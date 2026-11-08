జగన్ సొంత ఇలాకాలో ఎగిరిన కూటమి జెండా - ఒక్క ఎంపీటీసీ స్థానాన్నీ గెలవని ఫ్యాన్
YSRCP Failed in Pulivendula : జగన్ సొంత నియోజకవర్గమైన పులివెందులలోని ఏడు ఎంపీపీ పదవులను కూటమి కైవసం చేసుకోగా, వైఎస్సార్సీపీ కనీసం ఒక్క ఎంపీటీసీ స్థానాన్ని కూడా గెలవలేకపోయింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 9:50 AM IST
"పులివెందులలో గట్టి దెబ్బ తగిలితే, ఆ శబ్దం రాష్ట్రమంతటా వినిపించాలి" మున్సిపల్ ఎన్నికలకు ముందు వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు జగన్ తన పార్టీ కార్యకర్తలతో అన్న మాటలివి. స్థానిక ప్రజలు ఈ మాటలను ఎలా అర్థం చేసుకున్నారో తెలియదు కానీ, వారు మాత్రం జగన్ సొంత కంచుకోట అయిన పులివెందులలోనే వైఎస్సార్సీపీకి గట్టి షాక్ ఇచ్చారు. అక్కడ కూటమి సాధించిన విజయం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది.
నాలుగు రోజుల క్రితం పులివెందుల మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఘోర పరాజయాన్ని చవిచూసిన వైఎస్సార్సీపీకి, తాజాగా జరిగిన పరిషత్ ఎన్నికల్లో అంతకంటే పెద్ద ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. జగన్ సొంత నియోజకవర్గమైన పులివెందులలోని ఏడు ఎంపీపీ పదవులను కూటమి కైవసం చేసుకోగా, వైఎస్సార్సీపీ కనీసం ఒక్క ఎంపీటీసీ స్థానాన్ని కూడా గెలవలేకపోయింది. అంతేకాకుండా మొత్తం ఏడు జెడ్పీటీసీ స్థానాల్లో ఐదు స్థానాలను కూటమి గెలుచుకోగా, వైఎస్సార్సీపీ కేవలం రెండింటికే పరిమితమైంది. పులివెందులలో తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ) తిరుగులేని ఆధిపత్యం.
తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ) ఆవిర్భవించినప్పటి నుంచి, పులివెందులలో పూర్తి ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించడం ఇదే మొదటిసారి. పులివెందుల మున్సిపాలిటీలో, టీడీపీ నేతృత్వంలోని కూటమి చైర్పర్సన్ పదవితో పాటు మొత్తం 40 వార్డులకు గాను 37 వార్డులను గెలుచుకుంది. ఆరు నెలల క్రితం జరిగిన జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికల్లోనే వైఎస్సార్సీపీని 6,050 ఓట్ల తేడాతో ఓడించిన టీడీపీ, ఈ ఎన్నికల్లో మరోసారి వైఎస్సార్సీపీని చిత్తుగా ఓడించింది. పులివెందుల జెడ్పీటీసీ స్థానానికి పోటీ చేసిన టీడీపీ అభ్యర్థి భారతి, తన ప్రత్యర్థి వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థిపై 1,463 ఓట్ల ఆధిక్యంతో విజయం సాధించారు.
ఏకగ్రీవంగా గెలుచుకున్న టీడీపీ : పులివెందుల నియోజకవర్గంలోని మొత్తం ఏడు జెడ్పీటీసీ స్థానాల్లో, సింహాద్రిపురం, తొండూరు, చక్రాయపేట అనే మూడు స్థానాలను తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ) ఏకగ్రీవంగా గెలుచుకుంది. సింహాద్రిపురంలో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లే దాఖలు చేయకపోగా, తొండూరు, చక్రాయపేటల్లో నామినేషన్లు వేసినప్పటికీ, ఆ తర్వాత వాటిని ఉపసంహరించుకున్నారు. ఎన్నికలు జరిగిన పులివెందుల, లింగాల జెడ్పీటీసీ స్థానాల్లో కూడా టీడీపీ విజయం సాధించింది. ఇక వేముల, వేంపల్లె జెడ్పీటీసీ స్థానాలను వైఎస్సార్సీపీ కైవసం చేసుకుంది.
నియోజకవర్గంలోని మొత్తం 65 ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో, 64 స్థానాలను కూటమి (టీడీపీ కూటమి) ఏకగ్రీవంగా గెలుచుకుంది. వీటిలో సగం స్థానాలకు వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లే వేయలేదు. మిగిలిన చోట్ల నామినేషన్లు వేసినప్పటికీ, తర్వాత వాటిని ఉపసంహరించుకున్నారు. వేంపల్లె మండలంలోని అలిరెడ్డిపల్లె ఎంపీటీసీ స్థానానికి ఎన్నిక జరగగా, అందులో స్వతంత్ర అభ్యర్థి విజయం సాధించారు. జగన్ స్వగ్రామమైన సింహాద్రిపురం మండలంలోని బాలపనూరు ఎంపీటీసీ స్థానాన్ని కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ) ఏకగ్రీవంగా గెలుచుకుంది.
దశాబ్దాల అరాచకాలకు అడ్డుకట్ట : 1978లో వై.ఎస్. రాజారెడ్డి కాలం నాటి నుంచే, వై.ఎస్. కుటుంబానికి చెందిన అనుచరులు పులివెందుల నియోజకవర్గాన్ని తమ గుప్పిట్లో ఉంచుకుని, అరాచకాలు, దాడులు, హత్యలతో ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురిచేశారు. ఆ కుటుంబాన్ని ఎవరైనా ఎదిరించినా అభ్యర్థిగా పోటీ చేసినా, పోలింగ్ ఏజెంట్గా వ్యవహరించినా, లేదా కనీసం ఓటు వేయడానికి బయటకు వచ్చినా వారిపై బాంబు దాడులు చేసేవారు.
ఆస్తులను ధ్వంసం చేయడం, కత్తులతో బెదిరించడం వంటి చర్యలకు పాల్పడేవారు. ఎన్నికలను బలవంతంగా "ఏకగ్రీవం" చేయించేవారు. ఒకవేళ ఎవరైనా పోటీ చేయడానికి సాహసిస్తే, పోలింగ్ బూత్లను ఆక్రమించి తమకు అనుకూలంగా ఫలితాలను మార్చుకునేవారు. అయితే, ఈసారి జరిగిన ఎన్నికల్లో ప్రజలు ఎటువంటి భయం లేకుండా బయటకు వచ్చి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుని, వైఎస్సార్సీపీని ఓడించారు.
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