'చిత్తశుద్ధి ఉంటే సభకు వచ్చి ప్రశ్నించండి' - వైఎస్సార్సీపీకి కూటమి నేతల సూచన
అసెంబ్లీకి రాకుండా రోడ్లు మీద టెంట్లు వేసి డీఎస్సీని తప్పు పడుతున్నారు - బ్రిడ్జ్ గేమ్ అంటే జగన్ అనుకునే పేకాట కాదని ధ్వజమెత్తిన ఎమ్మెల్యేలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 5:00 PM IST
Alliance Leaders Fires On YSRCP Fake Propaganda Over DSC: రాష్ట్రంలో ఎంతో పారదర్శకంగా జరిగిన డీఎస్సీపై బురదజల్లేందుకు వైఎస్సార్సీపీ ప్రయత్నించడం దారుణమని పలువురు కూటమి ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీలో అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రజలు ఆ పార్టీ వైఖరిపై విసుగుచెంది తిరుగుబాటు చేస్తారని, డీఎస్సీలో ఎంపికైన టీచర్ల నిరసనలు ఇందుకు నిదర్శనమని వారు వివరించారు. విద్యాశాఖ మంత్రి ప్రక్రియను సమగ్రంగా వివరించారని ఏ మాత్రం అనుమానాలు ఉన్నా దీనివల్ల నివృత్తి అయ్యాయని చెప్పారు. టీచర్స్ నియామక ప్రక్రియపై చర్చించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామన్న ప్రభుత్వ సమాధానాన్ని ఎదుర్కోలేకే వారు సభకు రావడం లేదని విమర్శించారు. ఇప్పటికైనా వారికి సమస్య పట్ల చిత్తశుద్ధి ఉంటే సభకు వచ్చి ప్రశ్నించాలని డిమాండ్ చేశారు.
అలా అనడం హాస్యాస్పదం: టీచర్లు పాఠాలు చెప్తాం, గుణపాఠాలు కూడా నేర్పుతాం అంటూ చేస్తున్న ర్యాలీలు గొడ్డలి పార్టీ గుర్తు పెట్టుకోవాలని గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి గుమ్మిడి సంధ్యారాణి హితవు పలికారు. గొడ్డలి పార్టీ నాయకులు అసెంబ్లీలో ప్రశ్న వేసి సభకు రాకుండా గిరిజనులను రెచ్చగొడుతున్నారని మండిపడ్డారు. చిన్నపిల్లలకు చాక్లెట్ ఇవ్వకపోతే మారం చేస్తున్నట్టు ప్రతిపక్ష హోదా ఇస్తే వస్తా అనడం హాస్యాస్పదమన్నారు. 1/70 యాక్ట్ అంటే గిరిజనుల భూ సంరక్షణ చట్టం రద్దు అవాస్తవమన్న మంత్రి సంధ్యారాణి, ఇది కాపాడటం ప్రభుత్వం బాధ్యత అని అన్నారు. గిరిజనులు ఏమాత్రం భయపడవద్దని కోరారు.
గిరిజనులను మభ్యపెట్టి, భయపెట్టి అబద్ధపు ప్రచారం చేస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు. గత ప్రభుత్వంలో ఐటీడీఏ ఆపేసి, 18 పథకాలను నిలుపుదల చేశారని గుర్తు చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు గురివిందకు తన తప్పు ఎరుగదు అన్నట్టు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. జీవో నెం 3 రద్దు చేస్తే అప్పుడు సీఎంగా జగన్ ఏం చేశారని నిలదీశారు. ఆయన తాడేపల్లిలో ఉంటాడో బెంగళూరులో ఉంటాడో ఎవరికీ తెలియదని గుమ్మడి సంధ్యారాణి విమర్శించారు.
ధ్వజమెత్తిన ఎమ్మెల్యేలు: సీబీఐ విచారణ అంటే బొత్స తోటకూర వ్యాపారం అనుకుంటున్నారా అంటూ బీజేపీ ఎమ్మెల్సీ సోము వీర్రాజు మండిపడ్డారు. తనపై ఉన్న సీబీఐ కేసులకు జగన్ సహకరించాలని హితవు పలికారు. మెగా డీఎస్సీపై అసెంబ్లీకి రాకుండా మండలిలో చర్చిస్తామనడం ఏంటని సోము వీర్రాజు నిలదీశారు. జాతీయ జెండా ఎగుర వేసే తీరిక లేని జగన్కు దేశంలో ఉండే అర్హత లేదని ఎమ్మెల్యేలు పంతం నానాజీ, ధర్మరాజులు విమర్శించారు. అంబేడ్కర్ రాజ్యాంగాన్ని అవమానించిన జగన్ అంబేడ్కర్ విగ్రహాల వద్దకు వెళ్తే అడ్డుకుంటామన్నారు. అసెంబ్లీకి రాకుండా రోడ్ల మీద టెంట్లు వేసి డీఎస్సీని తప్పు పడుతున్నారని మండిపడ్డారు. బ్రిడ్జ్ గేమ్ అంటే జగన్ అనుకునే పేకాట కాదని ఎమ్మెల్యేలు దుయ్యబట్టారు.
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