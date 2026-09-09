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నర్సీపట్నంలో ఘనంగా "జయహో బీసీ" సభ - భారీగా తరలివచ్చిన టీడీపీ శ్రేణులు

నర్సీపట్నంలో ఘనంగా జయహో బీసీ సభ - బీసీలకు 34% రిజర్వేషన్లు కల్పించినందుకు చంద్రబాబు, లోకేశ్‌కు కృతజ్ఞతలు - సభకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తరలివచ్చిన బీసీలు, కార్యకర్తలు

నర్సీపట్నంలో ఘనంగా "జయహో బీసీ" సభ
నర్సీపట్నంలో ఘనంగా "జయహో బీసీ" సభ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 7:56 PM IST

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Alliance Leaders Organized Jayaho BC Program in Narsipatnam : బీసీని పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా చేసి గౌరవించిన పార్టీ తెలుగుదేశమని సభాపతి అయ్యన్నపాత్రుడు కొనియాడారు. బీసీలకు రాజ్యాధికారం కట్టబెట్టిన ఘనత తెలుగుదేశం వ్యవస్థాపకుడు నందమూరి తారక రామారావుదేన్నారు. అదే పరంపరను చంద్రబాబు కొనసాగిస్తున్నారని ప్రశంసించారు. 137 బీసీ కులాలకు సముచిత స్థానం ఇవ్వాలని సీఎం చంద్రబాబు నిర్ణయిచారని తెలిపారు. అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నంలోని ఎన్టీఆర్​ స్టేడియంలో కూటమి నేతలు "జయహో బీసీ" కార్యక్రమం నిర్వహించారు. స్థానికల ఎన్నికల్లో బీసీలకు 34% రిజర్వేషన్లు కల్పించినందుకు చంద్రబాబు, లోకేశ్‌కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ సభకు సభాపతి అయ్యన్నపాత్రుడుతో పాటు మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర, టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు హాజరయ్యారు.

నర్సీపట్నంలో ఘనంగా జయహో బీసీ సభ (ETV)

45 వేల మంది బీసీలు సర్పంచ్‌లు కాబోతున్నారు : ఈ సందర్భంగా సభాపతి అయ్యన్నపాత్రుడు మాట్లాడుతూ, "1983లో ఎన్టీఆర్‌ నన్ను పిలిచి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయమని కోరారు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయలేను అని చెప్పాను. తంగేటి రాజులకు ఎదురొడ్డి నిలవలేనని చెప్పాను. నీకు నేను అండగా ఉంటాను, పోటీ చేయి అని ఎన్టీఆర్ ధైర్యం చెప్పారు. ఎన్టీఆర్‌ మాట విని ఎన్నికల్లో నిలబడ్డాను, గెలిచాను. రాష్ట్రంలో బీసీల్లో 137 కులాలు ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో 57 శాతం బీసీల ఓటర్లు ఉన్నారు.

సంక్షేమాన్ని మాటల్లో కాదు, చేతల్లో చేసి చూపించే పార్టీ టీడీపీ. జగన్‌ టీచర్ ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు, చంద్రబాబు ఇస్తే ఓర్చుకోలేరు. జగన్‌కు ధైర్యం ఉంటే అసెంబ్లీకి వచ్చి మాట్లాడాలి, రోడ్లపై మాట్లాడటమేంటి? అసెంబ్లీకి వచ్చి మాట్లాడటానికి జగన్‌కు భయం ఎందుకు? ఎన్నికల్లో 11 సీట్లు గెలిచి, ప్రతిపక్ష నాయకుడి హోదా ఇవ్వాలంటారు. చంద్రబాబు కొండను తవ్వి, అనకాపల్లి జిల్లాకు గోదావరి నీళ్లు ఇచ్చారు. స్థానిక ఎన్నికల్లో బీసీలకు చంద్రబాబు 34 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇచ్చారు. రిజర్వేషన్లు పెంచడం వల్ల, 45 వేల మంది బీసీలు సర్పంచ్‌లు కాబోతున్నారు" అని అయ్యన్నపాత్రుడు తెలిపారు.

1983కు ముందు బీసీల బతుకులు ఎలా ఉన్నాయి? : మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర మాట్లాడుతూ, " 1983కు ముందు బీసీల బతుకులు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలి. దేశానికి 1947లో స్వాతంత్ర్యం వచ్చి ఉండొచ్చు, బీసీలకు మాత్రం రాలేదు. టీడీపీ స్థాపించిన తర్వాతే, బీసీలకు స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది. ఎన్టీఆర్‌ వల్లే, రాజకీయాల్లోకి బీసీ ప్రజాప్రతినిధులు వచ్చారు. దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా బీసీలకు ఎన్టీఆర్ 24 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇచ్చారు. మనల్ని మభ్యపెట్టి అధికారంలోకి వచ్చి, బీసీలను అథఃపాతాళానికి తొక్కేశారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో బీసీ ప్రజాప్రతినిధులపై జగన్‌ కేసులు పెట్టించారు. కేసులు పెడితే భయపడతాం అనుకున్నారు, భయం మా బ్లడ్‌లోనే లేదు. బీసీలపై చిత్తశుద్ధి ఉన్న పార్టీ టీడీపీ. బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇస్తే, గొడ్డలిపార్టీ కోర్టుకు వెళ్లింది. ప్రతి అంశాన్ని రాజకీయం చేయాలని వైఎస్సార్సీపీ చూస్తోంది" అని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర తెలిపారు.

బీసీలకు న్యాయం జరగాలంటే, టీడీపీ అధికారంలో ఉండాలి : అనంతరం టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ, " స్థానిక ఎన్నికల్లో బీసీ రిజర్వేషన్ల పెంపు బీసీ బిడ్డలకు బంగారు బాట. మనకు మంచి భవిష్యత్, స్వేచ్ఛ ఉండాలంటే 2029 చాలా ముఖ్యం. రాజకీయ కక్షతో వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో బీసీ నేతలపై కేసులు పెట్టారు. రాజకీయ పదవుల్లో బీసీలకు సీఎం చంద్రబాబు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఒకే సామాజికవర్గానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. టీడీపీ అంటేనే సమసమాజ స్థాపన. ఇప్పటికీ అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్టని కులాలకు సముచిత స్థానం ఇస్తాం. బీసీలకు న్యాయం జరగాలంటే, టీడీపీ అధికారంలో ఉండాలి" అని పల్లా శ్రీనివాసరావు తెలిపారు.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న బీసీలు : బీసీలకు 34% రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తామన్న హామీని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నిలబెట్టుకున్నారని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బీసీలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బీసీల రక్షణకు చట్టం తెస్తామని యువగళంలో లోకేశ్‌ ఇచ్చిన హామీ త్వరలో సాకారం కానుందని తెలిపారు. బీసీల రాజకీయ, సామాజిక ఎదుగుదలకు అండగా నిలుస్తున్న చంద్రబాబు, లోకేశ్‌లకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఎన్టీఆర్‌ స్టేడియం వద్ద జరిగిన "జయహో బీసీ" సభకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బీసీలంతా తరలివచ్చారు. మంత్రులు, నేతలు సహా కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున హాజరయ్యారు.

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