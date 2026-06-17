వివాదాస్పద అధికారికి కీలక పోస్టింగ్ - కూటమి ప్రభుత్వంపై వెల్లువెత్తుతున్న విమర్శలు
ధనిరెడ్డి బాలచంద్రారెడ్డికి తిరుపతి జిల్లా క్రైమ్ ఏఎస్పీగా ప్రాధాన్య పోస్టు - అమరావతి రైతులపై దాష్టీకానికి పాల్పడినట్లు బాలచంద్రారెడ్డిపై తీవ్ర ఆరోపణలు - అమరావతి నుంచి అరసవల్లి పాదయాత్రలో మహిళలు, రైతులపై జులుం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 10:11 AM IST
State Government Gives key posting to Highly Controversial Official: ఆయనో తీవ్ర వివాదాస్పద అధికారి. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో అధికార పార్టీ నాయకులకు కొమ్ముకాశారనే ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. ముఖ్యంగా అమరావతి రైతులు చేపట్టిన అమరావతి నుంచి అరసవల్లి పాదయాత్రను నిర్దాక్షిణ్యంగా అణగదొక్కి ఆగిపోయేలా చేశారన్న తీవ్రమైన ఆరోపణలు ఆయనపై ఉన్నాయి. రైతులను దూషించడమే కాకుండా కొందరిపై తీవ్రంగా దాడి చేశారన్న ఫిర్యాదులున్నాయి. అలాంటి అధికారికి కూటమి ప్రభుత్వం ప్రాధాన్య పోస్టు కట్టబెట్టడంపై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
గత నెలలో పదోన్నతి: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో అమరావతి రైతులపై జులుం ప్రదర్శించిన నాటి రామచంద్రాపురం డీఎస్పీ ధనిరెడ్డి బాలచంద్రారెడ్డికి కూటమి ప్రభుత్వం కీలక పోస్టింగ్ ఇచ్చింది. ఈగల్ విభాగంలో డీఎస్పీగా పనిచేస్తున్న ఆయనకు గత నెలలో పదోన్నతి కల్పించిన ప్రభుత్వం తాజాగా తిరుపతి జిల్లా నేరాల విభాగం అదనపు ఎస్పీగా ప్రాధాన్య పోస్టులో నియమించింది. కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరు ప్రాంతానికి చెందిన బాలచంద్రారెడ్డి 2020 నవంబర్ నుంచి 2023 ఏప్రిల్ వరకు డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా రామచంద్రపురం డీఎస్పీగా పని చేశారు.
అమరావతి మహిళలు, రైతులు 'అమరావతి నుంచి అరసవల్లి' వరకు చేపట్టిన మహా పాదయాత్ర 2022 అక్టోబర్ 21న రామచంద్రపురంలోకి ప్రవేశించిన సందర్భంలో వారి పట్ల దాష్టీకానికి పాల్పడ్డారనే తీవ్ర ఆరోపణలు ఉన్నాయి. పోలీసుల తీరును నిరసిస్తూ రైతులు మరుసటి రోజున పాదయాత్రకు తాత్కాలిక విరామం ప్రకటించి రామచంద్రపురంలోని ఓ ఫంక్షన్ హాల్లో బస చేశారు. ఆ రోజు వేకువజామున బాలచంద్రారెడ్డి ఆ ఫంక్షన్ హాల్పై దాడి చేశారు. రాజధాని రైతులు, మహిళలపైనా దూషణలు చేశారు. రామచంద్రాపురంలో ఎక్కువ రోజులు ఉండటానికి వీల్లేదంటూ అమరావతి రైతులను అక్కడి నుంచి తరిమేశారు.
ఆరోపణలు: బాలచంద్రారెడ్డి జులుం, దాష్టీకాల వల్లే అప్పట్లో పాదయాత్ర అరసవల్లి వరకూ సాగకుండా రాంచంద్రపురం నియోజకవర్గంలోనే అర్ధాంతరంగా ఆపేయాల్సి వచ్చింది. పాదయాత్రకు తాత్కాలిక విరామం ప్రకటించిన తర్వాత రైతులు వేంకటేశ్వరస్వామి దివ్య రథాన్ని రామచంద్రపురంలోని ఓ ప్రైవేటు స్థలంలో ఉంచారు. అక్కడికి సివిల్ డ్రెస్లో వెళ్లిన బాలచంద్రారెడ్డి ఆ రథానికి కాపలాగా ఉన్నవారిని తీవ్రంగా కొట్టారనే ఫిర్యాదులున్నాయి. బాధితులు అప్పట్లోనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆ తర్వాత రథంలోని సీసీటీవీ కెమెరాలకు సంబంధించిన రెండు హార్డ్డిస్క్లను కూడా బాలచంద్రారెడ్డి తీసుకెళ్లిపోయారని ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి.
పాదయాత్రపై పోలీసుల దమనకాండ సీసీటీవీ కెమెరాల్లో నిక్షిప్తమై ఉన్నందు వల్లే దాన్ని ధ్వంసం చేసేందుకే హార్డ్డిస్క్లు తీసుకెళ్లిపోయారని అమరావతి ఐకాస నాయకులు అప్పట్లో ఆరోపించారు. నాటి మంత్రి చెల్లుబోయిన వేణుగోపాలకృష్ణ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల అరాచకాలకు కొమ్ముకాశారనే ఫిర్యాదులూ బాలచంద్రారెడ్డిపై ఉన్నాయి. అంతటి వివాదాస్పద అధికారికి కూటమి ప్రభుత్వం ప్రాధాన్య పోస్టు ఇవ్వడంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
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