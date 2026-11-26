ఉత్తరాంధ్ర, రాయలసీమ జిల్లాల్లో కూటమి హవా - మెజార్టీ స్థానాల్లో జయకేతనం
Alliance Candidates win in Panchayat Elections : ఉత్తరాంధ్ర, రాయలసీమ ఉమ్మడి జిల్లాల్లోని పల్లెల్లో కూటమి బలపరిచిన అభ్యర్థులు విజయదుందుభి మోగిస్తున్నారు. వార్డుల్లోనూ కూటమి మద్దతుదారుల ప్రభంజనం కొనసాగింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 10:10 PM IST
ఉత్తరాంధ్ర, రాయలసీమ జిల్లాల్లో మొదటి దశ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కూటమి మద్దతుదారుల ప్రభంజనం కొనసాగింది. మెజార్టీ పంచాయతీల్లో టీడీపీ, జనసేన మద్దతుదారులు విజయబావుటా ఎగురవేశారు. వార్డుల్లోనూ విజయదుందుభి మోగించారు.
శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని పల్లెల్లో కూటమి బలపరిచిన అభ్యర్థులకు ప్రజలు పట్టాభిషేకం చేశారు. జిల్లాలో తొలిదశలో మొత్తం 194 పంచాయతీలు ఉండగా టీడీపీ మద్దతుదారులు ఏకగ్రీవాలతో కలిపి 65కు పైగా స్థానాల్లో జనసేన బలపరిచిన అభ్యర్థులు ఒక స్థానంలో విజయం సాధించారు. వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారులు 25కు పైగా స్థానాల్లో విజేతలుగా నిలిచారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో మొదటి విడతగా 226 పంచాయతీలకు ఎన్నికలు జరగ్గా ఏకగ్రీవాలతో కలిపి టీడీపీ మద్దతుదారులు 82కు పైగా స్థానాల్లో జనసేన మద్దతుదారులు 5కు పైగా పంచాయతీల్లో వైఎస్సార్సీపీ మద్దతులో పోటీచేసిన అభ్యర్థులు 42కు పైగా స్థానాల్లో విజేతలుగా నిలిచారు.
విజయనగరం జిల్లాలో తొలివిడతలో 221 పంచాయతీల్లో ఎన్నికలు జరగ్గా తెలుగుదేశం మద్దతుదారులు ఏకగ్రీవాలతో కలిపి 88కి పైగా స్థానాలకు కైవసం చేసుకోగా జనసేన బలపరిచిన అభ్యర్థులు 2కు పైగా స్థానాల్లో వైఎస్సార్సీపీ మద్దతిచ్చిన అభ్యర్థులు 36కి పైగా స్థానాల్లో గెలుపొందారు. అనకాపల్లి జిల్లాలో 215 స్థానాలకు ఎన్నికలు నిర్వహించగా తెలుగుదేశం మద్దతుదారులు ఏకగ్రీవాలతో సహా 45కు పైగా స్థానాల్లో జనసేన బలపరిచిన అభ్యర్థులు 10కిపైగా స్థానాల్లో బీజేపీ మద్దతుదారులు 4కు పైగా స్థానాల్లో వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుతో పోటీ చేసిన అభ్యర్థులు 13కు పైగా పంచాయతీల్లో విజయం సాధించారు.
అల్లూరి జిల్లాలో తొలిదశలో 66 గ్రామాల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించగా టీడీపీ మద్దతుదారులు ఏకగ్రీవాలతో కలిపి 12కు పైగా స్థానాల్లో వైఎస్సార్సీపీ బలపరిచిన అభ్యర్థులు 9 కంటే ఎక్కువ చోట్ల విజేతలుగా నిలిచారు. కాకినాడ జిల్లాలో 93 చోట్ల ఎన్నికలు నిర్వహించగా టీడీపీ మద్దతుదారులు ఏకగ్రీవాలు సహా 21కు పైగా స్థానాల్లో జనసేన బలపరిచిన వారు 12కు పైగా పంచాయతీల్లో, వైఎస్సార్సీపీ మద్దతిచ్చిన అభ్యర్థులు 11కు పైగా స్థానాల్లో విజయబావుటా ఎగురవేశారు.
రాయలసీమలో విజయదుందుబి : రాయలసీమ ఉమ్మడి జిల్లాల్లోని పల్లెల్లో కూటమి బలపరిచిన అభ్యర్థులు విజయదుందుభి మోగిస్తున్నారు. తొలి దశ ఫలితాల్లో పెద్దఎత్తున సత్తా చాటుతున్నారు. కర్నూలు జిల్లాలో తొలి దశలో జరిగిన 148 గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఇప్పటి వరకు 77చోట్ల ఫలితాలు ప్రకటించగా ఇందులో 45చోట్ల టీడీపీ మద్దతుదారులు, జనసేన, బీజేపీ మద్దతుదారులు చెరో స్థానంలో విజయం సాధించారు. 23 గ్రామ పంచాయతీల్లో వైఎస్సార్సీపీ గెలుపొందింది. నంద్యాల జిల్లాలో 136 గ్రామ పంచాయతీల్లో తొలి దశలో ఎన్నికలు జరిగాయి. ఇప్పటివరకు 60 చోట్ల ఫలితాలు ప్రకటించారు. ఇందులో టీడీపీ 45, జనసేన 3, వైఎస్సార్సీపీ 11 స్థానాల్లో గెలుపొందాయి.
అనంతపురం జిల్లాలో తొలిదశలో 218 గ్రామ పంచాయతీల్లో పోలింగ్ జరిగింది. 62 పంచాయతీల్లో విజేతలను ప్రకటించారు. వీటిలో 38 గ్రామ పంచాయతీల్లో టీడీపీ మద్దతుదారులు గెలుపొందారు. వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారులు 20 చోట్ల విజయం సాధించారు. శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో 114 గ్రామ పంచాయతీల్లో తొలి దశ ఎన్నికలు జరగ్గా ఇప్పటి వరకు 46 స్థానాల్లో ఫలితాలు ప్రకటించారు. ఇందులో టీడీపీ మద్దతుదారులు 27 పంచాయతీల్లో విజయం సాధించారు. బీజేపీ మద్దతిచ్చిన అభ్యర్థి 1 చోట విజయం సాధించారు. వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారులు 15చోట్ల గెలుపొందారు. కడప జిల్లా 176 గ్రామ పంచాయతీల్లో తొలి దశలో జరిగిన ఎన్నికల్లో ఇప్పటివరకు 111 పంచాయతీల్లో ఫలితాలు ప్రకటించారు. ఇందులో టీడీపీ మద్దతుదారులు 69 చోట్ల, జనసేన మద్దతుదారులు 5చోట్ల, బీజేపీ మద్దతుదారులు ఒక స్థానంలో విజయం సాధించారు.
వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారులు 31 గ్రామ పంచాయతీల్లో గెలుపొందారు. చిత్తూరు జిల్లాలో 182 గ్రామ పంచాయతీల్లో పోలింగ్ జరిగాయి. 77 చోట్ల ఫలితాలు ప్రకటించగా టీడీపీ 59 గ్రామ పంచాయతీలను కైవసం చేసుకుంది. వైఎస్సార్సీపీ 15 చోట్ల విజయం సాధించింది. తిరుపతి జిల్లాలో 404 గ్రామ పంచాయతీలకు తొలి దశలో పోలింగ్ జరిగింది. ఇప్పటివరకు 227 గ్రామ పంచాయతీల్లో ఫలితాలు ప్రకటించారు. ఇందులో 172 గ్రామ పంచాయతీల్లో టీడీపీ మద్దతిచ్చిన అభ్యర్థులు సర్పంచులుగా విజయం సాధించారు.
జనసేన మద్దతుదారులు 6 చోట్ల గెలుపొందారు. బీజేపీ 1 చోట విజయం సాధించింది. వైఎస్సార్సీపీ మద్దతిచ్చిన అభ్యర్థులు 39 గ్రామ పంచాయతీల్లో గెలుపొందారు. అన్నమయ్య జిల్లాలో 85 గ్రామ పంచాయతీల్లో పోలంగ్ జరిగింది. ఇప్పటివరకు 74 చోట్ల ఫలితాలు ప్రకటించారు. ఇందులో టీడీపీ 72 మద్దతుదారులు 72 చోట్ల గెలుపొందారు. వైఎస్సార్సీపీ 2 మద్దతిచ్చిన అభ్యర్థులు కేవలం 2 చోట్ల మాత్రమే విజయం సాధించారు.
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