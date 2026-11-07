ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లాలో కూటమి హవా - జడ్పీటీసీ స్థానాలు క్లీన్ స్వీప్
Alliance Parties Clean Sweep ZPTC Seats : ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లాలో పరిషత్ ఎన్నికల్లో జడ్పీటీసీ స్థానాలను కూటమి అభ్యర్థులు క్లీన్ స్వీప్ చేశారు. ఒటకి రెండు స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 10:37 PM IST
విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాలోని పరిషత్ ఎన్నికల్లో జడ్పీటీసీ స్థానాలను కూటమి అభ్యర్థులు క్లీన్ స్వీప్ చేశారు. ఒటకి రెండు స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నారు. విశాఖ జిల్లా పరిధిలోని మొత్తం 4 జడ్పీటీసీ స్థానాల్లో కూటమి అభ్యర్థులు మూడు చోట్ల గెలుపొందారు. మొత్తం 4 స్థానాల్లో 13 మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడగా కూటమి అభ్యర్థులకే ఓటర్లు పట్టం కట్టారు. జిల్లాలో 53 ఎంపటీసీ స్థానాల్లో ఒక స్థానం ఏకగ్రీవం అయింది. మిగిలిన 52 ఎంపటీసీ స్థానాలకు 115 మంది అభ్యర్థులు పోటీపడ్డారు. పెందుర్తి జడ్పీటీసీగా కూటమి అభ్యర్థి సుఖవాస్ అజయ్ గెలుపొందారు. పద్మనాభం జడ్పీటీసీగా టీడీపీ అభ్యర్థి కోరాడ సత్యవతి, భీమునిపట్నం జడ్పీటీసీగా టీడీపీ అభ్యర్థి గాడు అలివేణి గెలివగా ఆనందపురం మండలంలో జనసేన అభ్యర్థి వెన్ని శ్రీనివాసరావు ఆధిక్యంలో ఉన్నారు.
అత్యధిక కూటమి కైవసం : అనకాపల్లి జిల్లాలో అత్యధిక జడ్పీటీసీ స్థానాలు కూటమి కైవసం చేసుకుంది. జిల్లాలో 427 ఎంపటీసీ స్థానాలకు 2 ఎంపటీసీ స్థానాలు ఏకగ్రీవం అయ్యాయి. 425 ఎంపటీసీ స్థానాలకు జరిగిన ఎన్నికల్లో 970 మంది అభ్యర్థులు పోటీపడ్డారు. నర్సీపట్నం జడ్పీటీసీగా తెలుగుదేశం అభ్యర్థి రమణమ్మ 11 వందల 4 ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం సాధించారు. అచ్యుతాపురం జడ్పీటీసీగా టీడీపీ అభ్యర్థి హైమావతి గెలిచారు. అనకాపల్లి జడ్పీటీసీగా టీడీపీ అభ్యర్థి పల్లె నాగేశ్వరరావు విజయం సాధించారు. చీడికాడ జడ్పీటీసీగా టీడీపీ నుంచి కురచ రమేష్ గెలుపొందారు.
చోడవరం జడ్పీటీసీగా టీడీపీ అభ్యర్థి సన్యాసిరావు, దేవరపల్లి జడ్పీటీసీగా టీడీపీకి చెందిన రాజేశ్వరి, గోలుగొండజడ్పీటీసీగా టీడీపీ అభ్యర్థి చంద్రశేఖర్, కే.కోటపాడు జడ్పీటీసీగా టీడీపీ అభ్యర్థి మహేష్, కోటావురట్ల జడ్పీటీసీ గా నాగవేణి, మోదుగుల జడ్పీటీసీగా లక్ష్మీనారాయణ, మాకవరపాలెం జడ్పీటీసీ అల్లు రామునాయుడు, మునగపాక జడ్పీటీసీగా స్వాతి, నాతవరం జడ్పీటీసీ గా సన్యాసినాయుడు , రోలుగుంట జడ్పీటీసీగా సత్యనం నాయుడు, ఎస్.రాయవరం జడ్పీటీసీగా రమణమ్మ లు టీడీపీ అభ్యర్థులుగా పోటీ చేసి విజయం పరంపర కొనసాగించారు.
అటు ఎలమంచిలి జడ్పీటీసీగా జనసేన అభ్యర్థి రవి చలపతి గెలుపొందారు. బుచ్చయ్యపేట నుంచి భవాని, పరవాడ నుంచి నాగమణి, రాంబిల్లి నుంచి సేనాపతి రత్నం, సబ్బవరం నుంచి మామిడి అరుణలు జనసేన తరఫున జడ్పీటీసీలుగా గెలిచారు. కశింకోట నుంచి నాగమణి, పాయకరావుపేట నంచి భ్రమరేశ్వరరావు బీజేపీ అభ్యర్థులుగా విజయం సాధించారు. హోంమంత్రి అనితకు సొంత గ్రామంలో కూటమికి చుక్కెదురయింది. నక్కపల్లి 1, 2 ఎంపటీసీ స్థానాల్లో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు. నక్కపల్లి-2లో హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత నివాసం ఉంటున్నారు.
ముందంజలో వైఎస్సార్సీపీ : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా జడ్పీ రిజర్వేషన్ ఎస్టీ జనరల్కు కేటాయించారు. ఇక్కడ మొత్తం 11 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగ్గా అత్యధిక స్థానాల్లో వైఎస్సార్సీపీ ముందంజలో ఉంది. అనంతగిరి జడ్పీటీసీగా వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి జయవర్దిని, పెదబయలు జడ్పీటీసీగా శాంతి విజయం సాధించారు. అటు తెలుగుదేశం నుంచి కొయ్యూరు జడ్పీటీసీగా హిమబిందు గెలుపొందారు. డంబ్రిగూడ, జీ.మాడుగుల జడ్పీటీసీ స్థానాల్లో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నారు.
అచ్యుతాపురం జడ్పీటీసీగా టీడీపీ అభ్యర్థి హైమావతి గెలిచారు. అనకాపల్లి పల్లె నాగేశ్వరరావు, బుచ్చయ్యపేట భవనాని జనసేన, చీడికాడ కురచ రమేష్ టీడీపీ చోడవరం సన్యాసిరావు టీడీపీ, దేవరపల్లి రాజేశ్వరి టీడీపీ, గోలుగొండ చంద్రశేఖర్ టీడీపీ, కశింకోట నాగమణి బీజేపీ, కే.కోటపాడు మహేష్ టీడీపీ, కోటావురట్ల నాగవేణి టీడీపీ, మోదుగుల లక్ష్మీనారాయణ టీడీపీ, మాకవరపాలెం అల్లు రామునాయుడు టీడీపీ, మునగపాక స్వాతి టీడీపీ, నాతవరం సన్యాసినాయుడు టీడీపీ, పరవాడ నాగమణి జనసేన, పాయకరావుపేట భ్రమరేశ్వరరావు బీజేపీ, రాంబిల్లి సేనాపతి రత్నం జనసేన, రోలుగుంట సత్యనం నాయుడు టీడీపీ, సబ్బవరం మామిడి అరుణ జనసేన, ఎస్.రాయవరం రమణమ్మ టీడీపీ విజయం సాధించారు.
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