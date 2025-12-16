స్మార్ట్ఫోన్లోనే జనగణన - ఏప్రిల్, మే నెలల్లో ఇళ్లు, కట్టడాల వివరాల సేకరణ
రెండు దశల్లో జనగణన - రాష్ట్రంలో 80 వేల మంది ఎన్యూమరేటర్లు, రూ.200 కోట్ల ఖర్చు - ప్రయోగాత్మకంగా చేసిన సేకరణ విజయవంతం
Published : December 16, 2025 at 8:51 AM IST
Census Process on Smartphone : జనాభా లెక్కల సేకరణ ప్రక్రియలో వివరాలన్నీ ఆన్లైన్లోనే నమోదు చేయనున్నారు. రాష్ట్రంలోని రెండు జిల్లాల్లోని 12 గ్రామాలతో పాటు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ నగరపాలక సంస్థ (జీహెచ్ఎంసీ)లోని 112వ డివిజన్లో నవంబరు 1 నుంచి 30 వరకు ప్రయోగాత్మకంగా చేపట్టిన వివరాల సేకరణ ప్రక్రియ విజయవంతం అయింది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా జానంపేట, సింగిరెడ్డిపల్లి, ఎల్చిరెడ్డిపల్లి, అల్లంపల్లి, గడ్డంపల్లి, పినపాక, ఏడూళ్ల బయ్యారంలోని ప్రతి ఇల్లు, కట్టడం, వాటిలో ఉన్న సౌకర్యాల వివరాలన్నీ నమోదు చేశారు.
అలాగే నల్గొండ జిల్లా ఇందులూరు, మామిడాల, సర్వారం, తిప్పర్తి, జంగంరెడ్డిగూడెంతో పాటు జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలోని సంగారెడ్డి జిల్లా రామచంద్రాపురం (112వ డివిజన్) పరిధిలో కూడా ప్రతి ఇల్లు, కట్టడం, వాటిలో ఉన్న సౌకర్యాల వివరాలన్నీ నమోదు చేసుకున్నారు. ఎన్యూమరేటర్లు తమ స్మార్ట్ఫోన్లో డౌన్లోడ్ చేసిన జనగణన యాప్లోనే వివరాలను నమోదు చేశారు. యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకునేటప్పుడు ఇంటర్నెట్ ఉండాలి.
ఈ యాప్ ఇంటింటికి వెళ్లి వివరాలను నమోదు చేసే సమయంలో అవసరం లేదు. వివరాలన్నీ ఆఫ్లైన్లోనే నమోదు చేయాలి. వాటిని అప్లోడ్ చేసే సమయంలో మాత్రం మళ్లీ ఇంటర్నెట్ అవసరం అవుతుంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇంటర్నెట్ సమస్యలు ఎదురవుతుండటంతోనే ఆఫ్లైన్లో వివరాల నమోదుకు అవకాశం కల్పించారు. ప్రయోగాత్మకంగా వివరాల నమోదు చేపట్టిన సందర్భంగా ఎన్యూమరేటర్లు ఎదుర్కొన్న సమస్యలను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర జనాభా లెక్కల సంచాలకుల కార్యాలయం తాజాగా నివేదిక ఇచ్చింది. యాపిల్ ఐఫోన్లలో యాప్ డౌన్లోడ్, వివరాల నమోదులో సాంకేతిక సమస్యలు వస్తున్నట్లు నివేదించగా వాటిని సైతం పరిష్కరించారు.
ఎన్యూమరేటర్లకు రెండు దశల్లో శిక్షణ : తెలంగాణలో మొత్తం 80 వేల మంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో జనగణన కార్యక్రమం చేపట్టనున్నారు. ఎన్యూమరేటర్లు (గణకులు)కు జనవరి తర్వాత నుంచి రెండు దశల్లో శిక్షణ ఇస్తారు. రాష్ట్రంలో జనగణన నిర్వహణకు రూ.200 కోట్లకు పైగా వ్యయం అవుతుందని ప్రాథమికంగా అంచనా. ఒక్కో ఎన్యూమరేటర్ తనకు కేటాయించిన ప్రాంతంలోని ఇళ్లకు రెండేసిసార్లు వెళ్లి వివరాలను నమోదు చేయాలి.
వచ్చే ఏప్రిల్ నుంచి సెప్టెంబరులోగా మొదటి దశ కింద దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతి ఇల్లు, కట్టడం వివరాలన్నీ సేకరించాలని కేంద్రమంత్రివర్గం ఇటీవల నిర్ణయించింది. ఒక్కో రాష్ట్రంలో ఈ ప్రక్రియ దాదాపు నెల రోజుల పాటు సాగనుంది. తెలంగాణలో ఏయే తేదీల్లో చేపట్టాలనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయిస్తుంది. గణకులుగా టీచర్లను తీసుకుంటుండటంతో పాఠశాలలకు వేసవి సెలవులు ఉండే ఏప్రిల్, మే నెలల్లో మొదటి దశ కార్యక్రమం చేపట్టాలని యోచిస్తున్నారు. రెండో దశలో వ్యక్తిగత వివరాల సేకరణ కార్యక్రమం 2027 ఫిబ్రవరిలో ఉండనుంది. అప్పుడూ ఎన్యూమరేటర్లు ఇంటింటికి వెళ్లి వివరాలను సేకరిస్తారు.
రెండు దశల్లో జనాభా గణన : మొదటి దశ జనాభా లెక్కలు 2026 ఏప్రిల్ 1 నుంచి ప్రారంభం అవుతాయని భారత జనాభా లెక్కల కమిషనర్, రిజిస్ట్రార్ జనరల్ తెలిపిన విషయం తెలిసిందే. రెండు దశల్లో జనాభా లెక్కింపు ప్రక్రియ అనేది సాగనుంది. ఇందులో మొదటి దశలో గణకులు ఇంటింటికి వెళ్లి గృహాల గుర్తింపు ప్రక్రియను చేపడతారు. ఇందులో ప్రతి ఇంటి గృహ పరిస్థితులు, ఆస్తులు, సౌకర్యాల వంటి వివరాలను సేకరించనున్నారు. ఆ తర్వాత రెండో దశలో ఇంటింటికి వెళ్లి జన గణనను చేయనున్నారు. ప్రతి ఇంట్లోని జనాభా, సామాజిక, ఆర్థిక, సాంస్కృతిక వివరాలను సేకరించనున్నారు. ఈ ప్రక్రియ 2027 ఫిబ్రవరి 1 వరకు పూర్తి కానుంది. ఈసారి జనగణనతో పాటు కులగణన చేయనున్నారు. ఇప్పుడు ఈ జనాభా గణన 16వది కాగా, దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత ఎనిమిదవది కావడం విశేషం. పౌరులను 30కి పైగా ప్రశ్నలను అడగనున్నారు.
ప్రశ్నలు ఇవే : ఈ సర్వేలో ఫోన్లు, వాహనాలు, ఇంటర్నెట్, గృహోపకరణాలు వంటి వస్తువుల సమాచారం. తృణధాన్యాల వినియోగం, తాగునీటి వనరులు, మరుగుదొడ్లు వాడకం, లైటింగ్, వంటగది సౌకర్యాలు, స్నానం, వంటకోసం ఉపయోగించే ఇంధనం, ఎల్పీజీ, పీఎన్జీ కనెక్షన్ గురించి అడిగి తెలుసుకోనున్నారు. ఇంటి ఫ్లోరింగ్, గోడలు, పైకప్పు కోసం ఉపయోగించిన మెటీరియల్, కుటుంబసభ్యుల సంఖ్య, ఇంటి గదుల సంఖ్య, ఇంటి యజమాని గురించి ప్రశ్నలు అడగనున్నారు.
జనాభా లెక్కలు మొదటి దశ- 2026 ఏప్రిల్ 1 నుంచి ప్రారంభం
2027 మార్చి 1నుంచి జనగణన- దానితోపాటే కులగణన- కేంద్రం నోటిఫికేషన్