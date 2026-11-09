ఉమ్మడి కృష్ణా, గుంటూరులో కూటమి ఆధిపత్యం - వైఎస్సార్సీపీకి షాక్
TDP JanaSena BJP Alliance ప్రాదేశిక ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థులు ఉమ్మడి కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాలతో పాటు ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లోనూ ప్రభంజనం సృష్టించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 11:54 AM IST
ప్రాదేశిక ఎన్నికల్లో కూటమి కుమ్మేసింది. ఉమ్మడి కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాలతో పాటు ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లోనూ ఆ పార్టీల అభ్యర్థులు ప్రభంజనం సృష్టించారు. అత్యధిక స్థానాలను గెలుచుకొని ప్రత్యర్థి పార్టీ గుండెల్లో గుబులు రేకెత్తించారు.
మొదటి నుంచి పూర్తి ఆధిపత్యం : రాష్ట్ర రాజకీయాలకు కేంద్ర బిందువైన కృష్ణా జిల్లాలో కూటమి కుమ్మేసింది. ప్రాదేశిక ఎన్నికల్లో మొదటి నుంచి పూర్తి ఆధిపత్యం కనబరిచింది. జిల్లాలో మొత్తం 26 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగ్గా 24 స్థానాల్లో జయ కేతనం ఎగురవేసింది. టీడీపీ 19స్థానాల్లో విజయం సాధించగా జనసేన 4, బీజేపీ ఒక స్థానంలో సత్తా చాటాయి. ప్రతిపక్ష వైఎస్సార్సీపీ ఒక్క స్థానానికే పరిమితమైంది. గన్నవరంలో మాత్రమే గెలిచింది. మొవ్వలో ఇతరులు విజయం సాధించారు. అవనిగడ్డలో కూటమి అభ్యర్థి విక్కుర్తి జయలక్ష్మీ 10 వేల 996 ఓట్ల అత్యధిక మెజార్టీతో జిల్లాలో మొదటి స్థానంలో నిలిచారు. అత్యల్పంగా గన్నవరం జడ్పీటీసీ వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి అనగాని రవి 64 ఓట్ల మెజార్టీతో విజయం సాధించారు.
సత్తాచాటిన కూటమి అభ్యర్ధులు : ఇక ఎంపీటీసీ ఫలితాల్లో కూటమి అభ్యర్ధులే సత్తాచాటారు. జిల్లాలో మొత్తం 352 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఉండగా 9 ఏకగ్రీవం అయ్యాయి. ఇందులో టీడీపీ 6, జనసేన 3 చోట్ల విజయం సాధించాయి. మిగిలిన 343 స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగ్గా అత్యధికంగా టీడీపీ 202 స్థానాల్లో విజయకేతనం ఎగరేసింది. ఇక జనసేన అభ్యర్ధులు 64, భాజపా 4స్థానాల్లో గెలుపొందారు. వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్ధులు 62 ఎంపీటీసీ స్థానాలను గెలుచుకున్నారు. ఇతరులు 10స్థానాల్లో విజయం సాధించారు.
కూటమి ప్రభంజనం : గుంటూరు జిల్లాలో కూటమి ప్రభంజనం కొనసాగింది. జిల్లా జడ్పీ పీఠం టీడీపీ పరమైంది. మొత్తం 13 జెడ్పీటీసీల్లో 11చోట్ల కూటమి అభ్యర్థులు గెలుపొందారు. టీడీపీకి చెందిన 9 మంది అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు. జనసేన 2, వైఎస్సార్సీపీ 2 స్థానాల్లో విజయం సాధించాయి. ఛైర్ పర్సన్ స్థానం ఎస్సీ మహిళకు రిజర్వు కావడం జిల్లాలోని 2 ఎస్సీ మహిళా రిజర్వ్ సీట్లలో టీడీపీ అభ్యర్థులు గెలుపొందటంతో ఆ పార్టీ వారికే పదవి దక్కనుంది.
గుంటూరు జిల్లాలో స్పష్టమైన ఆధిక్యం : ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్లోనూ కూటమి ప్రభంజనం సృష్టించింది. 200 ఎంపీటీసీలకు గాను 7 ముందుగానే ఏకగ్రీవమయ్యాయి. ఎన్నికలు జరిగిన 193 స్థానాల్లో 122చోట్ల టీడీపీ అభ్యర్థులు గెలుపొందారు. జనసేన అభ్యర్థులు 34 స్థానాల్లో వైఎస్సార్సీపీ 31, స్వతంత్రులు 5, బీజేపీ 1 చోట విజయం సాధించారు. ఏకగ్రీవాలతో కలిసి మొత్తంగా కూటమి 164 ఎంపీటీసీ స్థానాలు కూటమి వశమయ్యాయి. స్వతంత్రుల్లో ముగ్గురు టీడీపీ, ఇద్దరు జనసేన రెబల్స్ కావటంతో వారు కూడా ఆయా మండలాల్లో కూటమిలో చేరే అవకాశముంది. మొత్తంగా కూటమి గుంటూరు జిల్లాలో స్పష్టమైన ఆధిక్యాన్ని ప్రదర్శించింది.
కూటమి క్లీన్ స్వీప్ : మార్కాపురం జిల్లాలో కూటమి క్లీన్ స్వీప్ చేసింది. మెుత్తం 21 జడ్పీటీసీ స్థానాలుండగా అన్నింటిలోనూ విజయం సాధించారు. టీడీపీ అభ్యర్థులు 17 స్థానాల్లో , జనసేన 3, బీజేపీ 1 స్థానంలో గెలుపొందింది. ఇక ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో కూటమి అత్యధిక స్థానాలు గెలుచుకుంది. 57 స్థానాల్లో టీడీపీ 41, జనసేన 2, వైఎస్సార్సీపీ 14 స్థానాల్లో గెలుపొందాయి.
బాపట్ల జిల్లాలోనూ అత్యధిక స్థానాలు కూటమి కైవసం చేసుకోగా చాలాచోట్ల వైఎస్సార్సీపీ అడ్రస్ గల్లంతైంది. ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలోనూ కూటమి మార్క్ స్పష్టంగా కనిపించింది. వైఎస్సార్సీపీ ఉనికి నామమాత్రానికే పరిమితమైంది. నెల్లూరు జిల్లాలో కూటమి ఆధిపత్యం కొనసాగింది. ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ స్థానాల్లో పోరు ఏకపక్షంగా సాగింది. జిల్లాలో మొత్తం 35 స్థానాలు ఉండగా 5 ఏకగ్రీవాలు అయ్యాయి.
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