అభివృద్ధికి జై కొట్టిన 'పల్లె' - జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్లో కూటమికి నీరాజనం
Alliance Won in Local Body elections : పల్లె ప్రగతికి బాటలు వేస్తూ ప్రభుత్వం చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులన్ని జెడ్స్పీడ్తో దూసుకెళ్తున్నాయి. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యానికి గురైన పనుల్ని కూటమి ప్రభుత్వం పట్టాలెక్కించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 7:53 AM IST
రెండున్నరేళ్లలో కూటమి ప్రభుత్వం చేసిన అభివృద్ధి, అందించిన సంక్షేమానికి పల్లె జనం జేజేలు పలికారు. జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్లో టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ అభ్యర్థుల్ని విజయపథంలో నడిపించారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో జవసత్వాలు ఉడిగిన పల్లెలకు కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాకే పండగొచ్చిందనే ఆనందం ప్రజల్లో వ్యక్తమవుతోంది. గుంతలమయంగా మారిన రోడ్లకు కొత్త కళ వచ్చింది. ఐదేళ్లపాటు మూలన పడిన తాగునీటి ప్రాజెక్టులు మళ్లీ పట్టాలెక్కాయి. గిరిజన ప్రాంతాల రూపురేఖలు మారుస్తూ అనుసంధాన రహదారులు నిర్మిస్తున్నారు.
ఎన్నికల్లో కూటమి గెలుపు : పల్లె ప్రగతికి బాటలు వేస్తూ ప్రభుత్వం చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులన్ని జెడ్స్పీడ్తో దూసుకెళ్తున్నాయి. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యానికి గురైన జలజీవన్ మిషన్ పనుల్ని కూటమి ప్రభుత్వం పట్టాలెక్కించింది. అమరజీవి జలధార పేరుతో రూ.30 వేల కోట్లతో 48,369 ఆవాసాలకు తాగునీర్విడమే లక్ష్యంగా పనులు ప్రారంభించింది. 94.82 లక్షల గ్రామీణ కుటుంబాలకు ఇంటింటికీ కుళాయి ద్వారా రక్షితనీరు అందించనుంది. ఇప్పటికే 61.60 లక్షల ఇళ్లకు కనెక్షన్లు ఇచ్చారు. జగన్ సొంత నియోజకవర్గమైన పులివెందులలో తాగునీటి సమస్య పరిష్కారానికి రూ.280 కోట్లు కేటాయించి పనులు వేగంగా చేస్తున్నారు.
అభివృద్ధికి బాటలు వేసిన కూటమి : పల్లెపండగ ద్వారా కూటమి ప్రభుత్వం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధికి బాటలు వేసింది. ఇప్పటి వరకూ 13,326 పంచాయతీల్లో గ్రామసభలు నిర్వహించి తీర్మానాల ద్వారా పనులు చేపట్టారు. పల్లెపండగ 1.0లో 4వేల సీసీ రహదారుల నిర్మాణ లక్ష్యం సాధించగా పల్లెపండగ 2.0లో 2,483 కిలోమీటర్ల పరిధిలో పనులు చేశారు. ప్రస్తుతం 3.0 ద్వారా 4 వేల కిలోమీటర్ల రహదారుల నిర్మాణం లక్ష్యంగా నిర్ణయించి 3,121 కిలోమీటర్ల పనులు చేస్తున్నారు.
3,350 కిలోమీటర్ల బీటీ రోడ్లు వేయాలని నిర్ణయించగా వెయ్యి 252 కిలోమీటర్ల మేర పూర్తి చేశారు. 48,600 గోకులం షెడ్లు నిర్మించగా మరో 13 వేల వరకు పురోగతిలో ఉన్నాయి. మూగజీవాల దాహార్తి తీర్చేలా 15,500 నీటితొట్టెలు నిర్మించారు. ఉపాధిహామీ పథకం ద్వారా 1.07 లక్షల పంటకుంటలు తవ్వారు. 2.16 లక్షల ఎకరాల్లో పండ్ల తోటలు నాటారు. వీబీ జీరాంజీ ద్వారా మొక్కల సంరక్షణకు నిధులిస్తున్నారు. గ్రామాల్లో పారిశుద్ధ్య సమస్యల పరిష్కారంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. మ్యాజిక్ డ్రెయిన్లు నిర్మిస్తున్నారు. స్వచ్ఛరథాలు, సంపద సృష్టి కేంద్రాల పనులకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు.
కొన్ని కోట్లతో నిర్మిస్తున్న రహదారి : కూటమి ప్రభుత్వం చేపట్టిన అడవితల్లి బాట గిరిపుత్రులకు బాసటగా మారింది. అడవితల్లిబాట 1.0 ద్వారా 858 గిరిజన ఆవాసాల్ని అనుసంధానిస్తూ వెయ్యి 406 కోట్లతో 1,662 కిలోమీటర్ల రహదారుల నిర్మాణం చేపట్టారు. ఇప్పటికి 753 ఆవాసాల్ని అనుసంధానిస్తూ 1,282 కిలోమీటర్ల రోడ్ల నిర్మాణం పూర్తి చేశారు. అడవితల్లిబాట 2.0 కింద 1,341 నివాసాల్ని అనుసంధానిస్తూ 2,052 కోట్ల వ్యయంతో 2,524 కిలోమీటర్ల రహదారుల నిర్మాణాన్ని చేపట్టనున్నారు. పంచాయతీరాజ్ శాఖ ద్వారా అంతర్వేది, అహోబిలం సహా పలు మారుమూల ప్రాంతాల్లోని 100కి పైగా ప్రధాన పుణ్యక్షేత్రాలకు 205 కిలోమీటర్ల మేర రహదారులు వేస్తున్నారు. ఇప్పటికి 120 కోట్లతో 26 రహదారుల నిర్మాణం పూర్తయింది.
ఆర్థికంగా అండగా నిలుస్తున్న కూటమి : ప్రజలు సంక్షేమానికి నీరజనం పలికారు. కూటమి ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సూపర్సిక్స్, వివిధ సంక్షేమ పథకాలు పల్లె ప్రజల్లో చెరగని ముద్ర వేశాయి. ప్రతి నెలా 4 వేల చొప్పున ఇచ్చే పింఛను వృద్ధులు, వితంతువులకు ఆర్థిక భరోసా కల్పిస్తోంది. అన్నదాత సుఖీభవ పథకం కింద సుమారు 65 లక్షల మంది రైతులకు ఏడాదికి మూడు విడతల్లో రూ.20 వేలు అందుతోంది. సుమారు రూ.15 వేల కోట్లకు పైగా అన్నదాతల ఖాతాల్లో జమయ్యాయి. పొగాకు, మామిడి తదితర పంటలకు ధర తగ్గినప్పుడు ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకుని అండగా నిలుస్తోంది. ఏడాదికి మూడు ఉచిత వంటగ్యాస్ సిలిండర్ల ద్వారా ఒక్కో కుటుంబానికి ఏడాదికి రూ.2,700 వరకు లబ్ధి కలుగుతోంది.
తల్లికి వందనం కింద 67.57 లక్షల మంది పిల్లలకు సంబంధించి 42 లక్షల మంది తల్లుల ఖాతాల్లో రూ.13 వేల చొప్పున నిధులు జమ చేస్తున్నారు. స్త్రీశక్తి పథకం కింద ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణానికి మహిళల నుంచి విశేష ఆదరణ లభిస్తోంది. ఇప్పటికే రూ.100 కోట్లకు పైగా ప్రయాణాలు పూర్తి చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 3 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణం చేపట్టారు. పారిశ్రామిక పార్కుల్లో సూక్ష్మ, మధ్యతరహా పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు ప్రోత్సాహకాలు కల్పిస్తూ గ్రామీణ ప్రాంత ఉపాధికి ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు.
పల్లెల్లో అభివృద్ధి పరుగులు ప్రజలకు సంక్షేమ ఫలాలు రోడ్లు, తాగునీరు, సాగునీరు మౌలిక వసతుల కల్పనతో గ్రామీణ రూపురేఖలు మారుస్తున్న కూటమి ప్రభుత్వం అభివృద్ధి, సంక్షేమమే ఎజెండాగా ముందుకు సాగుతోంది. ఈ ప్రగతి ప్రయాణానికి స్థానిక ఎన్నికల ఫలితాలు ప్రజల మద్దతును ప్రతిబింబిస్తున్నాయని కూటమి నేతలు చెబుతున్నారు.
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