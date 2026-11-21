కాకినాడ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు - 66 వార్డుల్లో విజయమే లక్ష్యంగా కూటమి నేతల వ్యూహరచన
Kakinada Corporation Elections కాకినాడ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో విజయమే లక్ష్యంగా కూటమి నేతలు వ్యూహరచన చేస్తున్నారు. నగరంలోని 66 వార్డుల్లో విజయం సాధించడమే లక్ష్యంగా మేయర్, కార్పొరేటర్ అభ్యర్థులకు నేతలు దిశానిర్దేశం చేశారు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 7:47 PM IST
కాకినాడ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో విజయమే లక్ష్యంగా కూటమి నేతలు వ్యూహరచన చేస్తున్నారు. నగరంలోని 66 వార్డుల్లో విజయం సాధించడమే లక్ష్యంగా మేయర్, కార్పొరేటర్ అభ్యర్థులకు నేతలు దిశానిర్దేశం చేశారు. కాకినాడలో నిర్వహించిన కీలక సమావేశంలో మంత్రులు నాదెండ్ల మనోహర్, కందుల దుర్గేశ్ పాల్గొన్నారు.
సంక్షేమ పథకాలు అందించడమే లక్ష్యం : ఎంపీ తంగెళ్ల ఉదయ్ శ్రీనివాస్, ఎమ్మెల్యేలు వనమాడి కొండబాబు, పంతం నానాజీతో పాటు 66 మంది కార్పొరేటర్ అభ్యర్థులు హాజరయ్యారు. మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ మాట్లాడుతూ కేంద్ర, రాష్ట్రాల్లో ఉన్న కూటమి ప్రభుత్వంతోనే అభివృద్ధి సాధ్యమన్నారు. ప్రతి పేదవాడికి సంక్షేమ పథకాలు అందించడమే లక్ష్యమన్నారు. కాకినాడ మేయర్ పదవితో పాటు 66 వార్డుల్లోనూ కూటమి విజయం సాధిస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
ఆనాడే చెప్పిన పవన్ కల్యాణ్ : మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ మాట్లాడుతూ గత పాలకులు పదవులను అడ్డుపెట్టుకుని అరాచకాలకు పాల్పడ్డారని విమర్శించారు. అలాంటి పాలనకు అడ్డుకట్ట వేస్తామని పవన్ కల్యాణ్ ఆనాడే చెప్పారని గుర్తు చేశారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు.
ఈరోజు ఉదయం వచ్చిన సర్వే రిపోర్టును అందరం పంచుకున్నాం. నూటికి నూరు శాతం మనమే గెలుస్తున్నాం. భారీ మెజారిటీ వచ్చేలా మీరు ఇంకా కష్టపడాలి. చంద్రబాబు నాయుడు, పవన్ కల్యాణ్, నరేంద్ర మోదీ మనతో పాటు జిల్లా స్థాయి నాయకులు ఎన్నో త్యాగాలు చేసి ఆ స్థాయికి చేరుకున్నారు. గత పాలకులు పదవులను అడ్డు పెట్టుకుని అరాచకాలకు పాల్పడ్డారు. అలాంటి పాలనకు అడ్డుకట్ట వేస్తామని పవన్ కల్యాణ్ ఆనాడే చెప్పారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యం. - నాదెండ్ల మనోహర్, పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి
కేంద్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం ఉంది, రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం ఉంది. స్థానిక సంస్థల్లో కూడా కూటమి తరఫున నిలబడిన అభ్యర్థులు నెగ్గితే ఒకే తరహా సంక్షేమం జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. పేదవాడికి అభివృద్ధి ఫలాలు అందాలంటే కూటమి అభ్యర్థులు విజయం సాధించాల్సిన అవసరం ఉంది. - కందుల దుర్గేశ్, పర్యాటక శాఖ మంత్రి
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