత తీసుకోవాలంటే? : సగటున ఒక వ్యక్తి ఆహారం ద్వారా తీసుకునే ఉప్పు రోజుకు 2 గ్రాముల కంటే తక్కువ మోతాదులో ఉండాలని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ చెబుతోంది. కానీ మనదేశంలో దీనికి సగటున 4.4 గ్రాములు తీసుకుంటున్నారు.
వంట చేసేటప్పుడు ఇలా చేయండి :
- ఒకేసారిగా ఉప్పు తగ్గించినప్పుడు ఆహారం చప్పగా అనిపించకుండా ప్రత్నామ్నాయూలుగా వంటల్లో ఉప్పు బదులుగా వెల్లుల్లి, నిమ్మరసం వాడడం ద్వారా రుచితోపాటు ఆరోగ్యాన్ని కూడా కాపాడుకోవచ్చు.
- రోజువారీ తీసుకుని ఆహారంలో ఉప్పును కొద్దికొద్దిగా తగ్గించాలి. వంటల్లోనే కాకుండా, ప్యాక్ చేసిన ఆహారాలు, చిప్స్, అధిక కొవ్వు, చక్కెర ఉండే ఆహారాల ద్వారా శరీరంలోకి చేరే ఉప్పు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
- శరీరంలో పేరుకుపోయిన అదనపు ఉప్పును బయటకు పంపడంలో పొటాషియం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. దాన్ని కోసం ఆకుకూరలు, బీన్స్, తాజా కూరగాయలను ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలి.
పొటాషియం క్లోరైడ్తో భర్తీ చేసేలా : ఉప్పుకి ప్రత్నామ్నాయాల్లో భాగంగా ఉప్పులో ఎక్కువ ఉండే సోడియం క్లోరైడ్కు బదులుగా కొంతభాగం పొటాషియం క్లోరైడ్, ఇతర ఖనిజాలను ఉపయోగిస్తారు. దీని వల్ల రుచి మారకుండా సోడియం వినియోగం కూడా తగ్గించవచ్చని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఇలా మనం తీసుకునే ఆహారంలో సోడియం తగ్గడం, పొటాషియం పెరగడం వల్ల రక్తపోటు తగ్గడమే కాకుండా గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుందని శాస్త్రీయంగా రుజువైందని చెబుతున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉప్పు వినియోగాన్ని 30 శాతం తగ్గించాలనే లక్ష్యాన్ని చేరుకునేందుకు ఈ ప్రత్నామ్నాయాలు కీలకమని ఎన్ఐఎన్ అంటోంది. అంతేకాకుండా మార్కెట్లో తక్కువ సోడియం కలిగిన ఉప్పు లభిస్తున్నా ధరలు అందుబాటులో ఉండేలా చూడాలని చెబుతోంది.
ఈ చిన్ని చిట్కాలు మీ కోసం :
- మాంసం వంటివి కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ప్యాక్ చేసిన వాటికంటే తాజాగా కట్ చేసిన వాటినే ఎంచుకోవడం మంచిదంటున్నారు. ఎందుకంటే ప్యాక్ చేసిన వాటిలో పాడవకుండా ఉండేందుకు ఎక్కువగా ఉప్పును కలుపుతుంటారని అంటుంటారు. అలాగే బయట సూపర్ మార్కెట్లో ఏ ఐటమ్ కొన్నా, అందులో సోడియం స్థాయిలు ఎంత మేర ఉన్నాయో ఫుడ్ లేబుల్ చూసి తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
- కొన్ని రసాల కోసం మసాలాలు లేదా సీజనింగ్స్ని ఎంచుకునే క్రమంలో సోడియం లేనివి సెలక్ట్ చేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. అలాగే రెస్టారెంట్లలో భోజనం చేసినా ఆన్లైన్లో ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసుకున్నా, ఉప్పు తక్కువగా వాడే పదార్థాలకే ప్రాధాన్యమివ్వాలని సూచిస్తున్నారు. అంతగా కావాలనుకుంటే తమ కోసం తయారుచేసే పదార్థాల్లో ఉప్పు తగ్గించాలని కూడా చెప్పచ్చని సూచిస్తున్నారు.
- సాసుల్లో కూడా సోడియం స్థాయిలు అమితంగానే నిపుణులు ఉంటాయంటున్నారు. ఈ మేరకు ఇలాంటి వాటిని పూర్తిగా దూరం పెట్టడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. కావాలంటే వాటికి బదులుగా బ్రెడ్పై పీనట్ బటర్ రాసుకోవడం వంటి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్ని ఎంచుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు.
"ఉప్పు" విషయంలో ఆ తప్పు చేయకండి! - మోతాదుకు మించి తీసుకుంటే ఏమవుతుందో తెలుసా?
ఉప్పు ఎక్కువగా వాడినా షుగర్ వస్తుందా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే?