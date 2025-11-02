అట్లాంటాలో రామాలయం - 16 నెలలుగా శ్రమిస్తున్న ఆళ్లగడ్డ శిల్పులు
అట్లాంటాలో రామాలయంకు ఆళ్లగడ్డ శిల్పుల నిర్మాణం - దాదాపు 30 ఎకరాల్లో నిర్మాణం, ప్రత్యేక ఆకర్షణగా 12 అడుగుల హనుమంతుడి విగ్రహం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 2, 2025 at 12:03 PM IST
Allagadda Sculptures in Ramalayam Atlanta: శిలలపై శిల్పాలు చెక్కినారు, సృష్టికే అందాలు తెచ్చినారని ప్రముఖ కవి ఆత్రేయ అన్నారు. అనాదిగా శిల్పకళ మానవ జీవనంలో ఓ భాగంగా ఉంది. రాజులు పోయినా రాజ్యాలు అంతరించినా శిల్పకళకు ఆదరణ ఏ మాత్రం తగ్గలేదంటే అతిశయోక్తి కాదు. అందుకు ప్రత్యక్ష ఉదాహరణే కర్నూలు జిల్లాలోని ఆళ్లగడ్డ శిల్పాలు. ఆళ్లగడ్డ శిల్పాలకు దేశ వ్యాప్తంగా ఓ ప్రత్యేకత ఉంది.
ఆళ్లగడ్డ శిల్పుల ఘనత ఖండాంతరాలకు వ్యాపించింది. అమెరికాలోని అట్లాంటా నగరంలో రూపుదిద్దుకుంటున్న రామాలయం ఆళ్లగడ్డ శిల్పుల ఖ్యాతికి మరింత వన్నె తేబోతోంది. ఈ ఆలయం భద్రాద్రి తరహాలో రూపుదిద్దుకోనుంది. ఈ ఆలయ నిర్మాణానికి కావాల్సిన విగ్రహాలు, శిల్పాల పనులు పూర్తయ్యాయి. పట్టణానికి చెందిన దురుగడ్డ బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఆచారి ఆధ్వర్యంలో 60 మంది గత 16 నెలలుగా తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు.
కొలువు దీరబోతోన్న రామాలయం: అట్లాంటా నగరంలో దాదాపు 30 ఎకరాల్లో రామాలయం కొలువు దీరబోతోంది. ఇందుకు 280 టన్నుల రాయి వినియోగిస్తున్నారు. 200 టన్నుల బరువున్న ఆకృతులను ఆళ్లగడ్డలో తయారు చేస్తున్నారు. కోవెల నిర్మాణానికి పూర్తిగా కృష్ణశిల (బ్లాక్ స్టోన్) వినియోగించారు. ఆయా ఆకృతులు చెక్క పెట్టెల్లో భద్రపరిచి కంటెయినర్ల ద్వారా అక్కడికి తరలించనున్నారు. వైష్ణవ సంప్రదాయాలను పాటిస్తూ సీతారామ, లక్ష్మణ, ఆంజనేయ తదితర విగ్రహాలను రూపొందించారు.
ప్రత్యేక ఆకర్షణగా హనుమంతుడి విగ్రహం: ఇక్కడ 12 అడుగుల హనుమంతుడి విగ్రహం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనుంది. విష్ణు దశావతారాలు, వైష్ణవ పరివార దేవతామూర్తులు, భద్ర మహర్షి, శ్రీరామానుజాచార్యులు, సూర్య విగ్రహాలు ఆళ్లగడ్డ స్థపతుల చేతుల్లో రూపుదిద్దుకున్నాయి. ఆలయ నిర్మాణంలో ప్రధాన వ్యక్తి అయిన శ్రీవైష్ణవగురు ఆళ్లగడ్డకు వచ్చి పనులపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
శిల్పకళా చరిత్ర: ఆళ్లగడ్డ శిల్పులు దురుగడ్డ వంశానికి చెందినవారు. మొదట్లో శిరివెళ్ల మండలం గుంపర్మాన్దిన్నెలో ఉండేవారు. 1952లో ఆళ్లగడ్డకు చేరుకున్నారు. వీరభద్రాచారి, దురుగడ్డ బాలవీరాచారి సోదరులు శిల్పాలు చెక్కడం ప్రారంభించారు. శిల్ప కళలో ఆళ్లగడ్డ 2018లో భౌగోళిక గుర్తింపు (జియోగ్రాఫికల్ ఐడెంటిటీ) సాధించింది.
ఎక్కడ ఆలయాలు నిర్మిస్తున్నా అక్కడ వీరు ఉండాల్సిందే. ఇక్కడ వంద వరకు శిల్ప కళామందిరాలున్నాయి. 2,300 మంది వరకు ఉపాధి పొందుతున్నారు. ఇక్కడ పని చేస్తున్న శిల్పుల్లో 80 శాతం మంది 45 ఏళ్లలోపువారే. ఇందులో ఎక్కువ మంది వంశపారంపర్యంగా వృత్తిని నేర్చుకున్నవారే.
మహిళల నైపుణ్యం: మహిళలూ శిల్పాలు చెక్కుతున్నారు. అలంకరణ (ఇంటీరియర్) సామగ్రి తయారీలోనూ పట్టు సాధించారు. ప్రస్తుతం వీటికి ఎక్కువ ఆదరణ ఉంది. సినీ నటుడు చిరంజీవి వంటి ప్రముఖుల ఇళ్లలో ఇక్కడి శిల్పులు తయారు చేసిన శిల్పాలున్నాయి.
