'పరిషత్' పోరులోనూ కూటమి విజయభేరి - భారీ మెజార్టీతో అభ్యర్థుల రికార్డు విజయం
Alliance Grand Victory in Local Elections : పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో సాధించిన ఏకపక్ష విజయంతో ఉత్సాహం ఉరకలెత్తుతున్న కూటమికి జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్లోనూ రాష్ట్ర ప్రజలు అద్వితీయ విజయం కట్టబెట్టారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 7:20 AM IST
గ్రామీణ ఓటర్లూ అధికార కూటమికే జై కొట్టారు. పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో సాధించిన ఏకపక్ష విజయంతో ఉత్సాహం ఉరకలెత్తుతున్న టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ కూటమికి జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్లోనూ రాష్ట్ర ప్రజలు అద్వితీయ విజయం కట్టబెట్టారు. ఉత్తరాంధ్ర నుంచి రాయలసీమ వరకూ అందరూ కూడబలుక్కుని ఓట్లు వేసినట్టుగా కూటమికి నీరాజనం పట్టారు. పులివెందులా, పుంగనూరా, ఇచ్ఛాపురమా, అనకాపల్లా అన్న తేడా లేకుండా వైఎస్సార్సీపీను అధికార కూటమి కోలుకోలేని దెబ్బతీసింది.
వైఎస్సార్సీపీకు గట్టి పట్టుందని భావించే రాయలసీమలోనూ ఆ పార్టీని మట్టి కరిపించింది. పార్టీ అధ్యక్షుడు జగన్ సొంత నియోజకవర్గంలోని పులివెందులలోనూ వైఎస్సార్సీపీకు చావుదెబ్బ తప్పలేదు. ఇటీవల పులివెందుల మున్సిపాలిటీలో ఘన విజయం సాధించిన కూటమి ఇప్పుడు అక్కడ జడ్పీటీసీ, ఎంపీపీ స్థానాల్నీ గెలుచుకుని జగన్ సొంత గడ్డపై వైఎస్సార్సీపీ ఓటమిని సంపూర్ణం చేసింది.
అర్ధరాత్రి వెలువడిన ఫలితాలు ఇలా : రాష్ట్రంలో మొత్తం 659 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు 77 ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మిగిలిన 582 స్థానాలకు ఈ నెల 5న పోలింగ్ జరిగింది. శనివారం అర్ధరాత్రి దాటాక 2 గంటల సమయానికి వెలువడిన ఫలితాల్లో అధికార కూటమి 473 స్థానాలు గెలిచింది. వైఎస్సార్సీపీ 57 స్థానాలకే పరిమితమైంది. మొత్తం 9,821 ఎంపీటీసీ స్థానాలకుగాను 2,051 ఏకగ్రీవమవగా, 7,767 స్థానాల్లో ఎన్నికలు జరిగాయి. 3 చోట్ల ఎన్నికలు జరగలేదు.
కడపటి ఫలితాలు వెలువడేసరికి కూటమి 5,819 స్థానాల్లో విజయంతో దూసుకెళ్లగా వైఎస్సార్సీపీ 1,583 స్థానాలు గెలిచింది. మొత్తం ఎంపీపీల్లో రెండు మూడు తప్ప మిగతావన్నీ కూటమికే దక్కనున్నాయి. కూటమి మధ్య సమన్వయం లేక, స్థానికంగా గ్రూపు రాజకీయాల కారణంగా రెబల్స్గా బరిలోకి దిగినవారిలో కొందరు గెలిచారు. వారు కూటమివైపే వచ్చే అవకాశముంది. శనివారం ఉదయం పోస్టల్ బ్యాలట్తో ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి తుది ఫలితాలు వెలువడే వరకు ప్రతి దశలోనూ కూటమి స్పష్టమైన ఆధిపత్యం కనబరిచింది. భారీ మెజారిటీతో అభ్యర్థుల రికార్డు విజయం సాధించారు.
ప్రభుత్వ పాలనకు రిఫరెండం : మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో సాధించిన ఫలితాల్నే పరిషత్ ఎన్నికల్లోనూ కూటమి పునరావృతం చేసింది. పల్లె, పట్నం అన్న తేడా లేకుండా అన్ని ప్రాంతాలు, వర్గాల ప్రజలు కూటమినే కోరుకుంటున్నారనడానికి ఈ ఎన్నికలు అద్దం పట్టాయి. సార్వత్రిక ఎన్నికల తర్వాత రెండున్నరేళ్లకు జరిగిన మున్సిపల్, పరిషత్ ఎన్నికలు కూటమి ప్రభుత్వ పాలనకు రిఫరెండం వంటివే! ఈ రెండున్నరేళ్లలో ప్రభుత్వం చేపట్టిన అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రజాదరణ చూరగొన్నాయడానికి రాష్ట్రంలో శాంతియుత పరిస్థితుల్ని, సుస్థిర అభివృద్ధిని కోరుకుంటున్నారనడానికి వారి ఏకపక్ష తీర్పే నిదర్శనం.
పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి 94 శాతం స్ట్రైక్ రేట్ సాధించింది. కూటమికి నగరపాలక సంస్థల్లో 60.34 శాతం ఓట్లు, పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీల్లో 60.12 శాతం ఓట్లు వచ్చాయి. పరిషత్ ఎన్నికల్లోనూ అది పునరావృతమైంది. పురపాలక ఎన్నికల్లో అనంతపురం కార్పొరేషన్తో పాటు, నందికొట్కూరు, బేతంచెర్ల, నాయుడుపేట మున్సిపాలిటీలను మాత్రమే వైఎస్సార్సీపీ గెలవగలిగింది. ఇప్పుడు జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ స్థానాలనూ ఆ పార్టీ స్వల్ప సంఖ్యలోనే గెలిచింది.
ఆత్మరక్షణలో వైఎస్సార్సీపీ : పరిషత్ ఎన్నికల్లో పెద్ద సంఖ్యలో ఎంపీపీ, జడ్పీటీసీలను ఏకగ్రీవంగా గెలుచుకోవడం ద్వారా కూటమి ఆరంభంలోనే వైఎస్సార్సీపీను ఆత్మరక్షణలోకి నెట్టేసింది. అక్కడి నుంచి ఏ దశలోనూ కోలుకోకుండా చేసింది. మొత్తం 659 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు 76, మొత్తం 9,829 ఎంపీటీసీలకు 1,938 కూటమి ఏకగ్రీవంగా గెలుచుకుంది. 659 మండల పరిషత్లకుగాను 130 ఏకగ్రీవాలతోనే కైవసం చేసుకుంది.
అదే జోరు - పరిషత్ ఫలితాల్లోనూ కూటమి అభ్యర్థుల హవా
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు - భారీ మెజారిటీతో అభ్యర్థుల రికార్డు విజయం