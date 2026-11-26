రెండో దశ పంచాయతీ ఎన్నికల సమరం - 1,171 సర్పంచి స్థానాలు, 19,651 వార్డులు ఏకగ్రీవం
Second Phase Elections : రాష్ట్రంలో పంచాయతీ ఎన్నికల రెండో విడతకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. ఎన్నికల్లో 1,171 సర్పంచి స్థానాలు, 19,651 వార్డులు ఏకగ్రీవమయ్యాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 1:44 PM IST
రాష్ట్రంలో పంచాయతీ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఈరోజు తొలివిడత పొలింగ్ జరుగుతుండగా రెండో విడతకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. నామినేషన్ల ఉపసంహరణ ప్రక్రియ ముగియడంతో, రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం బరిలో ఉన్న అభ్యర్థుల తుది జాబితాను విడుదల చేసింది. ఈ రెండో విడతలో మొత్తం 1,171 సర్పంచ్ స్థానాలు- 19,651 వార్డు సభ్యుల స్థానాలు ఏకగ్రీవంగా భర్తీ అయ్యాయని ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది. మిగిలిన స్థానాలకు ఈ నెల 29న పోలింగ్ జరగనుంది.
ఏకగ్రీవ ఎన్నికల వివరాలు: రాష్ట్రంలోని 52 రెవెన్యూ డివిజన్ల పరిధిలో ఉన్న 246 మండలాల్లో, 4,975 సర్పంచ్ స్థానాలు, 49,318 వార్డు స్థానాలకు గాను ఎన్నికల సంఘం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది.
- తిరుపతి జిల్లా అగ్రస్థానంలో: తిరుపతి జిల్లాలో అత్యధికంగా 136 సర్పంచ్ స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. అలాగే వార్డు సభ్యుల స్థానాల్లో కూడా ఈ జిల్లానే అత్యధికంగా 1,712 ఏకగ్రీవాలతో మొదటి స్థానంలో నిలిచింది.
- అత్యల్ప గణాంకాలు: అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో ఒక్క సర్పంచ్ స్థానం కూడా ఏకగ్రీవం కాలేదు. వార్డు స్థానాల విషయానికి వస్తే, పోలవరం ప్రాంతంలో అత్యల్పంగా 122 వార్డులు ఏకగ్రీవమయ్యాయి.
- నామినేషన్లు దాఖలు కాని స్థానాలు: పోలవరం ప్రాంతంలో ఒక సర్పంచ్ స్థానానికి, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 59 వార్డు స్థానాలకు ఎటువంటి నామినేషన్లు దాఖలు కాలేదు.
- బరిలో ఉన్న అభ్యర్థుల సంఖ్య: ఏకగ్రీవమైనవి - నామినేషన్లు రానివి మినహాయించగా, మిగిలిన స్థానాలకు గట్టి పోటీ నెలకొంది.
- సర్పంచ్ స్థానాలు: మిగిలిన 3,803 సర్పంచ్ స్థానాలకు గాను మొత్తం 10,292 మంది అభ్యర్థులు ఎన్నికల బరిలో ఉన్నారు.
- వార్డు స్థానాలు: మిగిలిన 29,608 వార్డు స్థానాలకు 63,410 మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడుతున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా విశాఖపట్నం జిల్లాలో పంచాయతీ ఎన్నికల రెండో విడత జరగదని ఆ జిల్లాకు సంబంధించిన ఎన్నికల ప్రక్రియ మొత్తం మూడవ విడతలో నిర్వహించనున్నారని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం స్పష్టం చేసింది.