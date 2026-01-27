ఆక్సిజన్ కొనుగోలు పేరుతో భారీ దోపిడీ - ప్రతినెలా రూ.కోట్లలో నష్టం
వచ్చే మూడేళ్లలో రూ.వంద కోట్లకు పైగా భారం - వైఎస్సార్సీపీ నాయకులకు భారీగా ముడుపులు - విజిలెన్స్ నిగ్గు తేల్చినా చర్యలు శూన్యం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 27, 2026 at 8:08 AM IST
Alleges Corruption in Government Hospitals Purchasing Oxygen : రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ బోధనాసుపత్రులు, ఇతర సర్కారీ ఆసుపత్రుల్లో ఆక్సిజన్ కొనుగోలు పేరుతో భారీ దోపిడీ జరుగుతోంది. ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు కన్నా అధిక ధరలకు కొనుగోళ్లు జరుగుతున్నాయి. దీన్ని అడ్డుకోకపోతే వచ్చే 3 ఏళ్లలో ప్రభుత్వ ఖజానాపై రూ.వంద కోట్ల రూపాయలకు పైగా భారం పడుతుందని విజిలెన్స్ నిగ్గు తేల్చింది.
కర్నూలుకు చెందిన శ్రీభరత్ ఫార్మా మెడికల్ ఆక్సిజన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ సంస్థ రాష్ట్రంలోని బోధనాసుపత్రులు, కొన్ని ఇతర సర్కారు ఆసుపత్రులకు లిక్విడ్ మెడికల్ ఆక్సిజన్ (LMO) సరఫరా చేస్తోంది. ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు కొనుగోలు చేస్తున్న ధరలతో పోలిస్తే బోధనాసుపత్రులు, సదరు సంస్థకు రెట్టింపునకు మించి చెల్లిస్తున్నాయి. ఫలింతంగా ఖజానాకు ప్రతినెలా కోట్ల రూపాయల్లో నష్టం కలుగుతోందంటూ కొందరు విజిలెన్స్ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై విజిలెన్స్ అధికారులు దర్యాపు చేయగా దోపిడీ వెలుగు చూసింది.
నిర్వహణ బాధ్యతలతో సంబంధం లేకుండా : కర్నూలు సర్వజన ఆసుపత్రికి 2018 నుంచి 2025 ఆగస్టు వరకూ కోటి క్యూబిక్ మీటర్ల లిక్విడ్ మెడికల్ ఆక్సిజన్ సరఫరా చేసినందుకు అధికారులు రూ.33.73 కోట్లు చెల్లించారు. 2018 నుంచి క్యూబిక్ మీటరు లిక్విడ్ మెడికల్ ఆక్సిజన్ (ఎల్ఎంవో)కు 12 శాతం జీఎస్టీతో కలిపి శ్రీభరత్ ఫార్మా రూ.31.36 కోట్లు వసూలు చేస్తోంది. దీనిపై ఏటా 2 శాతం చొప్పున ధర పెంచుతోంది. అదనంగా రవాణా రుసుములు వసూలు చేస్తోంది. అదే కర్నూలులోని ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు మాత్రం క్యూబిక్ మీటరు లిక్విడ్ మెడికల్ ఆక్సిజన్ను రూ.12.90 పైసలకే కొనుగోలు చేస్తున్నాయి.
ఇదే నగరానికి చెందిన ఎలెన్బరీ ఇండస్ట్రియల్ గ్యాసెస్ సంస్థ, హైదరాబాద్లోని దక్షిణ మధ్య రైల్వే సెంట్రల్ ఆసుపత్రికి రవాణా ఛార్జీలతో కలిపి రూ.19.29 పైసలకే క్యూబిక్ మీటర్ సరఫరా చేస్తుండటం గమనార్హం. దీంతో అక్కడి నిర్వహణ బాధ్యతలతో సంబంధం లేకుండా భీమిలి సమీపంలో ఓ సొసైటీకి రూ.15.12 పైసలకే క్యూబిక్ మీటరు లిక్విడ్ మెడికల్ ఆక్సిజన్ అందిస్తోంది.
మూడేళ్లలో రూ.100 కోట్లకు పైగా నష్టం : ఈ నేపథ్యంలో వచ్చే 3 ఏళ్ల పాటు శ్రీభరత్ ఫార్మా సంస్థ నుంచే కొనుగోలు చేస్తే ఒక్క కర్నూలు సర్వజన ఆసుపత్రి నుంచే వాస్తవ ధర కంటే అదనంగా రూ.9.25 కోట్లు చెల్లించాల్సి వస్తుంది. రాష్ట్రంలోని మిగతా 24 ఆసుపత్రులను కూడా కలిపితే ప్రభుత్వానికి వంద కోట్లకు పైగా నష్టం వాటిల్లుతుందని విజిలెన్స్ తేల్చింది. ఈ మేరకు అధికారులు 6 ఏళ్ల క్రితమే సమగ్ర నివేదిక ఇచ్చినా ఎలాంటి చర్యలు కానరావడం లేదు. ఆక్సిజన్ కొనుగోలు ఒప్పందాలు రద్దు కాకుండా చూసే బాధ్యతను కొందరు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు తీసుకున్నారు.
ప్రతినెలా లక్షల్లో ముడుపులు : గత టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలోనే శ్రీభరత్ ఫార్మాతో ఒప్పందం జరిగినప్పటికీ తర్వాతి కాలంలో లొసుగులు, అక్రమాలు వెలుగు చూశాయి. ఒప్పందం జరిగిన 7 నెలలకే వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చింది. గత ప్రభుత్వంలో వారి అండదండలతోనే అధిక ధరలకు ఎల్ఎంవో సరఫరా జరిగింది. దీంతో పలువురికి ప్రతినెలా లక్షల్లో ముడుపులు అందాయి. వీరే ప్రస్తుత ప్రభుత్వంలో కొందరు అధికారులతో మాట్లాడుకుని చర్యలు తీసుకోకుండా ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారని ప్రచారం సాగుతోంది.
