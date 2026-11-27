మళ్లీ కూటమి ప్రభంజనం - 'తొలిదశ'లో ఏకగ్రీవాలతో కలిపి 2520 స్థానాల్లో విజయం
Alliance Won In Panchayat Elections: రాష్ట్రంలో జరిగిన తొలివిడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కూటమి బలపరిచిన అభ్యర్థులు తిరుగులేని విజయం నమోదు చేశారు. తొలివిడతలో మొత్తం 2,500కి పైగా స్థానాల్లో విజయఢంకా మోగించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 10:41 AM IST
రాష్ట్రంలో జరిగిన గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల్లో కూటమి మద్దతుదారులకే ప్రజలు జై కొట్టారు. చాలా జిల్లాల్లో కూటమి బలపరిచిన అభ్యర్థులు తిరుగులేని విజయం నమోదు చేశారు. తొలివిడతలో 3,949 పంచాయతీల్లో జరగ్గా ఏకగ్రీవాలతో కలిపి మొత్తం 2,500కి పైగా స్థానాల్లో విజయఢంకా మోగించారు. అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి, నెల్లూరు, విజయనగరం జిల్లాల్లో మాత్రమే వైఎస్సార్సీపీ కాస్త పోటీనిచ్చింది.
ఘనవిజయం సాధించిన కూటమి : తొలి దశ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కూటమి మద్దతుదారులు విజయఢంగా మోగించారు. ఏకగ్రీవాలతో కలిపి 2,512 పంచాయతీలను కూటమి కైవసం చేసుకుంది. తొలి విడత ఎన్నికల కోసం ఎస్ఈసీ 3,949 పంచాయతీల్లో జరిపేందుకు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. సర్పంచితో సహా వార్డు సభ్యులంతా కలిపి 709 పంచాయతీలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. 51 చోట్ల సర్పంచి స్థానాలే ఏకగ్రీవమయ్యాయి. దీంతో 3,189 స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిగాయి. కూటమి పార్టీల్లో టీడీపీ సానుభూతిపరులు 2,301 చోట్ల విజయం సాధించగా జనసేన మద్దతుదారులు 188 చోట్ల గెలుపొందారు. బీజేపీ బలపరిచిన వారు 25 చోట్ల విజయం సాధించారు. వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారులు వెయ్యి 78 స్థానాల్లో గెలవగా ఇతరులు 290 స్థానాల్లో సత్తా చాటారు.
జిల్లాల వారీగా చూస్తే అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి, విజయనగరం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో వైఎస్సార్సీపీ కొంత మేర పోటీ ఇచ్చింది. మరికొన్ని జిల్లాల్లో వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారులు కనీస కనీస పోటీ కూడా ఇవ్వలేకపోయారు. కీలకమైన పెద్ద పంచాయతీల్లోనూ కూటమి తన పట్టు నిలబెట్టుకుంది. పది వేలకు పైగా ఓటర్లు ఉన్న మేజర్ పంచాయతీల్లో స్పష్టమైన ఆధిక్యం సాధించింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూటమి బలం పెరింగిందనే సంకేంతాలు ఈ ఫలితాలు ఇస్తున్నాయి.
పంచాయతీ ఎన్నికల్లోనూ అదే జోరు : ఇప్పటివరకు జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలన్నింటిలో కూటమి విజయ పరంపర కొనసాగించింది. జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికల్లో 96.42 శాతం స్ట్రైక్ రేట్ సాధించగా. ఎంపీపీ స్థానాల్లో దాదాపు 95 శాతం విజయం నమోదు చేసింది. మున్సిపల్ తొలి దశ ఎన్నికల్లోనూ 94 శాతం స్ట్రైక్ రేట్తో సత్తా చాటింది. ఇప్పుడు పంచాయతీ ఎన్నికల్లోనూ అదే జోరు కొనసాగించింది. 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికలతో పోలిస్తే పలు ప్రాంతాల్లో కూటమి ఓటు షేర్ పెరిగిందనే విశ్లేషణలకు ఈ ఫలితాలు అద్దం పడుతున్నాయి. ఈవీఎంలైనా, బ్యాలెట్ పేపర్లైనా చివరికీ పార్టీ గుర్తులు లేని పంచాయతీలైనా ఎన్నిక ఏదైనా కానీ విజయం మాత్రం కూటమిదేననే మాట స్పష్టమవుతోంది.
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