కోస్తాంధ్ర జిల్లాల్లో కూటమి విజయదుందుభి - సంబరాలు చేసుకుంటున్న అభ్యర్థులు
Alliance Victory in Coastal Andhra Districts : కోస్తాంధ్ర జిల్లాల్లో మొదటి దశ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కూటమి బలపరచిన సర్పంచ్ అభ్యర్థులు దూసుకుపోతున్నారు. ఫలితాల్లో స్పష్టమైన ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 10:29 PM IST
కోస్తాంధ్ర జిల్లాల్లోనూ పల్లె పోరులో కూటమి బలపరచిన సర్పంచ్ అభ్యర్థులు దూసుకుపోతున్నారు. ఫలితాల్లో స్పష్టమైన ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని మైలవరం. నిడమానూరు మేజర్ పంచాయతీలో టీడీపీ మద్దతుదారు భారీ మెజారిటీతో విజయం సాధించారు. గెలిచిన అభ్యర్థులు సంబరాల్లో మునిగిపోయారు. కృష్ణ జిల్లాలో పంచాయతీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో కూటమి జోరు కొనసాగుతోంది. ఏకగ్రీవాలతో కలిపి మొత్తం 136 పంచాయతీలకు ఎన్నికలు జరగ్గా ఇప్పటి వరకు 98 స్థానాలకు ఫలితాలను అధికారులు ప్రకటించారు. తెలుగుదేశం బలపరచిన సర్పంచ్ అభ్యర్థులు 43 మందికిపైగా గెలుపొందారు. జనసేన సానుభూతిపరులు రెండుచోట్ల, బీజేపీ ఒక చోట, వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారులు 20కిపైగా పంచాయతీల్లో పాగా వేశాయి.
ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో తొలివిడత పల్లె ఫలితాల్లో కూటమి దూసుకుపోతుంది. ఏకగ్రీవాలతో కలిపి మొత్తం 73 సర్పంచ్ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగ్గా 33 స్థానాల్లో ఫలితాలను ప్రకటించారు. టీడీపీ 19 సర్పంచ్ పీఠాలను కైవసం చేసుకుంది. వైఎస్సార్సీపీ మద్దతు దారులు 9 స్థానాల్లో గెలుపొందారు. పల్నాడు జిల్లాలో ఏకగ్రీవాలతో కలిపి మొత్తం 173 పంచాయతీలకు ఎన్నికలు నిర్వహించగా 131కిపైగా పంచాయతీల్లో ఫలితాలు ప్రకటించారు. ఇప్పటిదాకా తెలుగుదేశం పార్టీ బలపరిచిన 106 మంది జయకేతనం ఎగరేశారు. జనసేన మద్దతుదారులు ముగ్గురు, వైఎస్సార్సీపీ సానుభూతిపరులు 19 మందికిపైగా గెలిచారు.
స్పష్టమైన ఆధిక్యంలో కూటమి : బాపట్ల జిల్లాలో మొత్తం 95 సర్పంచ్ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగ్గా 63 పల్లెల్లో ఫలితాలను ఎన్నికల అధికారులు ప్రకటించారు. తెలుగుదేశం బలపరచిన అభ్యర్థులు 53 చోట్ల విజయం సాధించారు. జనసేన మద్దుతదారులు ఒక స్థానంలో, వైఎస్సార్సీపీ బలపరచిన అభ్యర్థులు 6 స్థానాల్లో గెలుపొందారు. ప్రకాశం జిల్లాలో 139 సర్పంచ్ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగ్గా అధికారులు 108 స్థానాల్లో ఫలితాలను వెల్లడించారు. తెలుగుదేశం మద్దతుదారులు 93కి పైగా పల్లెల్లో దూసుకుపోతున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారులు 13 గ్రామాల్లో మాత్రమే గెలుపొందారు. ఫలితాల్లో కూటమి స్పష్టమైన ఆధిక్యంలో దూసుకుపోతుంది.
మార్కాపురం జిల్లాలో 135 పంచాయతీలకు ఎన్నికలు నిర్వహించగా 100 స్థానాల్లో ఫలితాలు వెల్లడయ్యాయి. తెలుగుదేశం మద్దతుదారులు 81కి పైగా స్థానాల్లో జయకేతనం ఎగరేశారు. వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారులు 14 సర్పంచ్ స్థానాలను దక్కించుకుంది. ఈ జిల్లాలో కూటమి పూర్తి అధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. నెల్లూరు జిల్లాలో 134 సర్పంచ్ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగ్గా 61స్థానాల్లో ఫలితాలను ప్రకటించారు. తెలుగుదేశం బలపరచిన 45 మంది అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు. జనసేన మద్దతుదారులు ఒకస్థానంలో, వైఎస్సార్సీపీ బలపరచిన అభ్యర్థులు13 పంచాయతీల్లో పీఠాలను దక్కించుకున్నారు.
గోదావరి జిల్లాల్లో కూటమి హవా : అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో 177చోట్ల ఎన్నికలు నిర్వహించగా ఏకగ్రీవాలతో కలుపుకుని 49కు పైగా స్థానాల్లో తెలుగుదేశం మద్దతుదారులు జనసేన బలపర్చిన అభ్యర్థులు 24కు పైగా స్థానాల్లో వైఎస్సార్సీపీ మద్దతిచ్చిన వారు 59 కంటే ఎక్కువ చోట్ల గెలుపొందారు.
తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో 51 స్థానాల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించగా టీడీపీ బలపర్చిన అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవాలతో కలిపి 6కు పైగా స్థానాల్లో జనసేన మద్దతుదారులు 2కు పైగా పంచాయతీల్లో, వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుతో బరిలో నిలిచిన అభ్యర్థులు 2కు పైగా గ్రామాల్లో విజయదుందుభి మోగించారు. పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో 90 స్థానాల్లో ఎన్నికలు నిర్వహిస్తే ఏకగ్రీవాలతో కలిపి 14కు పైగా పంచాయతీల్లో తెలుగుదేశం బలపర్చిన అభ్యర్థులు జనసేన మద్దతుదారులు 9 కు పైగా స్థానాల్లో వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుతో పోటీ చేసిన అభ్యర్థులు 10కు పైగా స్థానాల్లో గెలుపొందారు.
ఏలూరు జిల్లాల్లో 177 స్థానాల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించగా ఏకగ్రీవాలు సహా 27కు పైగా పంచాయతీల్లో తెలుగుదేశం మద్దతుదారులు విజేతలుగా నిలిచారు. జనసేన మద్దతుదారులు 3కు పైగా స్థానాల్లో వైఎస్సార్సీపీ బలపర్చిన అభ్యర్థులు 23కు పైగా పంచాయతీల్లో మెజార్టీలు సాధించి విజేతలుగా నిలిచారు. పోలవరం జిల్లాలో 91 పంచాయతీల్లో ఎన్నికలు జరగ్గా ఏకగ్రీవాలతో కలుపుకుని తెలుగుదేశం మద్దతుదారులు 8కు పైగా స్థానాల్లో వైఎస్సార్సీపీ బలపరిచిన అభ్యర్థులు 3కు పైగా పంచాయతీల్లో గెలుపొందారు.
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