ETV Bharat / state

రాళ్లురప్పల మధ్యన కాలినడక - కూటమి రాకతో గిరిజన గ్రామాలకు మహర్దశ

గిరిజన గ్రామాలను అనుసంధానించడానికి రహదారులు, కల్వర్టులు, బ్రిడ్జిల నిర్మాణం - కాఫీ, జీడిపప్పు, రబ్బరు యూనిట్ల మంజూరు - తొలి విడతగా రూ.98 కోట్ల విడుదల - ఇప్పటికే పలు పనులు ప్రారంభం

FACILITIES_FOR_TRIBAL_VILLAGES
FACILITIES_FOR_TRIBAL_VILLAGES (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 22, 2025 at 8:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Govt Taking Steps for Tribal Areas Development: కొండాకోనలు, రాళ్లురప్పల మధ్య కాలినడకతో ఏన్నో ఏళ్లుగా గిరిజనులు పడుతున్న ఇబ్బందులు తీర్చేలా కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఎక్కడో మారమూలన ఉండే గిరిజన గ్రామాలను రహదారులతో అనుసంధానించడానికి, వాగులు, వంకలు, కాల్వలపై హైలెవల్‌ బ్రిడ్జిలు, కల్వర్టుల నిర్మాణం, మౌలిక వసతుల పనులు చేపట్టనుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం గతేడాది రూ.154 కోట్లు కేటాయించింది. ఇందులో భాగంగా ఈ ఏడాది రూ.98 కోట్లను ఇటీవల గ్రాంట్‌గా రాష్ట్రానికి విడుదల చేసింది. వీటితో పలు చోట్ల ఇప్పటికే పనులు ప్రారంభించారు.

20 గ్రామాలలకు తీరనున్న కష్టాలు: రహదారుల అనుసంధానం, ఇతర పనులతో దాదాపుగా 20 గ్రామాల గిరిజనులకు అనేక ఏళ్లుగా పడుతున్న అవస్థలు తీరనున్నాయి. 5 గ్రామాల్లో బీటి రహదారులు 1 నుంచి 3 కిలోమీర్ల వరకు వేయనున్నారు. వీటికి రూ.3 కోట్ల వరకు ఖర్చు చేయనున్నారు.

పాడేరు పరిధిలో కాఫీ యూనిట్‌: కాఫీ సాగు చేస్తున్న గిరిజన రైతులు దళారుల బారిన పడి నష్టపోకుండా కాఫీ ప్రాసెసింగ్‌ యూనిట్‌ను రాష్ట్రానికి కేంద్రం మంజూరు చేసింది. ఇది పాడేరు పరిధిలో ఏర్పాటు కానుంది. దీనికి రూ.10 కోట్లు కేటాయించగా రూ.5 కోట్లు తొలి విడతగా విడుదల చేసింది. ఇప్పటికే టెండర్ల ప్రక్రియను పూర్తి చేశారు.

రూ.5 కోట్లతో రబ్బర్‌ ప్రాజెక్టు: అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా మారేడుమిల్లి మండలం పూజారిపాకల గ్రామం వద్ద రూ.5 కోట్లతో రబ్బర్‌ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటు అవనుంది. ఇందుకోసం ఇప్పటికే రూ.2.50 కోట్లు విడుదలయ్యాయి. రబ్బర్‌ బోర్డుతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అవగాహన ఒప్పందం చేసుకుంది. త్వరలో పనులు ప్రారంభంకానున్నాయి.

జీడిపప్పు ప్రాసెసింగ్‌ కేంద్రాలు: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సాలూరు, గుమ్మలక్ష్మీపురంలో 2 జీడిపప్పు ప్రాసెసింగ్‌ కేంద్రాలు ఏర్పాటు కానున్నాయి. వీటికి రూ.50 లక్షలు విడుదలవగా పనులు ప్రారంభించారు.

స్టడీ సర్కిల్, కాఫీ పల్పింగ్‌ యూనిట్లలో మౌలిక సదుపాయాలు, టార్పాలిన్, సిమెంట్‌ డ్రయింగ్‌ యార్డ్, బేబీ పల్పర్స్‌ సరఫరా, అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలు, యూత్‌ ట్రైనింగ్‌ సెంటర్‌ ప్రహరీలు, ఆసుపత్రుల్లో డార్మెటరీలు, కమ్యూనిటీ హాల్, వరద రక్షణ గోడలు, పర్యాటక కాటేజీల అభివృద్ధి, ఆశ్రమ పాఠశాలల్లో అదనపు మౌలిక వసతులు కల్పించనున్నారు. అలానే గిరిజన ఆశ్రమ పాఠశాలలు, వసతి గృహాల్లో విద్యుత్తు సౌకర్యంతోపాటు, ఇన్వర్టర్‌లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. రూ.39.54 కోట్లతో ఇన్వర్టర్ల ఏర్పాటుకు కేంద్ర ప్రభత్వం అంగీకరించింది.

వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో నిర్లక్ష్యం: కేంద్రం అమలు చేసే ఆర్టికల్‌ 275 పథకాన్ని వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేసింది. అంతే కాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం కేటాయించిన నిధుల్ని ఇతర పనులకు మళ్లించింది. కనీస మౌలిక సదుపాయాలు లేక గిరిజనులు ఇబ్బందిపడుతున్నా పట్టించుకోలేదు. జగన్‌ అధికారంలో ఉన్న సమయంలో కేంద్రం విడుదల చేసిన నిధులకు యూసీలు కూడా సకాలంలో ఇవ్వలేదు. దీంతో తదుపరి 2 ఏళ్లూ ఒక్క రూపాయి కూడా రాష్ట్రానికి మంజూరు కాలేదు. ఇప్పుడు కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కేంద్రానికి యూసీలు సమర్పించి తిరిగి ఈ పథకాన్ని గాడినపెట్టింది.

రిసార్టు కాదండోయ్, సర్కారు బడి - విరాళాలతో రూపురేఖలు మార్చిన ఉపాధ్యాయుడు

అడవి అంచున అక్షర విప్లవం - ప్రతి ఇంటా ఓ ఉద్యోగి

TAGGED:

TRIBAL VILLAGES FACILITIES IN AP
HARDSHIPS OF TRIBAL PEOPLE IN AP
DEVELOPMENT OF TRIBAL AREAS
GOVT ON TRIBAL AREAS DEVELOPMENT
FACILITIES FOR TRIBAL VILLAGES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.