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దశాబ్దాల సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం - 24 వేల మంది పేదలకు ఇళ్ల పట్టాలు, ముహూర్తం ఫిక్స్

విజయవాడలో దశాబ్దాల ఇళ్ల పట్టాల సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. ఈనెల 30న విజయవాడలో మరో భారీ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టనుంది. 24,057 కుటుంబాలకు సీఎం చంద్రబాబు పట్టాలను అందించనున్నారు.

విజయవాడలో దశాబ్దాల ఇళ్ల పట్టాల సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం
విజయవాడలో దశాబ్దాల ఇళ్ల పట్టాల సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 7:03 PM IST

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Government Distribute House Pattas To Poor People in Vijayawada : విజయవాడలో దశాబ్దాల ఇళ్ల పట్టాల సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపుతూ పేదల సొంతింటి కలకు సంపూర్ణ భరోసా కల్పించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. విశాఖలో 28,445 కుటుంబాలకు పట్టాలిచ్చిన తరహాలోనే ఈ నెల 30న విజయవాడలో మరో భారీ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టనుంది. 24,057 కుటుంబాలకు రూ.9,800 కోట్ల విలువైన భూమిపై క్రమబద్ధీకరణ పట్టాలను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అందించనున్నారు. ఎన్టీఆర్ హయాంలో ఇచ్చిన పట్టాలకు సంపూర్ణ హక్కులు కల్పిస్తూ పేదల ఆస్తులకు శాశ్వత భద్రత కల్పించనున్నారు.

విజయవాడలోని కొండ ప్రాంతాల్లో దశాబ్దాలుగా నివసిస్తున్న పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాల నిరీక్షణకు తెరదించుతూ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇళ్ల క్రమబద్ధీకరణ పట్టాల ద్వారా ఒక్కో కుటుంబానికి సుమారు 40 నుంచి 45 లక్షల రూపాయల వరకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది. తమ ఇళ్లకు శాశ్వత హక్కులు కల్పించాలని ఎన్నో ఏళ్లుగా కోరుతున్న నివాసితుల కల సాకారం కానుంది. ఎన్టీఆర్ జిల్లా పరిధిలోని ఏడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలతో పాటు కృష్ణా జిల్లాలోని గన్నవరం నియోజకవర్గంలోనూ పట్టాల పంపిణీ జరగనుంది. మొత్తం 15 మండలాల్లోని 617 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్న 29.86 లక్షల చదరపు గజాల స్థలంపై లబ్ధిదారులకు సంపూర్ణ హక్కులు కల్పించనున్నారు. ఈ భూముల మార్కెట్ విలువ సుమారు 24,297 కోట్ల రూపాయలుగా అంచనా వేస్తున్నారు.

దశాబ్దాల సమస్యకు పరిష్కారం : విజయవాడ తూర్పు, పశ్చిమ, సెంట్రల్ నియోజకవర్గాలతో పాటు గన్నవరం, జగ్గయ్యపేట, మైలవరం, నందిగామ, తిరువూరు నియోజకవర్గాల్లో పట్టాల పంపిణీ జరగనుంది. నియోజకవర్గాల వారీగా లబ్ధిదారుల వివరాలు చూస్తే విజయవాడ తూర్పులో 7,990, పశ్చిమంలో 7,465, సెంట్రల్‌లో 5,815 కుటుంబాలకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది. గన్నవరంలో 602, జగ్గయ్యపేటలో 1,135, మైలవరంలో 981, నందిగామలో 54, తిరువూరులో 15 కుటుంబాలకు పట్టాలు అందించనున్నారు. ఇటీవల జరిగిన జిల్లా ప్రజాప్రతినిధుల సమావేశంలో ఇళ్ల క్రమబద్ధీకరణ అంశాన్ని ప్రజాప్రతినిధులు ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. దీంతో దశాబ్దాలుగా పెండింగ్‌లో ఉన్న సమస్య పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది.

వేలాది కుటుంబాలకు సంపూర్ణ హక్కులు : సామాజిక వర్గాల వారీగా చూస్తే బీసీల్లో 12,093, ఓసీల్లో 6,130, ఎస్సీల్లో 4,546, ముస్లిం బీసీల్లో 955, ఎస్టీల్లో 333 కుటుంబాలకు లబ్ధి చేకూరనుంది. పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఆస్తిపై సంపూర్ణ హక్కులు కల్పించడంతో పాటు వారి భవిష్యత్తుకు భరోసా కల్పించేలా ప్రభుత్వం ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. విజయవాడలో ప్రతి ఎన్నికలోనూ ప్రధాన హామీగా మారుతున్న ఇళ్ల పట్టాల సమస్యకు పరిష్కారం చూపుతూ, దశాబ్దాలుగా హక్కుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వేలాది కుటుంబాలకు సంపూర్ణ హక్కులు కల్పించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది.

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