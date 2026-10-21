ప్రైవేటు స్కూళ్లలో పేద పిల్లకు 25 శాతం సీట్లు - అమలు చేసేందుకు వడివడిగా అడుగులు
25% seats in private schools for Poor Students : నిరుపేద పిల్లలకు ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో 25శాతం సీట్లు కేటాయించని నేపథ్యంలో సుప్రీం కోర్టు ఆగ్రహించింది. ఈనేపథ్యంలో అమలుకు ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది.
Published : October 21, 2026 at 9:03 AM IST
25% seats in private schools for Poor Students : సమాజంలోని ఆర్థికంగా, సామాజికంగా వెనుకబడిన వర్గాలకు చెందిన పిల్లల కోసం ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో 25 శాతం సీట్లను కేటాయించే విషయంలో పురోగతి కనిపిస్తోంది. దశాబ్దాలు గడిచినా అనేక రాష్ట్రాలు ఈ నిబంధనను అమలు చేయకపోవడంపై సుప్రీంకోర్టు ఇటీవల 'జాతీయ బాలల హక్కుల పరిరక్షణ సంఘం' (ఎన్సీపీసీఆర్)పై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఈ నెల 27న జరగనున్న విచారణకు స్వయంగా హాజరై అమలు తీరుపై నివేదిక సమర్పించాలని సుప్రీంకోర్టు ఎన్సీపీసీఆర్ని ఆదేశించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్సీపీసీఆర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని వివరణ కోరగా, పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్ దిల్లీకి వెళ్లి సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలను రాష్ట్రం అమలు చేస్తుందని కమిషన్కు హామీ ఇచ్చారు.
వివిధ రాష్ట్రాల్లో అమలు
విద్యాహక్కు చట్టంలోని సెక్షన్ 12(1)(సీ) ప్రకారం ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లోని ఒకటో తరగతిలో 25 శాతం సీట్లను వెనుకబడిన వర్గాల విద్యార్థుల కోసం కేటాయించాలి. వారికి ఉచిత విద్యను అందించాలి. ఈ నిబంధన అమలుకు సంబంధించి ఈ ఏడాది జనవరిలో సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. ప్రవేశాల కోసం ప్రత్యేక పోర్టల్ను ప్రారంభించడం, ఆన్లైన్ దరఖాస్తులను స్వీకరించడం, లాటరీ పద్ధతి ద్వారా సీట్లను కేటాయించడం, సమస్యల పరిష్కారానికి ఒక ప్రత్యేక విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేయడం వంటి చర్యలను కోర్టు తప్పనిసరి చేసింది. దీని అమలు పర్యవేక్షణ బాధ్యతను ఎన్సీపీసీఆర్కి అప్పగించింది. మహారాష్ట్ర, హర్యానా, ఉత్తర్ప్రదేశ్, రాజస్థాన్, తమిళనాడు వంటి రాష్ట్రాలు ఇప్పటికే అవసరమైన విధివిధానాలను రూపొందించి ఈ విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నాయి.
గత ఏడాది నామమాత్రంగా
తెలంగాణలో ఈ చట్టం అమలుకు సంబంధించి గత ఏడాది హైకోర్టులో ఒక పిటిషన్ దాఖలైంది. దీంతో అప్రమత్తమైన విద్యాశాఖ ఈ చట్టాన్ని అమలు చేస్తామని అంగీకరించింది. 2025 జులైలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలు లేని 96 ప్రాంతాలకు చెందిన పిల్లలను ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో చేర్పించేలా, విద్యాశాఖ కార్యదర్శి యోగితా రాణా ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అయితే అధికారులు కేవలం ఉత్తర్వులు ఇచ్చి ఊరుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. దీని ఫలితంగా 2025-26, 2026-27 విద్యా సంవత్సరాల్లో కలిపి కేవలం 180 మంది పిల్లలు మాత్రమే ప్రవేశాలు పొందారని విద్యాశాఖ వర్గాల సమాచారం. సుప్రీంకోర్టు ఈ అంశాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవడంతో అధికారులు దీనిపై మరోసారి దృష్టి సారించారు.
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