ఓటమి భయంతోనే వైఎస్సార్సీపీ 'దాడి' డ్రామా - ఘాటుగా స్పందించిన కూటమి నేతలు
ఎన్నికల బరి నుంచి తప్పించుకునేందుకు వైఎస్సార్సీపీ కడప మేయర్ అభ్యర్థి వారి ఇంటిపై వారే దాడి చేయించుకుని టీడీపీ శ్రేణులపై నెపం నెట్టే కుట్ర చేశారని కూటమి నేతలు మండిపడ్డారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 5:08 PM IST
Alliance Leaders on YSRCP Mayor Candidate House Attack Incident : ఎన్నికల బరి నుంచి తప్పుకునేందుకు, పరాజయం భయంతో వైఎస్సార్సీపీ కడప మేయర్ అభ్యర్థి బండి దీప్తి వారి ఇంటిపై వారే దాడి చేయించుకుని ఆ నెపాన్ని టీడీపీ శ్రేణులపై నెట్టే కుట్రకు తెరలేపారని కూటమి నేతలు తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. నిన్న(సోమవారం) అర్ధరాత్రి బండి దీప్తి నివాసంపై గుర్తుతెలియని దుండగులు రాళ్లు, బీరు సీసాలతో దాడి చేసినట్లు చెప్తున్న ఘటనపై కూటమి నాయకులు ఘాటుగా స్పందించారు.
ఈ దాడి పూర్తిగా వైఎస్సార్సీపీ ఆడిన నాటకమని ఆరోపించిన కూటమి నేతలు అసలు దాడి జరిగినప్పుడు రాత్రి వేళ ఆమె ఇంట్లో ఉన్న సీసీ కెమెరాలను ఎందుకు ఆఫ్ చేశారో సమాధానం చెప్పాలని నిలదీశారు. దీప్తి భర్త, మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ నిత్యానందరెడ్డిపై ఇప్పటికే ఎన్నో హత్యానేరాలు ఉన్న చరిత్రను వారు ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు. ఈ ఘటనపై సమగ్రమైన విచారణ జరపాలని పోలీసులను తామే స్వయంగా కోరామని, నిజానిజాలు త్వరలోనే నిగ్గు తేలుతాయని కూటమి నేతలు స్పష్టం చేశారు.
ఇదీ జరిగింది : కడప నగరంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల వేళ రాజకీయంగా ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. వైఎస్సార్సీపీ తరఫున కడప కార్పొరేషన్ మేయర్ అభ్యర్థిగా బరిలో ఉన్న బండి దీప్తి నివాసంపై సోమవారం అర్ధరాత్రి గుర్తుతెలియని దుండగులు మూకుమ్మడిగా దాడికి తెగబడ్డారు. ఈ దాడిలో ఇంటి అద్దాలు ధ్వంసం కాగా కిటికీలు పగిలిపోయాయి. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.
పోలీసులు, బాధితుల కథనం ప్రకారం ఒక స్కార్పియో కారు, నంబర్ ప్లేట్లు లేని రెండు ద్విచక్ర వాహనాలపై వచ్చిన దుండగులు బండి దీప్తి ఇంటిపై రాళ్లు, కర్రలు, సీసాలను విసిరారు. ఈ దాడిలో ఇంటి కిటికీలు, అద్దాలు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి. ఆ సమయంలో ఇంట్లో మేయర్ అభ్యర్థి దీప్తితో పాటు ఆమె అనుచరులు కొందరు మాత్రమే ఉండటంతో ఆ ప్రాంతంలో అలజడి నెలకొంది. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే కడప వన్ టౌన్ పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. నివాస ప్రాంగణంలో పగిలిన మద్యం సీసాల ముక్కలతో పాటు ఓ వేటకొడవలి లభించింది. నిందితులను గుర్తించేందుకు పోలీసులు క్షేత్రస్థాయిలో విచారణ జరుపుతున్నారు.
మరోవైపు తాను మేయర్ అభ్యర్థిగా నామినేషన్ దాఖలు చేసిన నాటి నుంచి ప్రత్యర్థుల నుంచి బెదిరింపులు వస్తున్నాయని బండి దీప్తి ఆరోపించారు. తనను ఎన్నికల బరి నుంచి తప్పించాలనే కుట్రతోనే రాజకీయ ప్రత్యర్థులు ఈ దాడికి ఒడిగట్టారని పోలీసు ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు నిందితుల కోసం ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారు. నగరంలో శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీస్ అధికారులు హెచ్చరించారు.
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