వారు లేనిదే అడుగు పడదు! : 'పుర' సమరంలో యువ మంత్రం జపిస్తున్న రాజకీయ పార్టీలు
ప్రచారం సహా పోలింగ్లోనూ ప్రధాన పాత్ర పోషించనున్న యువత - సంబంధిత వర్గరాలను ఆకర్షించే పనిలో పడిన ప్రధాన పార్టీలు - సామాజిక మాధ్యమాల ప్రాచారంలోనూ కీలకంగా వ్యవహరించనున్న యువత
Published : January 30, 2026 at 12:09 PM IST
Telangana Municipal Elections 2026 : తెలంగాణలో ఈ నెల 11న పురపాలిక ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. నేటితో నామినేషన్ల ప్రక్రియ ముగియనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్నికల వేళ అన్ని పార్టీలు యువతపైనే తమ దృష్టిని కేంద్రీకరించాయి. ఒక్క ఓటుతో కూడా అభ్యర్థుల తలరాతలు తారుమారయ్యే అవకాశం ఉంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని రాజకీయ పార్టీలు యువ ఓటర్లను మచ్చిక చేసుకోవడానికి వ్యూహాలు రచిస్తున్నాయి. మరోవైపు ప్రచారం నుంచి పోలింగ్ వరకు అన్ని పార్టీల్లో యువత పాత్ర కీలకంగా మారనుంది. ఇటీవల జరిగిన పంచాయతీ ఎన్నికల్లో విజేతల్లో యువత సంఖ్యనే అత్యధికంగా ఉండగా, బల్దియా బరిలోనూ వారికే పెద్దపీట వేసే అవకాశం ఉంది.
45 శాతం మంది 40 ఏళ్లపోపు వారే :
- జిల్లాలోని జగిత్యాల, మెట్పల్లి, రాయికల్, కోరుట్ల, ధర్మపురి, పట్టణాల్లోని మొత్తం ఓటర్లలో 18 నుంచి 39 ఏళ్ల వయసున్న వారు 45.50 శాతం మంది ఉన్నారు.
- వృద్ధులు, మధ్య వయసు ఓటర్ల ఆలోచనలు చాలా వరకు స్థిరంగా ఉంటాయి. అయితే యువత ఆలోచనలు వారికి కాస్త భిన్నంగా ఉంటాయి.
- యువత సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రచారం మొదలుకొని, పార్టీల తరఫున ప్రచారం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తారు. బరిలో నిలిచే అభ్యర్థులుగానూ యువతనే అధికంగా ఉండనుండటంతో ఎన్నికల్లో వీరి పాత్రే కీలకంగా మారనుంది.
- పట్టణ ప్రాంత ఓటర్లలో ఎక్కువ మంది అక్షరాస్యులైన యువత ఉంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ఓటరు చైతన్యం, ఓటు నమోదు, పోలింగ్, పార్టీల వైఖరి తదితర అంశాలపై పెద్ద ఎత్తున ప్రచారాలు సాగుతున్నాయి. దీనికి తగ్గట్టుగానే వారి నుంచి స్పందన వస్తోంది.
- ఇన్స్టాగ్రాం, వాట్సప్ వంటి సామాజిక మాధ్యమాల్లో వ్యక్తిగతంగా, గ్రూపుల్లో చురుగ్గా ఉండే యువత పార్టీల ప్రచారంలోనూ ముందుంటున్నారు.
- ఈ విషయాలను గ్రహించిన అన్ని పార్టీల నాయకులు ఎన్నికల్లో యువ ఓటర్లను ఆకట్టుకోవడంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు.
- పుర ఎన్నికల్లో జిల్లాలో యువ మార్కు కనిపించనుండగా గెలిచిన వారు యువతకు స్వయం ఉపాధి మార్గాలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించాలని పట్టణ ప్రజలు కోరుతున్నారు.
- యువతకు ఆట స్థలాలు, వ్యాయామశాలలు, ఉద్యోగ శిక్షణ కేంద్రాలు, స్వయం ఉపాధి కల్పన, గ్రంథాలయాల ఏర్పాటు, వ్యక్తిగత రుణాలు, యువజన సంఘాలకు రాయితీపై రుణాల మంజూరు తదితర ప్రయత్నాలతో ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
పెద్ద సంఖ్యలో నామినేషన్లు : అయితే మున్సిపల్ ఎన్నికల నామిన్షన్ల దాఖలుకు నేడే చివరి రోజు కావడంతో రాష్ట్రంలోని ప్రధాన పార్టీలు అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తి చేయనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్నికల బరిలో నిలిచేందుకు ఆశావహులు పెద్ద సంఖ్యలో నామిషన్లు వేశారు. అయితే అధికార పార్టీ తరఫున పోటి పడుతున్న వారిలో ప్రజాదరణ కలిగిన అభ్యర్థులను నియోజకవర్గాల వారిగా ఇన్ఛార్జీల నేతృత్వంలో ఏర్పాటైన స్క్రీనింగ్ కమిటీ తుది ఎంపిక చేయనుంది. ఇంకో వైపు 20 మందితో స్టార్ క్యాంపెయినర్ల జాబితాను పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్గౌడ్ విడుదల చేశారు.
తుది దశకు అభ్యర్థుల ఎంపిక : మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ తుది దశకుచేరుకుంది. నామినేషన్లకు చివరి రోజు కావడంతో లోక్సభ నియోజకర్గాల వారీగా స్క్రీనింగ్ కమిటీలు ఏర్పాటు చేసింది. లోక్సభ పరిధిలో పార్టీ ఇంఛార్జ్లను కన్వీనర్లుగా నియమించారు. స్క్రీనింగ్ కమిటీ ఛైర్మన్లుగా ఆదిలాబాద్కు పి. సుదర్శన్ రెడ్డి, నిజామాబాద్కు మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, కరీంనగర్కు మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వర రావును పీసీసీ నియమించింది. పెద్దపల్లికి మంత్రి జూపల్లి, మెదక్కు మంత్రి గడ్డం వివేక్, జహీరాబాద్కు మంత్రి అజారుద్దీన్కు బాధ్యతలు అప్పగించింది. దీనిలో పాటు రాష్ట్రంలోని ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలైన బీఆర్ఎస్, బీజేపీ పార్టీలు సైతం ఎన్నికల బరిలో నిలిచి వ్యూహ ప్రతివ్యూహాలను రచిస్తున్నాయి.
