'పాడయ్యిందంటే కుదరదిక! - అన్ని పోలీస్స్టేషన్లలో సీసీ కెమెరాలు పని చేయాల్సిందే'
తెలంగాణలో 904 పోలీస్ స్టేషన్లు - అన్ని స్టేషన్లలో సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు - చాలా సందర్భాల్లో పని చేయని సీసీ కెమెరాలు - పోలీస్ స్టేషన్లలో సీసీల ఏర్పాటుకు స్పష్టమైన ఆదేశాలిచ్చిన సుప్రీంకోర్టు
Published : December 22, 2025 at 12:05 PM IST
Telangana Police Stations set CC Cameras : పోలీస్ స్టేషన్లలో లాకప్ డెత్ కేసులు, ఒక పోలీస్ అనధికారంగా తనపై చేయి చేసుకున్నాడని మరో వ్యక్తి, దుస్తులను విప్పించి నగ్నంగా తనను కూర్చోబెట్టారని ఒక యువతి ఉన్నతాధికారులకు, కోర్టుల్లో ఇటీవల ఫిర్యాదు చేశారు. తీరా ఆయా పోలీస్ స్టేషన్లకు వెళ్లి చూస్తే అక్కడ సీసీ కెమెరాలు లేవు. దీనిపై కోర్టులు ఎన్నిసార్లు చెప్పి ఆగ్రహించినా, కొన్ని పోలీస్ స్టేషన్లలో మాత్రం తీరు మారినట్టు కనిపించడం లేదు. ఫైనల్గా ఇప్పుడు ఉన్నతాధికారులే రంగంలోకి దిగి, క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన చేస్తున్నారు.
తెలంగాణలో 392 గ్రామీణ, 350 పట్టణ, 162 ఇతరాలతో కలిపితే మొత్తం 904 పోలీస్ స్టేషన్లు ఉన్నాయి. వీటన్నింటిలో కీలకమైన ప్రాంతాల్లో సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశారు. కానీ అవసరమైన చాలా సందర్భాల్లో మాత్రం అవి పని చేయడం లేదని తెలుస్తోంది. స్టేషన్లలో నడిచే రకరకాల వ్యవహారాలు బయట పడతాయనే ఉద్దేశంతోనే వాటిని పని చేయకుండా చేస్తున్నారనే విమర్శులు సైతం వెల్లువెత్తున్నాయి. ఎందుకంటే ఏ స్టేషన్కు వెళ్లినా అక్కడ సీసీ కెమెరా ఉంటుంది. కానీ అది పని చేయని స్థితిలో ఉంటుంది. బాధితుడికి న్యాయం చేయాల్సిన పోలీస్ స్టేషన్లోనే ఇలా ఉంటే ఎలా అనే ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి.
అందుకే న్యాయస్థానాలు ఈ విషయంలో చాలాసార్లు సీరియస్ కావడంతో మళ్లీ అలాంటి పరిస్థితి తలెత్తకుండా ఉండేందుకు ఉన్నతాధికారులు నడుం బిగించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని స్టేషన్లలో ఏర్పాటు చేసిన సీసీ కెమెరాలన్నీ తప్పనిసరిగా పని చేసేలా చూడాలని స్పష్టమైన ఆదేశాలను జారీ చేశారు. వీటిని నిరంతరం పర్యవేక్షించేందుకు ప్రత్యేక కార్యాచరణ ప్రకటించి చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు సమాచారం.
కోర్టు ఆదేశాలతో : 2020లో సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పును వెలువరించింది. స్టేషన్కు వచ్చే వారితో పోలీసులు అమర్యాదకరంగా మాట్లాడుతున్నారని, అక్రమంగా నిర్బంధించి చిత్రహింసలు పెడుతున్నారన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లలో సీసీ కెమెరాలు తప్పనిసరిగా ఏర్పాటు చేయాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అయితే చాలా రాష్ట్రాలు ఈ విషయంలో నిర్లక్ష్యం చూపుతున్నాయి. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వాడకంలో ముందున్న తెలంగాణది కూడా ఇంచుమించు అదే పరిస్థితి. పోలీస్ స్టేషన్లలో కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసినా, అవి అవసరం అయినప్పుడు పని చేయని పరిస్థితి నెలకొంది. న్యాయ స్థానాలు పదే పదే పోలీస్స్టేషన్లకు మొట్టికాయలు వేస్తుండటంతో ఉన్నతాధికారులు ఆచరణలోకి దిగారు.
గతంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు :
- 2021 జులై నెలలో రాచకొండ కమిషనరేట్ పరిధిలోని అడ్డగూడూరు పోలీస్ స్టేషన్లో మరిమయ్మ అనే మహిళ లాకప్డెత్ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. సీసీ కెమెరాలు పరిశీలించాలని హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. తీరా అవి పని చేయకపోవడంతో కోర్టు తీవ్రంగా పరిగణించిన విషయం తెలిసిందే.
- 2022లో సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలోని షాద్నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో దళిత యువతి దుస్తులు విప్పించారన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మరోమారు సీసీ కెమెరాల బండారం బయటపడింది. అక్కడా కెమెరాలు పని చేయలేదన్న విషయం తెలిసింది.
- 2023లో నాగర్కర్నూల్ జిల్లా తిమ్మాజీపేట పోలీస్స్టేషన్లో పని చేస్తున్న ఎస్సై తనను కొట్టాడని, దీనిపై ఫిర్యాదు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తే అధికారులు కూడా పట్టించుకోలేదని ఒక వ్యక్తి హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. న్యాయస్థానం ఆదేశాలతో సీసీ కెమెరాలు పరిశీలిస్తే, పాత సమస్యే మళ్లీ రిపీట్ అయింది.
సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు ముఖ్యం : ఎక్కడైనా, ఏ సమయంలోనైనా నిఘా పెట్టేందుకు సీసీ కెమెరాలు అనువైనవిగా ఉంటాయి. ఈ నిఘా నేత్రాల సాయంతో నేరస్థులు వేగంగా దొరుకుతారు. ఈ క్రమంలోనే వాణిజ్య సముదాయాలు, ఇళ్లు, బహిరంగ ప్రదేశాలు, ట్రాఫిక్ కూడళ్లు, పార్కింగ్ ఏరియాలు వంటి ప్రదేశాల్లో నిఘా నేత్రాలను విరివిగా ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. ఇవి నేరాలకు పాల్పడే వారిని సత్వరం గుర్తించి, వారిని కటకటాల పాలు చేసేలా సాయపడతాయి.
CC Cameras: అలంకారప్రాయంగా.. నిఘా నేత్రాలు
