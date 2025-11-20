'రప్పా రప్పా' బ్యానర్లతో ర్యాలీ చేయడం జగన్ నేర మనస్తత్వానికి నిదర్శనం: కూటమి నేతలు
వైఎస్ జగన్ను సీబీఐ కోర్టుకు హాజరైన తీరుపై కూటమి నేతలు ఆగ్రహం - భారీ ర్యాలీలతో హాజరుకావడం కోర్టులను అవమానించడమేనని వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2025 at 7:59 PM IST
Alliance Leaders Fire Over Jagan Appearance in Court: అక్రమాస్తుల కేసులో వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ హైదరాబాద్లోని సీబీఐ కోర్టుకు హాజరయ్యారు. న్యాయమూర్తి ఎదుట విచారణకు వచ్చారు. విజయవాడ నుంచి బేగంపేట ఎయిర్పోర్టుకు వచ్చి అక్కడి నుంచి నాంపల్లిలోని కోర్టుకు ఆయన చేరుకున్నారు. అయితే జగన్ నాంపల్లిలోని సీబీఐ కోర్టుకు హాజరుకానున్న నేపథ్యంలో అక్కడికి చేరుకున్న వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించారు.
కోర్టు సమీపంలో రోడ్డుపై గుంపులుగా చేరి నినాదాలు చేశారు. ‘2029లో రప్పా రప్పా’ అంటూ రాసి ఉన్న బ్యానర్లు ప్రదర్శించారు. అయితే దీనిపై కూటమి నాయకులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కోర్టు ప్రాంగణంలో జగన్, ఆ పార్టీ కార్యకర్తలు వ్యవహరించిన తీరు అతి జుగుప్సాకరమని మండిపడ్డారు.
బలప్రదర్శన చేయడం సిగ్గుచేటు: న్యాయ వ్యవస్థను హేళన చేసేలా హైదరాబాద్లో జగన్ వైఖరి ఉందని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 11 సీబీఐ ఛార్జి షీట్లు, 9 ఈడీ ఛార్జిషీట్లలో జగన్ రెడ్డి ఏ1 అని, ఇంతటి తీవ్రమైన ఆర్థిక నేరాల్లో ఉండి కూడా కోర్టులకు హాజరవ్వకుండా కాలం గడిపారని మండిపడ్డారు. సుమారు రూ.43 వేల కోట్ల అవినీతిని దర్యాప్తు సంస్థలు నిర్ధారించాయని గుర్తు చేశారు.
అలాంటి జగన్ రెడ్డి ఈ రోజు కోర్టుకు హాజరవుతూ బలప్రదర్శన చేయడం సిగ్గుచేటని ధ్వజమెత్తారు. భారీ ఊరేగింపులు, ర్యాలీలతో కోర్టుకు హాజరవ్వడం న్యాయస్థానాలను అవమానించడమే అని చెప్పారు. రప్పా రప్పా అంటూ బ్యానర్లతో ర్యాలీ చేయడం జగన్ నేర మనస్తత్వానికి నిదర్శనమని దుయ్యబట్టారు. క్విడ్ ప్రోకో, షెల్ కంపెనీలతో ప్రజల ఆస్తుల్ని కొల్లగొట్టిన జగన్ లాంటి క్రిమినల్ వెనుక నడిచే వారు ఆలోచించుకోవాలని హితవు పలికారు. తప్పు చేసిన వారు చట్టం నుండి ఎప్పటికీ తప్పించుకోలేరని స్పష్టం చేశారు.
13 ఏళ్లుగా కండీషన్ బెయిల్లో: సీబీఐ కోర్టుకు హాజరవుతూ హైదరాబాద్లో జగన్ వ్యవహరించిన తీరు అతి జుగుప్సాకరమని టీడీపీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు వర్ల రామయ్య మండిపడ్డారు. కోర్టుకు హాజరవుతూ అతను సృష్టించిన అలజడి సీబీఐ కోర్టును ప్రభావితం చేసేదిగా ఉందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. జగన్ తాను కోర్టుకు వచ్చే విషయాన్ని అన్ని విధాలా ప్రచారం చేసి తన కార్యకర్తలను, అభిమానులను ఎయిర్ పోర్టుకు రప్పించడం చట్టవ్యతిరేకమని విమర్శించారు. జగన్ వ్యవహరించిన తీరు మిగతా ముద్దాయిలకు సంప్రాదాయంగా మారే ప్రమాదం ఉందని అన్నారు.
ముద్దాయి రాకకు ప్రాధాన్యతను ఇచ్చి, సీబీఐ కోర్టు పరిసర ప్రాంతాల్లో దుకాణాలను మూయించి, కక్షిదారులను, న్యాయవాదులను ఇబ్బంది పెట్టడం ఎంత వరకు సమంజసమని ప్రశ్నించారు. 13 ఏళ్లుగా కండీషన్ బెయిల్లో ఉన్న ముద్దాయి జగన్ ఈ రకంగా బరితెగించి వ్యవహరించడాన్ని న్యాయస్థానాలు తీవ్రంగా పరిగణించి అతని బెయిల్ రద్దు చేసి రిమాండ్కు పంపి విచారణ పూర్తి అయ్యేంత వరకు జైలులోనే ఉంచాలని కోరారు.
