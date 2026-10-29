రాజకీయాలు పక్కనపెడదాం - సమష్టిగా ఎల్నినోను ఎదుర్కొందాం : భట్టి
రాష్ట్రంలో ఏర్పడిన కరవు పరిస్థితులు, తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క అధ్యక్షతన అఖిలపక్ష భేటీ జరిగింది. ఎల్నినో ముప్పును ఎదుర్కొనే కార్యాచరణలో రాజకీయ పార్టీలంతా ప్రభుత్వానికి సహకరించాలని డిప్యూటీ సీఎం కోరారు.
Published : October 29, 2026 at 8:17 AM IST
All Party Meeting on Elnino : ప్రజాప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని, ఎల్నినో ముప్పును ఎదుర్కొనే కార్యాచరణలో అన్ని రాజకీయ పార్టీలూ ప్రభుత్వానికి సహకరించాలని ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క కోరారు. రాష్ట్రంలో కరవు పరిస్థితులపై కేంద్రానికి నివేదిక పంపించామన్న ఆయన, అవసరమైతే అఖిలపక్షంతో దిల్లీకి వెళ్లి రాష్ట్రానికి అవసరమైన సాయాన్ని సాధిస్తామని వెల్లడించారు. ఎల్నినోతో ఎదురయ్యే సవాళ్లపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంపొందిస్తూ, అందుబాటులో ఉన్న వనరులను సమర్థంగా వినియోగించి రాష్ట్రాన్ని కరవు ముప్పు నుంచి కాపాడేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని స్పష్టం చేశారు.
సమష్టి కార్యాచరణతో ముందుకు
ఎల్నినో ప్రభావం, వర్షాభావ పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై సచివాలయంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క అధ్యక్షతన బుధవారం అఖిలపక్ష సమావేశం జరిగింది. బీఆర్ఎస్, బీజేపీ, ఎంఐఎం, సీపీఐ, సీపీఎం, టీజేఎస్, సమాజ్వాదీ, ఆర్జేడీ, బీఎస్పీ, ఆమ్ ఆద్మీ నుంచి ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. రాష్ట్రంలోని కరవు పరిస్థితులపై నేతలు ప్రస్తావించిన అంశాలను సాధ్యమైన మేరకు అమలు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తామని భట్టి హామీ ఇచ్చారు.
అన్ని సూచనలను పరిగణనలోకి తీసుకొని సమష్టి కార్యాచరణతో ముందుకెళ్తామని తెలిపారు. ఎల్నినో ప్రభావంపై గతంలో శాసనసభలో చర్చించామని, శాస్త్రవేత్తలు, నిపుణులతో సంప్రదింపులు జరిపామని వివరించారు. ఈ అంశంపై అధ్యయనం చేసేందుకు ప్రభుత్వం కమిటీ ఏర్పాటు చేసి, ప్రజల్లో అవగాహన పెంపొందించేందుకు చర్యలు చేపట్టిందని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి గుర్తు చేశారు.
నిపుణుల సూచనల మేరకు నిర్ణయాలు
లోటు వర్షపాతం తెలంగాణకే పరిమితమైతే, పొరుగు రాష్ట్రాల్లో కురిసే వర్షాలతో ప్రాజెక్టుల్లోకి నీరు చేరే అవకాశం ఉండేదని భట్టి అన్నారు. దేశమంతటా వర్షపాతం లోటు ఏర్పడటం ఆందోళన కలిగించే అంశమన్నారు. రిజర్వాయర్లలో నీటి నిల్వలను సమర్థంగా వినియోగించుకునేలా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నామని తెలిపారు. పట్టణాలతో పాటు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తాగునీటి సరఫరాకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ముందస్తు ప్రణాళికలను రూపొందించామని వివరించారు. ప్రజలకు, పశువులకు అవసరమైన నీటి వసతులు కల్పించేందుకు బడ్జెట్, ఇతర ఏర్పాట్లపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించిందన్నారు. శాస్త్రవేత్తలు, నిపుణుల సూచనలను పరిగణనలోకి తీసుకొని, పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటామని భట్టి తెలిపారు.
అవసరమైతే దిల్లీకి అఖిలపక్ష ప్రతినిధులు
కరవు పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు చేపడుతూనే, కేంద్రం సహకారాన్ని కూడా తీసుకుంటుందని భట్టి తెలిపారు. ఇప్పటికే కేంద్రానికి నివేదిక పంపించామని, అవసరమైన సహాయం అందేలా ప్రతిపాదనలు సమర్పిస్తామని చెప్పారు. అవసరమైతే అఖిలపక్ష ప్రతినిధులతో కలిసి దిల్లీ వెళ్లి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కలిసి అవసరమైన సహాయాన్ని కోరతామని చెప్పారు.
గతంలో కరోనా వంటి సంక్షోభాలను ఎదుర్కొన్న సమయంలో ప్రభుత్వాలు, రాజకీయ పార్టీలు సమన్వయంతో పని చేశాయని గుర్తు చేశారు. అదే స్ఫూర్తితో ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లోనూ రాజకీయాలకు అతీతంగా ప్రజల ప్రయోజనాల కోసం కలిసికట్టుగా పనిచేయాలని భట్టి పిలుపునిచ్చారు. విపత్తు పరిస్థితులను ఎదుర్కొనే సమయంలో రాజకీయ విమర్శలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వకుండా, ప్రజా ప్రయోజనాలే లక్ష్యంగా అన్ని పార్టీలు సహకరించాలని కోరారు.
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