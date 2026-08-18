సంధ్య థియేటర్ తొక్కిసలాట కేసు - కోర్టు విచారణకు హాజరైన అల్లుఅర్జున్
సంధ్య థియేటర్ తొక్కిసలాటలో ఏ11గా అల్లు అర్జున్ - నాంపల్లి కోర్టు విచారణకు వర్చువల్గా హాజరు - విచారణను సెప్టెంబరు 1కి వాయిదా వేసిన న్యాయస్థానం - ఈ కేసులో 23 మంది నిందితులు
Published : August 18, 2026 at 9:13 AM IST
Allu Arjun Appeared Virtually at the Nampally Court : హైదరాబాద్లోని సంధ్య థియేటర్ తొక్కిసలాట ఘటనలో నిందితుడిగా ఉన్న ప్రముఖ సినీనటుడు అల్లు అర్జున్ సోమవారం నాంపల్లి కోర్టు విచారణకు వర్చువల్గా హాజరయ్యారు. ఈ కేసులో అల్లు అర్జున్తో పాటు ఏ-7గా ఉన్న సంధ్య థియేటర్ సహ యజమాని రేణుకా దేవి కూడా వర్చువల్గా హాజరయ్యారు. మిగిలిన వారిలో 17 మంది నిందితులు వ్యక్తిగతంగా హాజరయ్యారు.
సీసీటీవీ ఫుటేజీ, సీడీఆర్ రిపోర్ట్ : అనంతరం న్యాయస్థానం ఈ కేసు విచారణను సెప్టెంబరు 1కి వాయిదా వేసింది. తదుపరి విచారణకు కేసులో ఉన్న 23 మంది నిందితులు హాజరు కావాలని కోర్టు ఆదేశించింది. ఈ కేసులో కీలకమైన సీసీటీవీ ఫుటేజీ సీడీని, కేసు సీడీఆర్ రిపోర్ట్ ఇవ్వలేదని అల్లు అర్జున్ తరఫు లాయర్ న్యాయస్థానానికి తెలిపారు. దీనిపై పోలీసులను జడ్జి ప్రశ్నించగా వచ్చే వాయిదాకి అన్నీ సమర్పిస్తామని ప్రభుత్వ తరఫు న్యాయవాది సమాధానం ఇచ్చారు.
కేసు పూర్వాపరాలివీ : 2024 డిసెంబర్ 4న రాత్రి 9.30 గంటల సమయంలో పుష్ప-2 బెనిఫిట్ షో కోసం హైదరాబాద్ ఆర్టీసీ క్రాస్రోడ్స్లోని సంధ్య థియేటర్ వద్దకు వచ్చిన అల్లు అర్జున్ను చూసేందుకు అభిమానులు ఒక్కసారిగా ఎగబడటంతో తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ క్రమంలో వారిని నిలువరించేందుకు పోలీసులు లాఠీఛార్జ్ చేశారు. దీంతో రేవతి (35) అనే మహిళతో పాటు ఆమె కుమారుడు శ్రీతేజ (9) కింద పడిపోయి జనం కాళ్ల కింద నలిగిపోయారు. వీరిద్దరూ తీవ్ర గాయాలతో స్పృహ తప్పిపోయారు. వారిని గమనించిన పోలీసులు పక్కకు తీసుకెళ్లి సీపీఆర్ చేశారు.
హుటాహుటిన అక్కడికి దగ్గరలోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ రేవతి మృతి చెందారు. కుమారుడి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో నిమ్స్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పుష్ప-2 సినిమా చూసేందుకు రేవతి కుటుంబసభ్యులు నలుగురు రాగా, తల్లీకుమారుడు తొక్కిసలాటలో చిక్కుకున్నారు. వారిలో తల్లి మృత్యువాతపడటం విషాదాన్ని నింపింది. తొక్కిసలాటలో మరికొందరు స్వల్పంగా గాయాల పాలయ్యారు. ఈ ఘటనపై చిక్కడపల్లి పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. అల్లుఅర్జున్ను కూడా నిందితుడిగా చేర్చారు.
జైలు నుంచి విడుదల : తర్వాత పలు నాటకీయ పరిణామాల అనంతరం అల్లు అర్జున్ను అరెస్టు చేశారు. తర్వాత హైకోర్టు మధ్యంతర బెయిల్ మంజూరు చేయడంతో మరుసటి రోజు ఉదయం హీరో జైలు నుంచి విడుదల అయ్యారు. మరోవైపు నాంపల్లి కోర్టు 14 రోజుల రిమాండ్ విధించగా, డిసెంబర్ 27న రిమాండ్ ముగిసింది. అదే రోజు ఆయన వర్చువల్గా కోర్టు విచారణకు హాజరయ్యారు. అప్పుడే ఆయన తరఫు లాయర్లు బెయిల్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. అల్లు అర్జున్కు నాంపల్లి న్యాయస్థానం రెగ్యులర్ బెయిల్ను మంజూరు చేసింది. రెగ్యులర్ బెయిల్పై నాంపల్లి కోర్టులో వాదనలు ముగియగా న్యాయస్థానం తీర్పును వెలువరించింది.
మరోవైపు ఈ ఘటనలో తీవ్ర గాయాలపాలైన శ్రీతేజ్ ఇప్పటికీ చికిత్స పొందుతూనే ఉన్నారు. అతని ఆరోగ్యం పూర్తిగా కోలుకోలేదు. ఈ ఘటన జరిగి ఏడాదిన్నర దాటింది. ఈ నెల 4న భాస్కర్ కుటుంబానికి అందుతున్న సహాయం, శ్రీతేజ్ ఆరోగ్య పరిస్థితిని తెలంగాణ ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్, ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు వివరించారు. భాస్కర్, ఆయన సోదరుడితో కలిసి దిల్రాజు మాట్లాడారు. ప్రస్తుతం శ్రీతేజ్ కోలుకుంటున్నాడని, బాధిత కుటుంబాన్ని ఆదుకునేందుకు అల్లు అర్జున్ ముందుకు వచ్చి రూ.2 కోట్లను డిపాజిట్ చేశారని దిల్ రాజు తెలిపారు.
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సంధ్య థియేటర్ తొక్కిసలాట కేసులో ఛార్జిషీట్ - ఏ11 గా అల్లు అర్జున్