సంక్రాంతికి మొదలైన రిజర్వేషన్ టికెట్ల బుకింగ్లు - రైళ్లు, బస్సుల్లో సీట్లన్నీ ఫుల్
వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతి పండుగకు రైళ్లలో బెర్తులన్నీ ఫుల్ - రిజర్వేషన్ బెర్తులు నిండి వెయిటింగ్ లిస్టుతో పాటు కొన్ని రైళ్లలో నోరూమ్లు దర్శనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2025 at 3:50 PM IST
All Trains are Full due to Sankranti Festival Rush: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతి సందడి మొదలైంది. జనవరిలో సంక్రాంతి పండగకు సొంతూళ్లు వెళ్లడానికి హైదరాబాద్ జంటనగరాల్లో ఉంటున్న ఏపీ ప్రజలు తమ ప్రయాణానికి ఇప్పటి నుంచే ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు. దీంతో ఏపీ వైపు వెళ్లే రైళ్లు, బస్సులకు ఒక్కసారిగా డిమాండ్ పెరిగింది. ముందస్తు రిజర్వేషన్కు విండో తెరుచుకోవడంతోనే టికెట్లు హాట్కేకుల్లా అమ్ముడైపోయాయి. మరో వైపు ఇదే అదునుగా భావించి బస్సు టికెట్ల రేట్లు పెంటి సామాన్యులను దోచుకోవడానికి ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ సిద్ధమవుతున్నాయి.
వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతి పండుగకు రైళ్లలో బెర్తులన్నీ ఫుల్ అయ్యాయి. 2 నెలల ముందుగానే రైల్వే రిజర్వేషన్ టికెట్ల బుకింగ్లు ప్రారంభమవ్వడంతో అన్ని ప్రధాన రైళ్లలో ఇప్పటికే రిజర్వేషన్ బెర్తులు నిండి వెయిటింగ్ లిస్టుతో పాటు కొన్ని రైళ్లలో నోరూమ్లు దర్శనమిస్తున్నాయి. ఏటా సంక్రాంతి పండగ రద్దీ దృష్టిలో పెట్టుకొని రైల్వే శాఖ భారీ సంఖ్యలో ప్రత్యేక రైళ్లు నడుపుతుంది. ఈ ఏడాది కూడా పెద్ద సంఖ్యలో సర్వీసులు ఉన్నాయి. సాధారణ రైళ్లలో రిజర్వేషన్ టికెట్లు ఫుల్ అవడంతో ఇక ప్రత్యేక రైళ్లు, తత్కాల్ టికెట్లపైనే ప్రయాణికులు ఆశలు పెట్టుకున్నారు.
హౌరా మార్గంలోని రైళ్లలో ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది. తర్వాత సికింద్రాబాద్, బెంగళూరు ఉన్నాయి. రాజధాని ప్రాంతంలో పనులు చేసేందుకు వందల సంఖ్యలో ఉత్తరాంధ్ర నుంచి కార్మికులు వచ్చారు. వారు పండగకు తిరిగి వెళ్లేందుకు ముందుగానే రిజర్వేషన్లు చేయించుకోవడంతో విజయవాడ, హౌరా మార్గంలోని రైళ్లలో ఎక్కువ వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఉన్నాయి. బెంగళూరు నుంచి ఐటీ ఉద్యోగులు తన సొంత గ్రామాలకు రానుండడంతో బెంగళూరు మార్గంలో డిమాండ్ ఏర్పడింది. జనవరి 13, 14, 15 తేదీల్లో చాలా రైళ్లలో వెయిటింగ్ లిస్టు 100 దాటింది. మరికొన్నింటిలో బుకింగ్లు పూర్తి అయ్యి ‘రిగ్రెట్’ అని వస్తుంది.
బస్సుల్లోనూ ఇదే విధంగా: పండగ ముందు, తర్వాత రోజుల్లో తత్కాల్ టికెట్లకు భారీ డిమాండ్ ఉంటుంది. బుకింగ్ ప్రారంభించిన నిముషాల్లోనే టికెట్లు వెయిటింగ్ లిస్టుకు చేరుకుంటాయి. ప్రయాణికుల రద్దీ నేపథ్యంలో రైల్వే శాఖ సంక్రాంతి పండగకు విజయవాడ మీదుగా ఎక్కువ సంఖ్యలో రైళ్లు నడపాలని కోరుతున్నారు. మరోవైపు బస్సుల్లోనూ ఇదే విధంగా ఉంది. టికెట్లు తెరుచుకున్న తక్కువ సమయంలోనే అమ్మడైపోయాయి. ఈ ఏడాది సంక్రాంతికి ఉన్న రద్దీ దృష్టిలో ఉంచుకుని ఏపీఎస్ఆర్టీసీ మరిన్ని బస్సులను కేటాయించే అవకాశం ఉంది. అదే విధంగా ప్రైవేట్ట్రావెల్స్ యజమానులు సంక్రాంతి రద్దీ నేపథ్యంలో టికెట్ రేట్లను భారీగా పెంచే అవకాశం ఉంది. గతంలో ఒక టికెట్కు 2 నుంచి 3 వేల వరకు పెంచి సామాన్యులను దోచుకున్నారు.
హాట్కేకుల్లా అమ్ముడైపోయిన ట్రైన్ టికెట్లు - సంక్రాంతికి సొంతూళ్లు వెళ్లేదెలా?