22 మద్యం షాపులకు 111 దరఖాస్తులు - కృష్ణాజిల్లాలో లాటరీ ద్వారా దుకాణాలు కేటాయింపు
Liquor Shops Allotment : కృష్ణా జిల్లాలో లాటరీ ద్వారా మద్యం దుకాణాల కేటాయిస్తున్నారు. ఎక్సైజ్ అధికారులు 21 మద్యం షాపులకు లాటరీ తీసి లైసెన్సులు మంజూరు చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 1:22 PM IST
Allocation of Liquor Shops Through Lottery : కృష్ణా జిల్లాలో నూతన మద్యం విధానంలో భాగంగా లాటరీ పద్ధతి ద్వారా మద్యం షాపుల కేటాయింపు ప్రక్రియ విజయవంతంగా జరిగింది. జిల్లాలోని మొత్తం 21 మద్యం షాపులకు అధికారులు లాటరీ తీసి విజేతలకు లైసెన్స్లను మంజూరు చేశారు. ఈ లక్కీ డ్రా ప్రక్రియ అంతా దరఖాస్తుదారుల సమక్షంలో పూర్తి పారదర్శకంగా జరిగింది.
ఈ లాటరీ ప్రక్రియను జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ ఎం. నవీన్, ఎక్సైజ్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ లావణ్య పర్యవేక్షించి, విజేతల టోకెన్లను స్వయంగా తీశారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా మొత్తం 35 మద్యం దుకాణాల లైసెన్సుల కోసం ఎక్సైజ్ శాఖ అధికారులు టెండర్లను ఆహ్వానించారు. ఇందులో 22 దుకాణాలకు గానూ వ్యాపారుల నుంచి భారీ స్పందన లభించింది. మొత్తం 111 దరఖాస్తులు దాఖలయ్యాయి.
ఎక్సైజ్ నిబంధనల ప్రకారం 4 అంతకంటే ఎక్కువ దరఖాస్తులు వచ్చిన 21 మద్యం షాపులకు అధికారులు ఈ లాటరీ నిర్వహించారు. మిగిలిన దుకాణాలకు సింగిల్ దరఖాస్తులు రావడం లేదా ఇతర కారణాల వల్ల ఈ డ్రా పరిధిలోకి రాలేదు. ఈ లాటరీ ప్రక్రియను ఎలాంటి వివాదాలకు తావులేకుండా నిష్పక్షపాతంగా నిర్వహించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
లైసెన్సులు దక్కించుకున్న వ్యాపారులు ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం నిర్ణీత గడువులోగా దుకాణాలను ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ మద్యం షాపుల కేటాయింపు ద్వారా ప్రభుత్వానికి భారీగా ఆదాయం సమకూరనుంది.
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