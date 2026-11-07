స్థానిక ఎన్నికల్లో యువత, సామాన్యులకు కూటమి అవకాశం - భవిష్యత్తు నాయకులు వీళ్లే
Youth And Common People Won in Municipal Elections: యువత, సామాన్యులు మేయర్, ఛైర్పర్సన్ వంటి ఉన్నత స్థానాల్లో నుంచి పాలించనున్నారు. కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్లుగా పెద్ద సంఖ్యలో ఎన్నికై కీలక పాత్ర పోషించనున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 3:52 PM IST|
Updated : November 7, 2026 at 3:59 PM IST
రాష్ట్రంలో జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో యువ ఉత్సాహం ఉరకలెత్తింది. రాజకీయంలో కొత్త నెత్తురు పరవళ్లు తొక్కింది. ట్యాక్సీ డ్రైవర్, ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో నర్సుగా పని చేస్తున్న సామాన్యురాలు, చిన్న సెల్ ఫోన్ షాప్ యజమాని భార్య, వైద్య విద్యార్థిని, బీటెక్ విద్యార్థిని ఇలాంటి అతి సామాన్యులు పాలనా పగ్గాలు చేపట్టబోతున్నారు.
సామాన్యులు, విద్యావంతులే : మేయర్, ఛైర్పర్సన్ వంటి ఉన్నత స్థానాల్లో నుంచి పాలించనున్నారు. కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్లుగా పెద్ద సంఖ్యలో ఎన్నికై కూటమి ప్రభుత్వంలో కీలక పాత్ర పోషించనున్నారు. అత్యంత సామాన్యులు, ఉన్నత విద్యావంతులు, యువత, జెన్జీలు, మహిళలు, బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీ వర్గాలకు చెందినవారు ఇటీవల జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో గణనీయ సంఖ్యలో గెలుపొందారు.
కూటమి, ముఖ్యంగా టీడీపీ చేసిన రాజకీయ ప్రయోగం, సోషల్ ఇంజినీరింగ్ మిత్రపక్షాలైన జనసేన, బీజేపీ కూడా దాన్ని అందిపుచ్చుకోవడం వల్లే ఇది సాధ్యమైందంటున్నారు రాజకీయ నిపుణులు. భవిష్యత్ నాయకుల్ని తీర్చిదిద్దేందుకు పట్టణ స్థానిక సంస్థల్ని టీడీపీ ప్రయోగశాలలుగా చేసింది. పార్టీలో చాలా మంది సీనియర్లు, అంగబలం, అర్థ బలం ఉన్న వారు పోటీ పడ్డప్పటికీ సంప్రదాయ రాజకీయ సమీకరణాల లెక్కల్ని పక్కనపెట్టి యువతకు, సామాన్యులకు పెద్దపీట వేసింది.
సమ ప్రాధాన్యం : నాలుగున్నర దశాబ్దాలు దాటిన టీడీపీ వంటి పార్టీలో ప్రయోగాలు చేయడం, సీనియర్లను, సంప్రదాయ రాజకీయ సమీకరణాల్ని, గెలుపు లెక్కల్ని పక్కన పెట్టి యువతకు, సామాన్యులకు టికెట్లు ఇవ్వడం అంత తేలికకాదు. కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ 1999 తర్వాత ఇప్పుడు అంటే 27 ఏళ్ల తర్వాత మరోసారి ఆ సాహసం చేసింది. అలాగని సీనియర్లను, కష్టకాలంలో పార్టీకి అండగా ఉన్నవారికి నమప్రాధాన్యం ఇచ్చింది. పార్టీకి మొదటి నుంచీ వెన్నెముకలా నిలిచిన బీసీలు, మైనారిటీలకు అవకాశాలిచ్చింది.
తల్లిదండ్రులు పారిశుద్ధ్య కార్మికులు - ఆమె ఛైర్పర్సన్ : 32 సంవత్సరాల జనసేన అభ్యర్థి మురాల జ్యోతి నిడదవోలు పురపాలక సంఘం ఛైర్పర్సన్గా గెలిచారు. ఆమె తల్లిదండ్రులిద్దరూ అదే పురపాలక సంఘంలో గతంలో పారిశుద్ధ్య కార్మికులుగా పనిచేశారు. వారిద్దరూ మరణించారు. జ్యోతి భర్త భవన నిర్మాణ కార్మికుడు. ఒకప్పుడు తల్లిదండ్రులు పారిశుద్ధ్య కార్మికులుగా పని చేసిన మున్సిపాలిటీకే ఆమె ఇప్పుడు ఛైర్పర్సన్ అయ్యారు.
పుట్టపర్తి మున్సిపల్ చైర్మన్గా ట్యాక్సీ డ్రైవర్ మేకల ఈశ్వర్ ఎన్నికయ్యారు. జనసేన ఆవిర్భావం నుంచి పార్టీలో ఉన్నారు. సాధారణ ఖర్చులు కూడా భరించలేని పరిస్థితి. చిలకలూరిపేట మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్గా జనసేన అభ్యర్థి తోట రాజరాజశ్వేరి 29 ఏళ్లకే విజయం సాధించారు. ఆమె భర్త రాజా రమేష్ పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి చిలకలూరిపేట నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నారు.
జగ్గయ్యపేట మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ అభ్యర్థిగా 31వ వార్డు నుంచి వాసిరెడ్డి మేఘన గెలిచారు. చెన్నై ఐఐఐటీ నుంచి ఆమె ఎంటెక్ చేశారు. తుని మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ ఎస్. శ్రీలత భర్త ప్రసాద్ సెల్ఫోన్ దుకాణం నిర్వహిస్తున్నారు.
బీజేపీ కూడా : కడప జిల్లా ఎర్రగుంట్ల పురపాలక ఛైర్పర్సన్గా బీజేపీ తరఫున మధులత గెలిచారు. ఆమెది సామాన్య కుటుంబం. విశాఖ, విజయనగరం కార్పొరేషన్లు జనరల్ మహిళలకు రిజర్వైతే తెదేపా బీసీ మహిళలకు అవకాశమిచ్చింది. మచిలీపట్నం బీసీ మహిళకు రిజర్వు కాగా ముస్లిం మైనారిటీ మహిళకు కేటాయించింది.
10 చోట్ల ఎనిమిది మహిళలకే: రాష్ట్రంలో 13 కార్పొరేషన్లకు ఎన్నికలు జరగ్గా టీడీపీ 10 చోట్ల పోటీ చేసింది. ఎనిమిది చోట్ల మహిళలకు కేటాయించి. నెల్లూరులో స్థానిక రాజకీయ సమీకరణాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూప్కుమార్ యాదవ్కు, తిరుపతిలో స్థానిక అరాచక పరిస్థితులకు ఎదురొడ్డి నిలిచేలా గట్టి నాయకుడు ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో జేబీ శ్రీనివాస్కు అవకాశమిచ్చింది. పది చోట్లా పది సామాజిక వర్గాలకు చెందిన వారికి అవకాశమివ్వడం మరో విశేషం.
టీడీపీ ఈ ఎన్నికల్లో యువతకు, మహిళలకు, బీసీ, మైనారిటీ వర్గాలకు సముచిత ప్రాధాన్యమిస్తూనే ఎక్కడా సామాజిక సమతూకం దెబ్బతినకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. టీడీపీ 10 కార్పొరేషన్ల మేయర్లు, 64 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల ఛైర్పర్సన్ పోస్టులకు పోటీ చేయగా వాటిలో మహిళలకు 45 స్థానాలు (60 శాతం) కేటాయించింది. 3 మున్సిపాలిటీల్లో తప్ప మిగతా అన్ని చోట్ల వారు గెలిచారు. ముస్లింలకు 12 స్థానాలు కేటాయించింది. టీడీపీ అభ్యర్థుల్లో 35 సంవత్సరాల లోపువారు 11 మంది, 40 ఏళ్ల లోపువారు 20 మంది ఉన్నారు. దాదాపు 50 మంది ఉన్నత విద్యావంతులు.
భవిష్యత్ నాయకుల్ని తయారు చేసేలా: రాబోయే రెండు, మూడు దశాబ్దాలకు పార్టీకి కొత్త నాయకత్వాన్ని తయారు చేసే లక్ష్యంతో 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లోనే టీడీపీ కొన్ని ప్రయోగాలు చేసింది. పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో దీన్ని మరింత విస్తృతపరిచింది. క్షేత్రస్థాయిలో మెరికల్లాంటి యువతను, భవిష్యత్తు నాయకుల్ని గుర్తించేందుకు ఈ ఎన్నికల్ని వినియోగించుకుంది.
ఒంగోలు 27వ డివిజన్ నుంచి టీడీపీ కార్పొరేటర్గా గెలిచిన 24 సంవత్సరాల చావలి చార్పిత బీటెక్ చదువుకున్నారు. ఆమె సీజీపీఏ 9.01 శాతం. లక్షల్లో జీతమిచ్చే ఉద్యోగాలు ఆమెను వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. ఆమె ఆ అవకాశాన్ని వదులుకుని రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించారు. ఆధునిక టెక్నాలజీని, సామాజిక మాధ్యమాలను ఉపయోగించుకుని ప్రచారం చేసి ఆకట్టుకున్నారు.
32 సంవత్సరాల ఫిజియోథెరఫిస్ట్ ముక్కా శ్రావణిని విశాఖపట్నం మేయర్ పదవికి టీడీపీ మేయర్ అభ్యర్థిగా ఎంపిక చేసింది. ఈ పదవికి హేమాహేమీలు పోటీపడ్డా అగ్రనాయకత్వం శ్రావణి అభ్యర్థిత్వంపైనే మొగ్గు చూపింది. విశాఖ మేయర్ స్థానం జనరల్ మహిళకు రిజర్వైనా బీసీ వర్గానికి చెందిన శ్రావణికి అవకాశమిచ్చింది.
విద్యావంతులే నాయకులు: 24 సంవత్సరాలు కూడా నిండని దొంతం గాయత్రి టీడీపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి రాజంపేట పురపాలక సంఘం ఛైర్పర్సన్గా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నియ్యారు. ప్రస్తుతం ఆమె వైద్య విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు. కర్నూలు మేయర్గా ఎన్నికైన విజయ ప్రత్యూష వయసు 35 సంవత్సరాలే. బీటెక్ చదివిన ఆమె 2021 ఎన్నికల్లో 52వ వార్డు కార్పొరేటర్గా ఎన్నికయ్యారు. ఆమెలో నాయకత్వ లక్షణాల్ని గుర్తించిన పార్టీ ఈసారి మేయర్ను చేసింది.
కొండపల్లి మున్సిపల్ ఛైర్మన్గా ఎన్నికైన 34 సంవత్సరాల కన్నెగంటి అమూల్య గృహిణి. బీటెక్ చదువుకున్నారు. రాజకీయ నేపథ్యంలేని ఆమె ఇప్పుడు ఛైర్పర్సన్ అయ్యారు. మచిలీపట్నం మేయర్గా ఎన్నికైన 31 సంవత్సరాల అబ్దుల్ అబిదా డిప్లొమా చదువుకున్నారు. రాజకీయ కుటుంబానికి చెందినవారైనా ఆమెకు రాజకీయ అనుభవం లేదు. ఐవీఆర్ఎస్ ద్వారా ప్రజాభిప్రాయసేకరణ చేసి పార్టీ ఆమెను ఎంపిక చేసింది.
సామాన్యులకు పెద్దపీట: ఏలేశ్వరం ఛైర్పర్సన్గా ఎన్నికైన 32 సంవత్సరాల అక్షిత ఇంటర్ చదివారు. ఆమె భర్త స్థానిక ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో అవుట్సోర్సింగ్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్గా పని చేస్తున్నారు. నంద్యాల పురపాలక సంఘం ఛైర్పర్సన్గా పిల్లల వైద్యుడు బాబన్ గెలిచారు. ఆకివీడు మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్గా ఎన్నికైన షేక్ నీలోఫర్ కుటుంబానికి రాజకీయ నేపథ్యం లేదు. ఇవి కొన్ని ఉదాహరణలు మాత్రమే. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇలాంటి వారు చాలా మంది ఉన్నారు.
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