రాష్ట్ర చరిత్రలో చారిత్రాత్మక రోజు - అమరావతి బిల్లు ఆమోదంపై కూటమి మంత్రులు

అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుకు లోక్​సభ ఆమోదంపై హర్షం వ్యక్తం చేసిన కూటమి మంత్రులు - బిల్లును ఆమోదింప‌జేసినందుకు ప్ర‌ధాని మోదీ, కేంద్ర‌ మంత్రి అమిత్‌షా, లోక్​సభ ఎంపీలకు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 7:04 PM IST

Updated : April 2, 2026 at 9:48 AM IST

Alliance Ministers on Lok Sabha Approval of Amaravati Bill: అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుకు లోక్​సభ ఆమోదంపై కూటమి మంత్రులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. రాజ‌ధాని అమ‌రావ‌తి బిల్లును ఆమోదింప‌జేసినందుకు ప్ర‌ధాని మోదీ, కేంద్ర‌ మంత్రి అమిత్‌షా, లోక్​సభ ఎంపీలకు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అలానే అమరావతిపై జగన్​ వ్యాఖ్యలు, లోక్​సభలో వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీల తీరుపై మంత్రులు మండిపడ్డారు.

అమ‌రావ‌తిపై జ‌గ‌న్ వ్యాఖ్య‌ల ప‌ట్ల మంత్రి స‌త్య‌కుమార్ యాద‌వ్ ధ్వజమెత్తారు. రాజ‌ధాని అమ‌రావ‌తికి చ‌ట్ట‌బ‌ద్ధ‌త ల‌భిస్తున్న త‌రుణంలో జ‌గ‌న్ వెన్నులో వ‌ణుకు మొదలైందన్నారు. తాడేప‌ల్లి ప్యాలెస్‌లో జ‌గ‌న్ మద్దతిస్తే లోక్​స‌భ‌లో వైఎస్సార్సీపీ స‌భ్యులు వ్య‌తిరేకించారని విమర్శించారు. అమ‌రావ‌తి రాజ‌ధానితో ప్ర‌జ‌ల క‌ల‌ల సాకారానికి సీఎం చంద్ర‌బాబు కృషి చేశారని తెలిపారు. భ‌వ్య రాజ‌ధాని అమ‌రావ‌తి ఆవిష్కారాన్ని కుట్ర‌లు, దుష్ప్ర‌చారంతో జ‌గ‌న్‌ అడ్డుకోలేరని స్పష్టం చేశారు. వినాశ‌క‌ర‌, విధ్వంస‌క‌ర చ‌ర్య‌ల్ని అడ్డుకోవడానికే పార్ల‌మెంటు చ‌ట్టం ద్వారా రాజ‌ధాని అమ‌రావ‌తికి శాశ్వ‌త‌త్వం చేసినట్లు చెప్పారు. అమ‌రావ‌తి బిల్లును ఆమోదింప‌జేసినందుకు ప్ర‌ధాని మోదీ, కేంద్ర‌ మంత్రి అమిత్‌షాకు ధ‌న్య‌వాదాలు తెలిపారు. బిల్లుకు మ‌ద్ద‌తు తెలిపిన ప‌లు పార్టీల‌కు కూడా ధ‌న్య‌వాదాలు తెలిపారు.

జగన్​కు మతి భ్రమించింది: గత ఎన్నికల్లో 11 సీట్లు మాత్రమే ఇచ్చారని రాష్ట్ర ప్రజలపై వైఎస్సార్సీపీ కక్ష కట్టిందని రెవెన్యూ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ ధ్వజమెత్తారు. అందుకే అమరావతి రాజధాని అంశంపై లోక్​సభ నుంచి వాకౌట్ చేశారన్నారు. జగన్​కు మతి భ్రమించిందని అందుకే రాష్ట్ర రాజధానిపై రోజుకో మాట మాట్లాడుతున్నారని విమర్శించారు. అధికారం వచ్చిన తర్వాత రాజధానిపై మూడు ముక్కలాట ఆడారని దుయ్యబట్టారు. గత ఎన్నికల్లో ఓడిన తర్వాత నాగార్జున వర్శిటీ వద్ద పెడితే సరిపోతుందన్నారని మళ్లీ ఇప్పుడు మవిగన్ అంటూ కొత్త పల్లవి అందుకున్నారని మండిపడ్డారు. ఆంధ్రుల కలల రాజధాని అమరావతిని అవమానిస్తూ ప్రజల మనోభావాలను దెబ్బతీస్తున్నారని మంత్రి మండిపడ్డారు.

అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుకు లోక్​సభ ఆమోదంపై మంత్రులు కొలుసు పార్థసారథి, సవితలు హర్షం వ్యక్తం చేసారు. మన తెలుగువారంతా సగర్వంగా నా రాజధాని అమరావతి అని చెప్పుకునేందుకు లోక్​సభ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడం ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టమని పార్థసారథి అన్నారు. 5 కోట్ల ఆంధ్రుల ఆకాంక్షలను ప్రతిబింబించే రాజధాని అమరావతి బిల్లుకు లోక్ సభ ఏక్రగీవంగా ఆమోదం తెలపడం తెలుగువారి పట్ల కేంద్రంలోని ఎన్డీయే ప్రభుత్వానికి ఉన్న చిత్తశుద్ధికి నిదర్శనమని వ్యాఖ్యానించారు.

ఇకపై ఒక్క ఇంచు కూడా కదిలించలేరు: ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో ఇవాళ చారిత్రాత్మక రోజని మంత్రి సవిత వ్యాఖ్యానించారు. అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుకు సహకరించిన పీఎం మోడి, కేంద్రమంత్రి అమిత్ షా, లోక్​సభకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. అమరావతికి జగన్ వ్యతిరేకి అని మరోసారి రుజువైందని కన్నతల్లికి, జన్మభూమికి మోసం చేయడం జగన్​కు అలవాటే అని మండిపడ్డారు. అమరావతి కోసం దీర్ఘకాలంగా పోరాడి విజయం సాధించిన రైతులందరికీ మంత్రి రాంప్రసాద్ రెడ్డి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలిపారు. వారి త్యాగం, పట్టుదల వల్లే ఈ చారిత్రాత్మక ఘట్టం సాకారం అయిందన్నారు. రాష్ట్ర రాజధానిగా అమరావతి అజేయం ఇకపై ఎవరూ ఒక్క ఇంచు కూడా కదిలించలేరని స్పష్టం చేశారు.

ఆంధ్రుల ఆశ, శ్వాస అయిన అమరావతికి పార్లమెంట్ ఆమోదం చారిత్రాత్మకమని మంత్రి డోలా బాలవీరాంజనేయస్వామి వ్యాఖ్యానించారు. దీనికి కృషి చేసిన సీఎం చంద్రబాబుకి, సహకరించిన ప్రధాని మోదీకి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అమరావతి బిల్లును వ్యతిరేకిస్తూ బాయ్ కాట్ చేసినందుకు వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీలు ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. లేకుంటే రాష్ట్ర ద్రోహులుగా చరిత్రలో మిగిలిపోతారని హెచ్చరించారు. పులివెందుల పులకేసి జగన్​కి రాజధానిపై మాట్లాడే నైతిక అర్హత లేదని ధ్వజమెత్తారు. మాట తప్పడం, మడమ తిప్పడం తప్ప జగన్ కి పాలన గురించి, రాజధాని గురించి ఏం తెలుసని ప్రశ్నించారు. నదీ తీరాన విలసిల్లిన అమరావతిని రాజధానిగా ఏర్పాటు చేసిన సీఎం చంద్రబాబు ఆలోచన విధానం అమోఘమని అన్నారు. ఇక అమరావతిని కదల్చడం జగన్ తరం కాదని స్పష్టం చేశారు.

భావోద్వేగానికి గురి చేసింది: ఆంధ్రుల ఏకైక, శాశ్వత రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్దత కల్పించడంపై మంత్రులు బీసీ జనార్థన్ రెడ్డి, కొల్లు రవీంద్రలు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ కలల రాజధాని అమరావతి బిల్లుకు లోక్​సభ ఆమోదం తెలపడం భావోద్వేగానికి గురి చేసిందని వ్యాఖ్యానించారు. అమరావతికి మద్దతు తెలిపిన కేంద్ర ప్రభుత్వం, ప్రధాని మోదీ, లోక్​సభ ఎంపీలకు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. చంద్రబాబు నాయకత్వంలో అమరావతి అద్భుత రాజధాని నిర్మాణానికి మార్గం సుగమమైందన్నారు. దేశమంతా అమరావతికి మద్దతుగా నిలిచిన క్షణం, వైఎస్సార్సీపీ వ్యతిరేకిస్తూ వాకౌట్ చేయడం ఆ పార్టీ అహంకారానికి నిదర్శనమని దుయ్యబట్టారు. చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్, లోకేశ్​, కూటమి పెద్దల సమన్వయంతోనే దేశంలో తొలి చట్టబద్ధత కలిగిన రాజధానిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరించబోతుండటం ఆనందకరమన్నారు.

