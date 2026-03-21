సాగునీటి రంగానికి తగ్గిన కేటాయింపులు - ఆ జిల్లాల ప్రాజెక్టులకు నిధుల్లో ప్రాధాన్యం
గతేడాదితో పోలిస్తే సాగునీటి రంగానికి స్వల్పంగా తగ్గిన బడ్జెట్ - ఉమ్మడి పాలమూరు, నల్గొండ జిల్లాల్లోని ప్రాజెక్టులకు నిధుల్లో ప్రాధాన్యం - కాళేశ్వరం, ఇతర ప్రాజెక్టుల రుణాల చెల్లింపులకు సింహభాగం నిధులు
Published : March 21, 2026 at 7:24 AM IST
Allocations for the Irrigation Sector in Budget 2026 : నిరుటితో పోలిస్తే సాగునీటి రంగానికి బడ్జెట్ కేటాయింపులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వల్పంగా తగ్గించింది. నిర్వహణా పద్దును తగ్గించిన సర్కార్, ప్రగతి పద్దును చాలా స్వల్పంగా పెంచింది. ఉమ్మడి పాలమూరు, నల్గొండ జిల్లాల్లోని ప్రాజెక్టులకు నిధుల్లో ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది. ఎప్పటిలాగే కాళేశ్వరం, ఇతర ప్రాజెక్టుల రుణాల చెల్లింపులకు నిర్వహణ పద్దులో సింహభాగం నిధులు కేటాయించింది. ప్రాజెక్టుల నిర్వహణకు, వరద నియంత్రణా చర్యలకు బడ్జెట్లో నిధులు ప్రతిపాదించిన సర్కార్, చిన్న నీటి పారుదల రంగానికి పద్దును పెంచింది.
బడ్జెట్లో నీటి పారుదల రంగానికి పెద్ద పీట : అన్నిశాఖల మాదిరే నీటి పారుదల రంగానికి సర్కార్ పెద్ద పీట వేసింది. కానీ గతంతో పోలిస్తే అది కాస్త తక్కువగానే ఉంది. గత బడ్జెట్లో సాగు నీటి రంగానికి రూ.23 వేల 373 కోట్లు ఉండగా, 2026-27లో రూ.22 వేల 615 కోట్లు ప్రభుత్వం కేటాయించింది. నిర్వహణా పద్దు కింద రూ.10 వేల 743 కోట్లు, ప్రగతి పద్దు కింద రూ.11 వేల 872 కోట్లు పొందుపరిచారు. గతేడాదితో పోలిస్తే ప్రగతి పద్దు చాలా స్వల్పంగా పెరగ్గా, నిర్వహణా పద్దు తగ్గింది. నిర్వహణా పద్దు కింద భారీ నీటి పారుదల ప్రాజెక్టుల రుణాలకు చెందిన చెల్లింపుల కోసం నిధులు పొందుపరిచారు.
కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకం కార్పొరేషన్ కింద తీసుకున్న రుణాల చెల్లింపు కోసం రూ.6 వేల 191 కోట్లు కేటాయించారు. జల వనరుల మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి సంస్థ ద్వారా వివిధ ప్రాజెక్టులకు తీసుకున్న రుణాల చెల్లింపులకు రూ.2 వేల 688 కోట్లు బడ్జెట్లో కేటాయించారు. సాగు నీటి ప్రాజెక్టుల నిర్వహణ, మరమ్మతుల కోసం ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటనెన్స్ (ఓ అండ్ ఎం) విభాగానికి రూ.350 కోట్లు కేటాయించారు. అందులో ఆనకట్టలు, సంబంధిత పనుల కోసం రూ.200 కోట్లు ఉండగా, కాల్వల నిర్వహణకు రూ.150 కోట్లు ఉన్నాయి. 2023 డిసెంబర్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుంచి సాగునీటి ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేయడం ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యతల్లో ఒకటిగా భావిస్తుంది.
వారసత్వంగా వచ్చిన పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు, కొనసాగుతున్న ప్రాజెక్టుల పూర్తికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు పేర్కొంది. పాలమూరు-రంగారెడ్డి, కల్వకుర్తి, నెట్టెంపాడు, భీమా, మక్తల్-నారాయణపేట-కొడంగల్ ఎత్తిపోతల పథకాలు, ఎస్ఎల్బీసీ, ఉదయ సముద్రం, డిండి, జాన్పాడు, మోతె, దేవాదుల, సీతారామ, చిన్న కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకాలతో పాటు గౌరవెల్లి, ఎర్రుపాలెం లిఫ్ట్, ఇతర ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేసే దిశగా కృషి చేస్తున్నట్లు వివరించింది.
ఏ ప్రాజెక్టుకు ఎన్ని రూ.కోట్లు కేటాయించారంటే? : ప్రగతి పద్దు కింద కేటాయింపుల్లో ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్, నల్గొండ జిల్లాల్లో పలు దశల్లోని ప్రాజెక్టులకు ప్రాధాన్యమిచ్చారు. ఎస్.జైపాల్ రెడ్డి పాలమూరు - రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకానికి రూ.1800 కోట్లు ప్రతిపాదించారు. మక్తల్ - నారాయణపేట - కొడంగల్ ఎత్తిపోతలకు రూ.11 వందల 1, కల్వకుర్తి ఎత్తిపోతలకు రూ.800 కోట్లు, నెట్టెంపాడుకు రూ.250, రూ.బీమాకు రూ.119, జూరాలకు రూ.90, కోయిల్ సాగర్కు రూ.71 కోట్లు పొందుపరిచారు. నల్గొండ జిల్లాలోని ఎస్ఎల్బీసీకి రూ.800, డిండికి రూ.600, ఎర్రుపాలెం ఎత్తిపోతలకు రూ.369 కోట్లు, ఎస్సారెస్పీకి రెండో దశకు రూ.249, నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి రూ.196 కోట్లు కేటాయించారు.
ఎల్లంపల్లికి రూ.449, దేవాదులకు 445, సీతారామ ఎత్తిపోతలకు 320, వరద కాల్వకు రూ.249 కోట్లు పొందుపర్చారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు ప్రగతి పద్దులో భారీగా తగ్గించి కేవలం రూ.230 కోట్లు మాత్రమే ప్రతిపాదించారు. లోయర్ పెన్గంగకు రూ.177, ఎస్సారెస్పీ తొలి దశకు రూ.120, మంచిర్యాలకు ప్రొటెక్షన్ వాల్స్ కోసం రూ.115, మొడికుంట వాగుకు 90, నిజాంసాగర్ ఆధునికీకరణ పనులకు రూ.71 కోట్లు కేటాయించారు. గత ప్రభుత్వం చేసిన చారిత్రక తప్పిదాన్ని సరిదిద్ది, ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ ప్రాణహిత-చేవెళ్ల ప్రాజెక్టును చేపడుతున్నట్లు తెలిపిన ప్రభుత్వం, ఆ ప్రాజెక్టు కోసం రూ.52 కోట్లు ప్రతిపాదించింది.
చిన్న నీటి పారుదల రంగానికి కేటాయింపులు ఇవే : చిన్న నీటి పారుదల రంగానికి రూ.2080 కోట్లు కేటాయించారు. చిన్న నీటి వనరుల నిర్మాణం, మరమ్మతులకు రూ.610 కోట్లు, ఎత్తిపోతల పథకాలకు రూ.170, ఐడీసీ పరిధిలో ఎత్తిపోతల పథకాలకు రూ.510 కోట్లు ప్రతిపాదించారు. చెరువుల పునరుద్ధరణకు 122, మిషన్ కాకతీయకు రూ.459 కోట్లతో పాటు వరద నియంత్రణ కోసం రూ.280 కోట్లు కేటాయించారు. కృష్ణా, గోదావరి జలాల్లో తెలంగాణకు దక్కాల్సిన న్యాయమైన వాటా కోసం సుప్రీంకోర్టు, ట్రైబ్యునల్, చట్టబద్ధమైన సంస్థలు, కేంద్రం వంటి ప్రతి వేదిక పైనా ప్రభుత్వం సమర్థంగా పోరాడిందని బడ్జెట్ ప్రసంగంలో తెలిపింది. గత ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్ల అనేక ప్రాజెక్టుల్లో పూడిక పేరుకుపోయిందన్న సర్కార్, పైలట్ పద్ధతిన పూడికతీత ప్రారంభించినట్లు పేర్కొంది.
