8 ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెర - ఈ నెలలోనే పేదల చేతికి 6,552 టిడ్కో ఇళ్లు
మరి కొన్ని రోజుల్లో పేదల కల సాకారం చేయనున్న కూటమి ప్రభుత్వం - 6,552 గృహాలు నవంబర్లో, 8,312 గృహాలను డిసెంబర్లో లబ్ధిదారులకు అందజేత
AP Govt Hand Over Tidco Houses to Beneficiaries: కలల సౌధం కోసం 8 ఏళ్లకు పైగా వేచి చూస్తున్న పేదల నిరీక్షణ త్వరలో ఫలించనుంది. 2017-19 మధ్యనే టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో చాలా వరకు గృహాల నిర్మాణం పూర్తయినా వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం కనీస మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించకుండా 5 ఏళ్లపాటు కాలక్షేపం చేసి వారిని ఇబ్బందులకు గురిచేసింది. అద్దె ఇళ్లలోనే వారు మగ్గేలా చేసింది. తిరిగి కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రావడంతో అసంపూర్తిగా ఉన్న ఇళ్ల నిర్మాణాలతోపాటు కీలకమైన సదుపాయాలను కల్పించే చర్యలు చేపట్టింది.
క్రమం తప్పకుండా నిధులు కేటాయిస్తూ పనులు త్వరగా పూర్తయ్యేలా చూస్తోంది. నవంబర్ నెల మొదలు వచ్చే ఏడాది మార్చి నాటికి 1.18 లక్షల ఇళ్లు పూర్తి చేసి దశల వారీగా అప్పగించనుంది. ఇప్పటికే పూర్తయిన 6,552 గృహాలు నవంబర్లో, 8,312 గృహాలను డిసెంబర్లో లబ్ధిదారులకు అందజేస్తారు. టిడ్కో గృహాలను 300 చ.అ. విస్తీర్ణం, 365 చ.అ. విస్తీర్ణం, 430 చ.అ. విస్తీర్ణం చొప్పున వివిధ కేటగిరీల్లో నిర్మిస్తున్న విషయం తెలిసిందే.
నాడు రంగులు వేసి ఆర్భాటం: 2017-19 మధ్యలో టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో దాదాపుగా 90 శాతానికిపైగా పూర్తయిన ఇళ్లకు వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వాటికున్న రంగులను మార్చి ఆ పార్టీ రంగులను వేయించింది. దీని కోసమే దాదాపుగా రూ.7 కోట్ల వరకు ఖర్చు చేశారు. మౌలిక సదుపాయాల కల్పనపై కనీసం దృష్టిపెట్టలేదు. కొన్ని ఇళ్ల విషయంలో ఎన్నికలు సమీపిస్తున్నాయని అప్పటికప్పుడు లబ్ధిదారులకు అప్పగించినట్లు హడావుడి చేశారు. అక్కడ ఎలాంటి సదుపాయాలు లేకపోవడంతో లబ్ధిదారులు అక్కడికి వెళ్లి నివాసం ఉండలేదు. ఇప్పుడు సిమెంటు రహదారులు, తాగునీరు సౌకర్యం, మురుగునీటి పారుదల తదితర అన్ని వసతులు కల్పించి పేదలకు అందించనున్నారు.
లబ్ధిదారులకు అందజేత: ఒక గృహ సముదాయంలో ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తై అన్ని మౌలిక వసతుల కల్పన జరిగిన మేరకు ఆయా గృహాలను పేదలకు అప్పగించేలా అధికారులు ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు. ఇళ్లలో, ఆయా కాలనీల్లో అన్ని వసతులూ సమకూరాయా? లేదా అనేది అధికారులు ప్రత్యేకంగా పరిశీలిస్తున్నారు. అక్కడి నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చిన తర్వాత టిడ్కో అధికారులు పూర్తయిన ఇళ్లను అక్కడి మునిసిపల్ కమిషనర్లకు అప్పగించనున్నారు. వారు స్థానికంగా ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులను సంప్రదించి వారి ఆధ్వర్యంలో గృహ ప్రవేశాలు చేపట్టనున్నారు. ఇప్పటికే చిత్తూరులోని మురుకుంబట్టు గృహ సముదాయంలో పూర్తయిన 672 ఇళ్లను మునిసిపల్ కమిషనర్లకు టిడ్కో అధికారులు అప్పగించారు.
హడ్కో నుంచి రూ.5 వేల కోట్ల రుణం: టిడ్కో ఇళ్ల పూర్తికి హడ్కో నుంచి రూ.5000 కోట్ల రుణాన్ని తీసుకునేందుకు అధికారులు ఇప్పటికే చర్యలు చేపట్టారు. ఆ సంస్థ కూడా రుణాన్ని ఇచ్చేందుకు ముందుకొచ్చింది. వారం రోజుల్లో రూ.2000 కోట్లు రుణం అందనుంది. తదుపరి ఇళ్ల పూర్తికి అనుగుణంగా మిగతా మొత్తాన్ని హడ్కో ఇవ్వనుంది.
