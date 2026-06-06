సంప్రదాయ పంటల సంరక్షణకు విత్తన బ్యాంకు - భద్రపరుస్తున్న శాస్త్రవేత్తలు
అంతరించిపోతున్న 15 రకాల వరి వంగడాలు - అల్లూరి జిల్లాలో శాస్త్రవేత్తల ప్రయోగాలు - పరిరక్షణ దిశగా కృషి - ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో విభిన్న రకాల విత్తనాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 2:28 PM IST
Seeds OF Tribals People : ఒకప్పుడు అల్లూరి జిల్లా గిరిజన పల్లెల్లో అన్నం వండితే ఆ సువాసన పొరుగు ఊరికి తెలిసేది. ఇసుకరవ్వలు, రత్నచోడి, కలబట్టి ఇలా దాదాపు 15 రకాల దేశీయ వరి వంగడాలతో అలరారిన ఆకుపచ్చని నేల అది! కానీ, కాలక్రమేణా ఆధునిక పంటల జోరులో ఈ అరుదైన రుచులు, పోషకాలు మాయమైపోతున్నాయి. అంతరించిపోతున్న ఈ గిరిజన సాంప్రదాయ పంటల జీవవైవిధ్యాన్ని కాపాడేందుకు, మన మూలాలను భవిష్యత్ తరాలకు అందించేందుకు శాస్త్రవేత్తలు నడుం బిగించారు. 'రాష్ట్ర విత్తన దినోత్సవం' సందర్భంగా మన సంప్రదాయ పంటల విత్తనాలను కాపాడుకునే ఓ అద్భుత ప్రయత్నంపై ప్రత్యేక కథనం
అల్లూరి జిల్లాకు చెందిన చిరుధాన్యాల సాగు క్రమంగా తగ్గుతోంది. ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ఒకప్పుడు అనేక రకాల ఆకుకూరలు పండేవి, వాటిలో చాలా వరకు ఇప్పుడు కనిపించడం లేదు. ప్రస్తుతం విరివిగా వినియోగిస్తున్న టమాటా మన దేశానికి చెందినది కాదు. మిరపకాయలు కూడా ఇతర ప్రాంతాల నుండే ఉద్భవించాయి. క్యాలీఫ్లవర్, క్యాబేజీ వంటి కూరగాయలను కూడా విదేశాల నుంచి ప్రవేశపెట్టారు. ఈ పంటల జన్యు పదార్థాన్ని దిగుమతి చేసుకుని, వాటిని ఫలవంతమైన విత్తనాలుగా అభివృద్ధి చేసిన తర్వాత, అవి స్థానికంగా వ్యాపించాయి.
ఇతర దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకున్న ఈ "అతిథి పంటలు" బాగా వృద్ధి చెందుతుండగా, మన దేశానికి, రాష్ట్రానికి చెందిన పంటలు అంతరించిపోతున్నాయి. వాటిని పరిరక్షించేందుకు శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పుడు చర్యలు ప్రారంభించారు. ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లోని గిరిజన వర్గాలు సాంప్రదాయకంగా సాగు చేసే వివిధ పంటలపై ఆచార్య ఎన్.జి. రంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం, వెంకటరామన్నగూడెంలోని ఉద్యానవన విశ్వవిద్యాలయం అధ్యయనం చేస్తున్నాయి. అంతరించిపోయే దశలో ఉన్న రకాల జన్యు పదార్థాన్ని (అసలు విత్తన నిల్వ) సేకరించి, భద్రపరచడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. కేవలం పరిశోధనా కేంద్రాలలో విత్తన నమూనాలను నిల్వ చేయడమే కాకుండా, విశిష్ట లక్షణాలు కలిగిన రకాలపై కూడా పరిశోధనలు నిర్వహిస్తున్నారు.
దేశీయ విత్తనాల పరిరక్షణకు చర్యలు
"మేము జిల్లావ్యాప్తంగా సుమారు 150 రకాల వరిని గుర్తించాము. వీటిలో కొన్ని ప్రస్తుతం వాడుకలో లేవు, మరికొన్ని అరుదైన రకాలు అంతరించిపోయే దశలో ఉన్నాయి. మేము కేవలం వరి కోసమే కాకుండా, రాజ్మా (కిడ్నీ బీన్స్), నైజర్ విత్తనాలు, చిరుధాన్యాలు పప్పుధాన్యాలు వంటి పంటల కోసం కూడా జన్యు పదార్థాన్ని సేకరిస్తున్నాము. మేము ఈ విత్తనాలను జాగ్రత్తగా భద్రపరుస్తున్నాము విత్తన ఉత్పత్తికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నాము"_ డా. అప్పలస్వామి, ఏడీఆర్, ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా కేంద్రం, చింతపల్లి
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