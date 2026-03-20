రైతు భరోసాకు రూ.18,000 కోట్లు - ఏఐ ఆధారిత డ్రోన్లపై 40 శాతం రాయితీ!
2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో వ్యవసాయ రంగానికి - రూ.23,179 కోట్లు - వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ కోసం రూ.344 కోట్లు కేటాయింపు - తెలంగాణ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన డిప్యూటీ సీఎం
Published : March 20, 2026 at 4:53 PM IST
Allocations for the Agriculture Sector Budget 2026-27 : 2026-2027 బడ్జెట్లో వ్యవసాయం, రైతు సంక్షేమం కోసం ఏకంగా ఆర్థికమంత్రి భట్టి విక్రమార్క 23,179 కోట్ల రూపాయలు ప్రతిపాదించారు. రైతు భరోసా, వ్యవసాయ యాంత్రీకరణతో పాటు పలు పథకాలకు నిధులు కేటాయించారు. అత్యధికంగా రైతు భరోసాకు రూ.18వేల కోట్లు దక్కాయి.
రైతు భరోసాకు రూ.18,000 కోట్లు : రైతు భరోసా పథకం అమలు కోసం రూ.18,000 కోట్ల ఈ బడ్జెట్లో ప్రతిపాదించింది. ఈ ఏడాది రబీ సీజన్ సంబంధించి ఈ నెల 22వ తేదీన జరగనున్న సిద్ధిపేట జిల్లా నర్మెట సభా వేదికగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి రైతు భరోసా నిధులు విడుదల చేయనున్నారు. ఇది ఆరు గ్యారంటీల్లో ఒకటి. పెట్టుబడి సహాయం కోసం రైతు భరోసా పథకం ద్వారా ప్రతీ సీజన్కు ఎకరాకు రూ. 6 వేల చొప్పున రెండు పంటలకు కలిపి సంవత్సరానికి 12,000 రూపాయలు పెట్టుబడి ఆర్థిక సహాయం అందిస్తున్నామంటూ వెల్లడించారు.
వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ కోసం రూ.344 కోట్లు : ఇటీవల యాంత్రీకరణ పథకం పునరుద్ధరించిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ కోసం రూ.344 కోట్లను ప్రతిపాదించింది. అనూహ్య వాతావరణ మార్పుల నేపథ్యంలో పెరుగుతున్న పెట్టుబడులు, కూలీల కొరత, మానవ వనరులు తగ్గిపోతున్న దృష్ట్యా ట్రాక్టర్లు, వరి నాటు యంత్రాలు, కోత యంత్రాలు, నూర్పిడి యంత్రాలు, పిచికారీ యంత్రాలు ప్రత్యేకించి అత్యాధునిక ఏఐ ఆధారిత డ్రోన్లపై కూడా 40 శాతం రాయితీ ఇచ్చేందుకు ఈ నిధులు అత్యంత దోహదపడనున్నాయి. వ్యవసాయ సంక్లిష్టం నేపథ్యంలో ఏటా సీజన్ ఆరంభంలో పెట్టుబడుల కోసం రైతులు ఇబ్బందులు పడకుండా ఎకరాకు రూ.6 వేల చొప్పున రూ.12 వేలు పెట్టుబడి సాయం అందిస్తోంది.
''79,287 మంది రైతులు రూ.2,90,466 ఎకరాల్లో ఆయిల్ ఫామ్ పంటను సాగు చేస్తున్నారు. ఈ పంటను మరో 69 వేల ఎకరాల్లో విస్తరించేందుకు ప్రణాళిక రూపొందించాం. మైక్రో ఇరిగేషన్ పద్ధతుల్లో 2 లక్షల 34 వేల ఎకరాల్లో అమలు చేయాలని నిర్ణయించాం. ఈ బడ్జెట్లో రైతు సంక్షేమానికి రూ.23 వేల 179 కోట్లు ప్రతిపాదిస్తున్నాం'' - మల్లు భట్టి విక్రమార్క, ఉప ముఖ్యమంత్రి
విజయ డెయిరీపై ప్రత్యేక దృష్టి : వ్యవసాయ అనుబంధ పాడి రంగం ప్రత్యేకించి పాల ఉత్పత్తి, ఉత్పాదకత పెంపొందించడం ద్వారా పాడి రైతుల ఆదాయం మెరుగుపరించేందుకు పశుసంవర్థక శాఖకు రూ.1,529 కోట్ల రూపాయలు ప్రతిపాదించింది. ఇటీవల కాలంలో తెలంగాణలో ప్రత్యేకించి హైదరాబాద్ జంట నగరాల్లో కల్తీ పాల వ్యవహారం తీవ్ర దుమారం రేపుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజారోగ్యం దృష్టిలో పెట్టుకుని నాణ్యమైన పాలు సరఫరా లక్ష్యంగా విజయ డెయిరీని బలోపేతం చేసి లాభాలబాటలోకి తీసుకు రావాలన్నది సర్కారు లక్ష్యంగా నిర్ణయించుకుంది. దేశానికి అన్నం పెడుతున్న రైతు సంక్షేమమే ప్రథమ ప్రాధాన్యతగా భావిస్తున్నారంటూ భట్టి చెప్పుకొచ్చారు. రైతులకు ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ప్రోత్సాహంతో వ్యవసాయ దిగుబడులలో తెలంగాణ దేశంలోనే మొదటి స్థానంలో నిలిచిందని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క అన్నారు.
కోహెడలో హోల్సేల్ ఫిష్ మార్కెట్ : చేపల ఉత్పత్తి, మార్కెటింగ్లో అపారమైన అవకాశాలు ఉన్న దృష్ట్యా రంగారెడ్డి జిల్లా కోహెడలో రూ.47 కోట్ల వ్యయంతో టోకు చేపల మార్కెట్ నిర్మించేందుకు ప్రతిపాదించాుర. బడ్జెట్లో పశు సంవర్థక, మత్స్య శాఖలకు రూ.1,529 కోట్ల రూపాయలు ప్రతిపాదించింది. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం 79,287 మంది రైతులు 2 లక్షల 90 వేల 466 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఆయిల్ఫామ్ పంట సాగు చేస్తున్నారు. పంట మార్పిడిలో భాగంగా పామాయిల్ పంట 68 వేల ఎకరాల్లో విస్తరించేందుకు ప్రణాళిక అమలు చేయాలని నిర్ణయించినట్లు డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టివిక్రమార్క సభలో ప్రకటించారు.
కొత్తగా 2లక్షల మందికి పింఛన్లు, 5లక్షల బీమా - బడ్జెట్లో కొత్త పథకాలను ప్రకటించిన భట్టి