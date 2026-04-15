సీఎం కార్యాలయంలో కూటమి నేతల భేటీ - మహిళా బిల్లుకు మద్దతుగా చేపట్టాల్సిన కార్యక్రమాలపై చర్చ

ఉండవల్లి సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో కూటమి నేతల సమావేశం - చంద్రబాబుతో పవన్ కల్యాణ్, మాధవ్, పల్లా శ్రీనివాస్ భేటీ - నారీ శక్తి వందన్ బిల్లుకు మద్దతుగా చేపట్టాల్సిన కార్యక్రమాలపై చర్చ
Published : April 15, 2026 at 10:44 PM IST
Alliance Leaders Meeting on Women Reservation Bill: మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు కలసి కట్టుగా మద్దతు తెలిపేందుకు రావాలని వైఎస్సార్సీపీ సహా రాష్ట్రంలోని అన్ని రాజకీయ పార్టీలను ఆహ్వానించాలని సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, బీజేపీ, టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మాధవ్, పల్లా శ్రీనివాసరావులు నిర్ణయించారు. ఈ నెల 17న అన్ని పార్టీల ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు కలిసి అమరావతి వేదికగా మహిళా బిల్లును ప్రత్యక్షంగా వీక్షించే ఏర్పాటు ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలిపారు. ప్రజా ప్రతినిధులతో పాటు మహిళా ప్రముఖుల్ని ఈ వేడుకకు ఆహ్వానించాలనే ఏకాభిప్రాయానికి నేతలు వచ్చారు.
మహిళా బిల్లు లోక్ సభలో ఆమోదం పొందిన వెంటనే అక్కడే మద్దతు తెలుపుతూ చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్, మాధవ్ ఇలా వివిధ పార్టీల నేతలు మాట్లాడేలా కార్యక్రమం రూపొందించాలని నిర్ణయించారు. దిల్లీ పరిణామాలు, పునర్విభజన, మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లులపై ఉండవల్లిలోని సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్, మాధవ్, పల్లా శ్రీనివాసరావులు దాదాపు దాదాపు రెండున్నర గంటలకు పైగా కీలకంగా చర్చించుకున్నారు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లుపై వివిధ పార్టీలు లేవనెత్తిన సందేహాలపై ప్రధానంగా చర్చ జరిగినట్లు తెలిసింది.
3 పార్టీల నేతలు పూర్తి సంతృప్తి వ్యక్తం: కొన్ని పార్టీలు చెప్తున్నట్లుగా దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో 50 శాతం సీట్లు పెంపు లేదనే వాదనపై కేంద్ర పెద్దల నుంచి నేతలు స్పష్టత తీసుకున్నట్లు సమాచారం. కేంద్ర న్యాయశాఖ మంత్రితో పాటు పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి మరికొందరితోనూ మాట్లాడి బిల్లుపై స్పష్టత తీసుకుని వారిచ్చిన వివరణతో 3 పార్టీల నేతలు పూర్తి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లులో దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు 50 శాతం సీట్లు పెంపుపై కేంద్రం నుంచి కూటమి నేతలకు స్పష్టత వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. 50 శాతం నియోజకవర్గాల సీట్లు పెంపుపై దక్షిణాదికి ఎలాంటి నష్టం లేదని దీనిని రాజకీయంగా కలసి కట్టుగా స్వాగతించాలని చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్, మాధవ్ నిర్ణయించారు.
కొందరు చేసేది అనవసర దుష్ప్రాచారమని ఈ సందర్భంగా నేతలు నిర్థారించుకున్నట్లు సమాచారం. జనాభా తో సంబంధం లేకుండా దక్షిణాదికి రాజకీయంగా నష్టం లేకుండానే బిల్లు రూపొందిందని కేంద్ర పెద్దల నుంచి నేతలు ఈ మేర స్పష్టత తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు మద్దతుగా చేపట్టాల్సిన కార్యక్రమాలపైనా నేతలు చర్చించారు. 3 పార్టీల నేతలు కలిసి పెద్ద తెరపై కార్యక్రమం వీక్షించే ఏర్పాటు ఉంటే బాగుంటుందనే పవన్ ప్రతిపాదనకు అంగీకారం తెలిపిన సీఎం ప్రజా ప్రతినిధులందరినీ భాగస్వాముల్ని చేసేలా కార్యాచరణ రూపొందించాలని నిర్ణయించారు. జిల్లా, నియోజకవర్గాల స్థాయిలోనూ భారీ ఎత్తున కార్యక్రమాలు చేపట్టి మహిళా సోదరీమణులకు, ప్రధానికి ధన్యవాదాలు తెలపాలని నిర్ణయించారు. అన్ని నియోజకవర్గాల్లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్లు ఏర్పాటుకు ఆమోదం తెలిపారు.
