మహిళలకు ఉద్యోగాల్లో 30 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇచ్చిన మెుదటి పార్టీ టీడీపీ: ఎంపీ శబరి
మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుపై చర్చ సందర్భంగా లోక్సభలో మాట్లాడిన ఎంపీ శబరి - మహిళలకు ఉద్యోగాల్లో 30 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇచ్చిన మెుదటి పార్టీ టీడీపీ అని వెల్లడి
Published : April 16, 2026 at 4:37 PM IST
Alliance MP Byreddy Shabari Speech in Lok Sabha: ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళలు దేశానికి నాయకత్వం వహించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని నంద్యాల తెలుగుదేశం పార్టీ ఎంపీ బైరెడ్డి శబరి అన్నారు. మహిళా సాధికారతకు ఏపీ ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని ఎంపీ బైరెడ్డి శబరి అన్నారు. చట్టసభల్లో మహిళా రిజర్వేషన్లకు తుది రూపం ఇచ్చేందుకు, డీలిమిటేషన్ ద్వారా నియోజకవర్గాలను పెంచేందుకు, పునర్విభజించేందుకు వీలుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం 3 కీలక బిల్లులను లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టిన సంగతి తెలిసిందే. అనంతరం వీటిపై చర్చ ప్రారంభించగా ఎంపీ బైరెడ్డి శబరి ప్రసంగించారు.
ఏపీ ప్రభుత్వం మహిళలను అనేక రంగాల్లో ప్రోత్సహిస్తోందని ఏపీ ఆర్థికాభివృద్ధిలో మహిళల పాత్ర కీలకమని చెప్పారు. అవకాశం ఇస్తే అన్ని రంగాల్లో నిరూపించుకునేందుకు మహిళలు సిద్ధమని స్పష్టం చేశారు. టీడీపీ ప్రభుత్వం ఎన్టీఆర్ జిల్లా, తిరుపతిలో మహిళా విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటు చేసిందని ఎంపీ శబరి అన్నారు. అలానే మహిళలకు ఉద్యోగాల్లో 30 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇచ్చిన మెుదటి పార్టీ టీడీపీ అని వెల్లడించారు. మహిళలకు ఆస్తిలో వాటా కల్పించిన పార్టీ టీడీపీ అని అలానే వారి కోసం ఏపీలో ప్రత్యేక కోర్టులు ఏర్పాటు చేశామని చెప్పారు.
డ్వాక్రా కార్యక్రమాన్ని సమర్థంగా అమలుచేస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం ఏపీ అని కొనియాడారు. అత్యధిక స్వయం సహాయ సంఘాలు ఏపీలోనే ఉన్నాయని ఇప్పటికే లక్ష మంది మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలను తయారు చేశామని వెల్లడించారు. ఏపీలో మహిళలకు ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యం కల్పించామని అలానే సంక్షేమ పథకాలన్నీ మహిళల పేరుతోనే ఇస్తున్నారని ఎంపీ శబరి వివరించారు.
వైఎస్సార్సీపీ పాలన మహిళలకు చీకటి రోజులు: వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో మహిళలను అనేకరకాలుగా కించపరిచారని అన్నారు. అలానే సామాజిక మాధ్యమాల్లో అనేక రకాలుగా మహిళలను దూషించారని ఎంపీ శబరి అన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ ఐదేళ్ల పాలన రాష్ట్రంలోని మహిళలకు చీకటి రోజులుగా మారాయని వ్యాఖ్యానించారు. సోషల్ మీడియాలో జరిగిన వేధింపులలో 90 శాతానికి పైగా మహిళలల పైనే జరిగాయని అన్నారు. మా సొంత సీఎం చంద్రబాబు సతీమణి కూడా ఈ వేధింపులకు గురయ్యారని చెప్పారు.
మా హోం మంత్రి అనితని అయితే చేప్పలేనంత దారుణంగా దూషించారని ఆ వేధింపులను ఆమె ఎదుర్కొన్న తీరు ఇతర మహిళలకు స్ఫూర్తినిచ్చేలా నిలిచిందని ఎంపీ శబరి అన్నారు. అలానే డిప్యూటీ సీఎం, జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ కుమార్తెలు కూడా వేధింపులకు గురయ్యారని తెలిపారు. మహిళల హక్కులు, సాధికారత గురించి మాట్లాడే నైతిక అర్హత వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్ మోహన్ రెడ్డికి లేదని ఆమె పరోక్షంగా విమర్శించారు.
"ఇంటికే పరిమితం కావడం, మౌనంగా ఉండే రోజులు పోయాయి. అలానే భార్యలు, కుమార్తెలుగా ఉండే రోజులు కనుమరుగయ్యాయి. ఇప్పుడు దేశం మాకు నాయకత్వం వహించే అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. ఇంతటి కీలకమైన బిల్లును తీసుకువచ్చి, మా జీవితాల్లో మార్పు తీసుకువచ్చినందుకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారికి నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను."- బైరెడ్డి శబరి, నంద్యాల ఎంపీ
