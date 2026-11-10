స్థానిక ఎన్నికల్లో కూటమి హవా - విజేతలకు అభినందనల వెల్లువ
AP Local Body Elections స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థుల విజయంపై అభినందనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 11:34 AM IST
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థుల విజయంపై అభినందనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. విజేతలను సన్మానిస్తున్న నేతలు పదవులతో బాధ్యత పెరిగిందని కష్టపడి పనిచేసి ప్రజల నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోవాలని దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. పంచాయతీ ఎన్నికల్లోనూ ఇదే ఉత్సాహం కనబర్చాలని ఉపదేశిస్తున్నారు.
కూటమి సమష్టి కృషి : స్థానిక ఎన్నికల్లో విజయాలు కూటమి సమష్టి కృషి, ఐక్యతకు నిదర్శనమని మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ అన్నారు. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా రామచంద్రపురం నియోజకవర్గ పరిధిలోని పుర, పరిషత్ ఎన్నికల విజేతలు మంత్రిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. వారిని అభినందించిన మంత్రి ప్రభుత్వం సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి మరింత విస్తృతంగా తీసుకెళ్లాలని పిలుపునిచ్చారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాలు బాధ్యతను మరింత పెంచాయని విజయనగరం జిల్లా రాజాం ఎమ్మెల్యే కొండ్రు మురళీ మోహన్ అన్నారు. నియోజకవర్గ పరిధిలోని విజేతలను శ్యాంపురంలోని టీడీపీ కార్యాలయంలో అభినందించారు.
సమస్యల పరిష్కారంపై దృష్టి : గుంటూరు తూర్పు నియోజకవర్గ పరిధిలో కూటమి తరపున గెలిచిన మేయర్, కార్పొరేటర్లకు ఎమ్మెల్యే నసీర్ అహ్మద్ అభినందన సభ ఏర్పాటు చేశారు. సభకు హాజరైన వేమూరు ఎమ్మెల్యే నక్కా ఆనందబాబు గెలిచిన కార్పొరేటర్లు వారివారి డివిజన్లలో పారిశుద్ధ్యం, తాగునీటి సమస్యల పరిష్కారంపై దృష్టి పెట్టాలన్నారు.
కూటమి పార్టీల సమన్వయం వల్లే : ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామ నియోజకవర్గ పరిధిలో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీలుగా ఎన్నికైన కూటమి నేతలను ప్రభుత్వ విప్ తంగిరాల సౌమ్య ఘనంగా సన్మానించారు. కూటమి పార్టీల సమన్వయం వల్లే భారీ విజయం సాధించినట్లు ఎమ్మెల్యే తెలిపారు. కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ ప్రజా వేదికలో జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ విజేతలను ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాము అభినందించారు. పని చేస్తే ప్రజలు మెప్పు పొందుతారనేందుకు ఈ ఫలితాలే నిదర్శనమని ఎమ్మెల్యే చెప్పారు.
గ్రామాల అభివృద్ధికి కృషి : కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరు నియోజకవర్గంలో కొత్తగా ఎన్నికైన ఎంపీటీసీలు, జడ్పీటీసీలుగా ఎమ్మెల్యే బీవీ జయనాగేశ్వరరెడ్డిని ఆయన నివాసంలో సన్మానించారు. స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులతో కలిసి గ్రామాల అభివృద్ధికి కృషి చేస్తామని ఎమ్మెల్యే చెప్పారు. నంద్యాల జిల్లా డోన్ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పు తమపై ఉన్న నమ్మకానికి నిదర్శనమని ఛైర్పర్సన్ కోట్ల సుజాతమ్మ అన్నారు. పార్టీలకతీతంగా అందరినీ కలుపుకొని డోన్ పట్టణ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తామని ఆమె హామీ ఇచ్చారు.
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